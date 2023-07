MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Alors que Meta a décidé de bloquer tout le contenu journalistique canadien de ses plateformes pour protester contre la Loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18) et ne pas payer sa juste part aux médias, Québecor déclare :

« La décision de Meta reflète non seulement sa position dominante déjà outrageante, notamment sur le marché de la publicité en ligne au Canada, mais va à l'encontre de toutes valeurs éthiques de n'importe quelle société croyant à l'importance d'avoir accès à un contenu fiable et de qualité, nécessaire à une saine démocratie.

Tout geste de Meta visant à se soustraire à la loi canadienne, à bloquer les nouvelles journalistiques ou à défavoriser de quelque façon que ce soit, par algorithme ou autre, l'accès au contenu des médias canadiens sur ses plateformes ne peut être toléré.

En raison des actions de Meta qui refuse catégoriquement de s'engager à négocier, Québecor annonce qu'elle retire dès maintenant, et ce jusqu'à nouvel ordre, tous les investissements publicitaires de ses filiales et de ses unités d'affaires sur les plateformes Facebook et Instagram.

Québecor encourage également les entreprises, les gouvernements et les institutions à exprimer à Meta leur désaccord face à cet affront total envers les politiques publiques et les médias d'information en faisant des choix de placements publicitaires conséquents. »

À propos de Québecor inc.

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement et des médias d'information et de culture, Québecor inc. est l'une des entreprises de communication intégrée les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à sa clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

L'entreprise québécoise Québecor (TSX: QBR. A), (TSX: QBR. B), comprenant sa filiale Québecor Média inc., emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor est fortement engagée dans la communauté. Chaque année, elle soutient activement plus de 400 organismes dans des domaines essentiels, tels que la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat

