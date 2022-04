Ce début de saison est aussi une occasion pour BIXI et ses utilisateurs de festoyer puisqu'un grand total de 50 millions de déplacements ont été effectués dans le Grand Montréal depuis le lancement du système de vélos en libre-service en 2009! Concrètement, c'est plus de 125 millions de kilomètres qui ont été parcourus à BIXI, et tous les citoyens y ont contribué à leur façon! Pour célébrer ces résultats hors du commun, BIXI Montréal prépare une saison remplie de surprises pour tous ses usagers! Ceux-ci sont d'ailleurs invités à suivre les réseaux sociaux et l'application mobile de BIXI pour tous les détails.

Rappelons que Montréal fut la toute première ville en Amérique à inaugurer un service de vélopartage d'envergure en 2009, ce qui a permis à la métropole de devenir un leader mondial incontesté en matière de mobilité active.

BIXI ENREGISTRE UNE ÉNORME HAUSSE DE VENTES D'ABONNEMENTS PRÉSAISON : IL RESTE SEULEMENT 3 JOURS POUR PROFITER D'UN RABAIS DE 10 %!

Il est encore temps de profiter du tarif présaison de l'abonnement saisonnier à 83 $ + taxes (soit 10 % de rabais sur l'abonnement régulier), ainsi que de tous les avantages d'être membre BIXI. Les personnes désirant bénéficier de cette offre spéciale sont invitées à acheter leur abonnement en ligne ou sur l'application mobile de BIXI jusqu'au 15 avril, à minuit! Preuve de l'enthousiasme des utilisateurs face à la saison du vélo qui débute, BIXI enregistre à ce jour 50 % de ventes d'abonnements présaison de plus que l'an dernier.

LES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE : UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS!

BIXI s'apprête à amorcer sa nouvelle saison après avoir connu une année record en 2021, et ce, à tous les niveaux! Avec des augmentations de 326 % par rapport à 2020 et de 195 % par rapport à l'année record de 2019, jamais BIXI Montréal n'a compté autant de nouveaux utilisateurs depuis sa création. Grâce à leurs nombreux avantages, les BIXI à assistance électrique ont contribué de façon notable à cette saison impressionnante. Permettant d'effectuer des déplacements plus rapides et de parcourir de plus longues distances pour un effort moindre, les BIXI à assistance électrique représentent aussi une façon plus agréable que jamais de circuler dans la métropole! L'an dernier, BIXI a d'ailleurs franchi pour la première fois le cap du million de déplacements à vélo à assistance électrique (1,3 million).

« Nous sommes très heureux d'être une fois de plus en mesure de lancer le service BIXI à l'avance cette année! Nos usagers pourront profiter pleinement de ce moment tant attendu durant le long week-end de Pâques et faire l'essai de nos vélos électriques, si ce n'est déjà fait. Ces derniers seront encore plus présents dans nos rues cette saison et tous ceux qui les ont déjà utilisés peuvent en témoigner : les essayer, c'est tomber en amour avec ce mode de transport actif, pratique, rapide, économique et des plus plaisants! Nous avons hâte de vous croiser à vélo dans le cadre des célébrations des 50 millions de déplacements BIXI », déclare Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

UNE TRENTAINE DE NOUVELLES STATIONS ÉLECTRIQUES

Parmi les nouvelles stations ajoutées cette saison, mentionnons celles situées près de l'Université de Montréal et de HEC Montréal qui permettront de mieux desservir les étudiants. De nouvelles stations seront également implantées dans les secteurs du Village olympique et du marché Atwater, deux endroits où la demande pour BIXI est en forte croissance. Afin d'améliorer le service aux BIXISTES et d'avoir un excellent taux de disponibilité dans le secteur particulièrement achalandé de Ville-Marie, les efforts seront accrus au niveau de la hausse du nombre de points d'ancrage au centre-ville. BIXI a également comme objectif de bonifier son offre dans les parcs-nature de Montréal (Île-de-la-Visitation, Bois-de-Saraguay, Bois-de-Liesse, etc.).

« Le plus récent rapport du GIEC est clair: nous devons changer nos habitudes pour le bien de notre planète et de la population. La mobilité active est l'une des clés qui nous permettront d'accélérer la transition écologique. La Ville de Montréal est donc fière de collaborer avec BIXI afin de faciliter les déplacements à vélo dans la métropole, tant pour la population montréalaise que pour les gens de passage. Les nouvelles stations qui seront installées, conjuguées à une flotte de vélos électriques augmentée, permettront à plus de personnes de se déplacer à BIXI et, ultimement, de contribuer à la transition écologique », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour tous ceux qui ont remarqué les BIXI à assistance électrique bleus sans encore avoir eu la chance de les essayer, ce sera l'occasion rêvée, et ce, dès demain. Enfourcher un E-BIXI une fois, c'est assurément l'adopter!

BIXI REMERCIE SES PRÉCIEUX PARTENAIRES

BIXI Montréal profite de l'occasion pour remercier ses précieux partenaires qui contribueront à rendre l'expérience encore plus mémorable cette saison : Fizz, Doordash, Hilo, Rachelle Béry, Cogeco, l'ARTM (Autorité régionale de transport métropolitain), ainsi que les Villes de Montréal, Westmount, Mont-Royal, Longueuil et Laval.

À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2022, le réseau comprendra 7 270 vélos réguliers et 2 395 vélos à assistance électrique sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Longueuil et Laval. Comptant un total de 794 stations, dont 184 électriques, Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord. Les BIXI à assistance électrique et les stations électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

