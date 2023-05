BLEU BLANC BOUGE Hockey-balle se poursuit grâce au soutien de la Sun Life

La Fondation des Canadiens pour l'enfance continuera de faire équipe avec la Sun Life jusqu'en 2025 afin d'étendre son programme d'initiation au hockey-balle dans des écoles de milieux défavorisés à travers le Québec

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - La Fondation des Canadiens pour l'enfance a annoncé aujourd'hui le prolongement de son partenariat avec la Sun Life, jusqu'au terme de la saison 2024-2025, afin de poursuivre l'expansion de son programme d'initiation au hockey-balle dans des écoles à travers le Québec. Destiné à des élèves de 3e et de 4e année du primaire dans des communautés où ont été construites des patinoires extérieures BLEU BLANC BOUGE, le programme permet à des jeunes en milieux défavorisés de connaître les bienfaits d'un mode de vie sain et physiquement actif à travers des activités de hockey-balle.

La Sun Life continuera d'agir à titre de commanditaire présentateur du programme BLEU BLANC BOUGE Hockey-balle, qu'elle soutient financièrement depuis 2020 à hauteur de 150 000 $ par année, pour trois années supplémentaires. Le renouvellement de cet engagement portera à 900 000 $ le montant investi par la Sun Life pour soutenir les efforts de la Fondation des Canadiens pour l'enfance afin d'encourager l'adoption de saines habitudes de vie. L'annonce a été faite ce mercredi, en présence de Pierre Boivin, président du conseil d'administration de la Fondation, de Sophie Ouellet, vice-présidente, développement des affaires, Garanties collectives, Sun Life et de Francis Bouillon, ancien défenseur et entraîneur au développement des joueurs des Canadiens de Montréal, alors que 200 jeunes ayant participé à la session de printemps étaient conviés à la fête de clôture du programme au Centre Bell.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec la Sun Life et de travailler ensemble pour réduire les obstacles à la pratique d'activité physique en offrant aux enfants issus de milieux défavorisés des chances égales de bouger tout au long de l'année scolaire », a affirmé Pierre Boivin, président du conseil d'administration de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. « Cet appui financier nous aidera à rejoindre encore plus de jeunes et de communautés vulnérables par l'entremise de ce programme à la fois actif, éducatif et ludique, et d'ainsi avoir une incidence directe sur leur santé tout au long de leur vie. »

Depuis 2020, l'appui de la Sun Life a soutenu l'implantation de ce programme de santé et de bien-être dans six régions de la province, soit à Montréal, à Laval et en Montérégie dans un premier temps, puis en Estrie, dans Lanaudière et en Mauricie. Plus de 1 730 jeunes provenant de 36 écoles ont eu la chance d'apprendre les rouages du hockey-balle et de développer de nouvelles habiletés motrices et sociales grâce aux sessions offertes à chaque automne, hiver et printemps. D'ici à juin 2025, le programme s'étendra également dans les Laurentides et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, permettant à 2 000 enfants supplémentaires de 13 collectivités à travers le Québec de profiter d'activités hebdomadaires encourageant des changements positifs et durables dans leur mode de vie.

« Avec le renouvellement de ce partenariat, nous sommes très fiers de constater que notre empreinte se poursuit dans différentes régions du Québec. Le programme BLEU BLANC BOUGE Hockey-balle s'inscrit à merveille dans notre volonté de soutenir des organismes sur le terrain et de bâtir des collectivités saines et durables », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life Québec. « La pratique régulière d'activités physiques est essentielle dans le développement des enfants, et les apprentissages réalisés dans le cadre de cette initiative leur permettront assurément de vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

D'une durée de six semaines, le programme vise à fournir aux enfants de quartiers socio-économiquement désavantagés l'opportunité d'acquérir des compétences essentielles qui les inciteront à faire des choix sains, limitant ainsi l'apparition de divers problèmes de santé chroniques, tels que le diabète. Une nouvelle thématique est introduite à chaque séance par l'entremise de capsules santé et d'un cahier d'activités, proposant des idées, outils et trucs sur des sujets aussi variés que l'alimentation, le sommeil et la relaxation. Chacun d'entre eux se verra remettre un ensemble de départ de hockey-balle, comprenant un bâton et une balle, pour qu'ils puissent continuer à développer leurs habiletés.

La Fondation des Canadiens pour l'enfance encourage l'activité physique ainsi que l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés âgés de 4 à 17 ans. Depuis sa création en 2000, elle a investi plus de 42 millions de dollars dans ses programmes ainsi que par l'entremise de dons à plus de 900 organismes œuvrant pour le bien-être des enfants les plus vulnérables à travers le Québec. La Fondation réalise son mandat de deux façons : tout d'abord, par la mise en œuvre d'un projet phare unique - le programme BLEU BLANC BOUGE - qui consiste à construire des patinoires communautaires réfrigérées et multisports, de même que par l'octroi d'un soutien financier à des organismes dont les projets et les programmes permettent aux enfants d'adopter de saines habitudes de vie en étant plus actifs. Pour en savoir plus, visitez le fondation.canadiens.com.

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité. En savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité.

