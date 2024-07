Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 18 juill. 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, et Bladex (NYSE: BLX), Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, ont annoncé une entente pour la mise en œuvre de la plateforme de transactions commerciales CGI Trade360MD.

Bladex sera la première banque basée en Amérique latine à mettre en œuvre la plateforme CGI Trade360MD, un logiciel-service primé utilisé par des banques internationales en soutien au financement commercial dans plus de 85 pays en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie.

Jorge Salas, chef de la direction de Bladex, a souligné que « chez Bladex, nous sommes engagés à rester à l'avant-garde de la technologie. Nous apprécions le partenariat avec CGI et la prochaine mise en œuvre de cette plateforme technologique efficace qui nous permettra d'accélérer le déploiement de solutions numériques. Ce sera un jalon important de notre stratégie d'amélioration continue du service. Nous progressons ainsi dans notre stratégie d'être la banque à suivre pour ses solutions de financement du commerce en Amérique latine. »

La mise en œuvre de CGI Trade360MD chez Bladex, sous la responsabilité des équipes mondiales et américaines de prestation de services de CGI, fournira l'infrastructure et le soutien nécessaires pour améliorer les activités de commerce régional et international de la banque, optimiser le traitement des lettres de crédit et rehausser nettement les solutions de fonds de roulement, la sécurité ainsi que la transparence des activités. Grâce à cette solution, les clients commerciaux de Bladex pourront gérer leurs besoins financiers de façon rapide et précise sur une plateforme internationale unifiée et intégrée.

« Nous sommes ravis de notre nouveau partenariat avec Bladex, une banque qui compte plus de 40 années d'expérience reconnue dans le financement commercial de la région, a déclaré Frank Tezzi, vice-président, services-conseils, Solutions de commerce et de chaîne d'approvisionnement chez CGI. Avec CGI Trade360MD, Bladex rejoint les rangs des grandes banques mondiales qui tirent parti de notre technologie. Ensemble, nous faisons avancer la stratégie de croissance de Bladex, leur offrant les capacités requises pour atteindre leurs objectifs d'affaires. »

Mauricio Quintana, vice-président principal, Produits de services commerciaux chez Bladex, a ajouté : « Nous continuons d'innover dans notre engagement à offrir une excellente expérience utilisateur avec une plateforme de classe mondiale simple d'accès qui intègre l'information essentielle en temps réel, combinée aux plus récentes solutions commerciales. »

CGI Trade360MD regroupe une cinquantaine de produits dans le domaine du commerce traditionnel, des comptes clients et fournisseurs, de la gestion de la trésorerie, et plus encore. Elle offre une expérience numérique extraordinaire aux clients, fournisseurs et équipes d'échanges commerciaux des banques, tout en permettant aux banques d'adapter leurs activités commerciales à l'échelle mondiale et locale, en toute confiance et uniformité. Pour en savoir davantage, visitez cgi.com/cgitrade360.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Bladex

Bladex est une référence du secteur bancaire en matière de commerce extérieur en Amérique latine et aux Caraïbes. Ayant son siège à Panama, Bladex est une banque multinationale présente dans de nombreux pays en Amérique latine et aux Caraïbes. Fondée en 1979 pour promouvoir le financement du commerce extérieur et l'intégration économique dans la région, Bladex est inscrite à la Bourse de New York depuis une trentaine d'années et à la Bourse du Mexique depuis plus de 10 ans. Cette présence a permis à Bladex d'attirer des actionnaires de banques centrales et d'instances étatiques de 23 pays d'Amérique latine, en plus de banques commerciales, d'institutions financières, d'investisseurs institutionnels et de particuliers. Bladex a des bureaux de représentation au Mexique, en Argentine, au Brésil, en Colombie et aux États-Unis ainsi qu'un permis de représentation au Pérou, pour soutenir le développement régional et répondre aux besoins de sa clientèle variée, qui comprend des institutions et des sociétés financières.

www.bladex.com

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Steve Bosic, Directeur, Marketing et communications, États-Unis, [email protected], +1 978 569-6098; Bladex, Mauricio Quintana, Vice-président principal, Produits de services commerciaux, [email protected]