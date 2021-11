« Au cours de la dernière année, BIXI Montréal a su faire preuve d'une gestion exemplaire et d'une grande capacité d'innover dans un contexte rempli de défis, ce qui nous permet d'entrevoir 2022 avec optimisme et confiance. Les records d'utilisation et de ventes établis au cours des derniers mois viennent récompenser nos différentes initiatives, en plus de témoigner de la place toujours plus grande qu'occupe le service de vélo-partage, notamment l'engouement autour de l'offre grandissante de stations et de vélos à assistance électrique », déclare Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

Le directeur général de BIXI Montréal, Christian Vermette, ajoute : « Une fois de plus cette saison, BIXI a su démontrer son dynamisme. Jamais BIXI Montréal n'a compté autant de nouveaux utilisateurs depuis sa création, avec une augmentation de 326 % par rapport à 2020 et de 195 % par rapport à l'année record de 2019. L'automne a également été phénoménal : des records d'achalandage historiques ont été atteints en septembre et octobre dernier. L'expertise de notre équipe, une structure flexible et une gestion rigoureuse nous ont permis de nous adapter aux changements d'habitudes et aux besoins en constante évolution des Montréalais et des villes environnantes en matière de transport actif. Les deux prix Leaders en mobilité durable constituent également de belles reconnaissances de l'industrie, mais aussi la preuve de l'écoute attentive de notre clientèle ».

Cet automne, BIXI Montréal a effectivement été couronné double vainqueur lors de la 14e édition des prix Leaders en mobilité durable. Le comité de sélection a d'abord remis à l'OBNL le prix Mention Précurseur visant à souligner les actions innovantes, engageantes et structurantes de BIXI qui, cette année, a étendu sa flotte à 1 905 vélos électriques, ce qui en fait l'une des plus imposantes en Amérique. BIXI Montréal a par la suite mérité le prix Coup de cœur du public, qui démontre que les citoyens reconnaissent l'apport du vélo-partage à la vitalité de la ville et le rôle prépondérant que joue BIXI pour encourager les déplacements durables dans la métropole.

UNE ANNÉE PONCTUÉE DE NOMBREUX RECORDS

BIXI est extrêmement fier d'avoir enregistré un nombre record de nouveaux utilisateurs cette saison, mais également de nouveaux membres, avec une hausse de 70 % par rapport à l'an dernier. Ces données jamais vues qui confirment l'intérêt toujours croissant de la population à découvrir le service montréalais de vélos en libre-service et les nouveaux BIXI électriques.

Suite à la mise en place d'un nouveau tarif mensuel avantageux (19 $ vs 36 $ en 2020, ce qui représente une économie de 47 %), les ventes de ce type d'abonnements ont aussi connu un bond sans précédent, passant de 11 000 à près de 88 000. Quant au nombre total de déplacements, il a progressé de 74 % depuis l'an dernier, pour s'établir à 5,8 millions, ce qui constitue une des meilleures années depuis la naissance de BIXI.

Rappelons que le printemps dernier, les BIXISTES ont pu enfourcher leur vélo six jours avant la date de lancement habituelle (le 9 avril plutôt que le 15 avril), ce qui a permis à BIXI de connaître sa plus longue saison à ce jour!

DES INITIATIVES COURONNÉES DE SUCCÈS

Ces excellentes statistiques 2021 sont attribuables à différentes initiatives, dont une plus grande accessibilité au réseau grâce à l'ajout de 725 vélos électriques (pour un total de 1 905 BIXI électriques et 7 270 BIXI réguliers) et 83 stations (153 au total), réparties sur un territoire deux fois plus vaste qu'auparavant. Les stations bimodes implantées un peu partout dans la métropole permettent également une disponibilité sans précédent de vélos électriques prêts à l'utilisation.

« Disposant aujourd'hui d'une des plus vastes flottes de vélos électriques en libre-service en Amérique, BIXI a fait la preuve que l'intégration de cette technologie permet de convertir davantage de citoyens au vélo et à ses bénéfices. Alors que la majorité des clients utilisaient fréquemment le service pour se rendre au travail ou au centre-ville, de plus en plus de gens découvrent désormais les avantages d'enfourcher un BIXI standard ou électrique pour faire leurs emplettes, redécouvrir leur quartier ou simplement pour le plaisir. Une tarification améliorée, plus flexible, simplifiée et reflétant la réelle utilisation de chacun a aussi contribué à la popularité de BIXI en 2021. Et ce n'est qu'un début puisque nous promettons de continuer à innover afin de maintenir notre statut de leader dans le domaine du vélo-partage », souligne M. Vermette.

BIXI REMERCIE SES FIDÈLES PARTENAIRES

BIXI Montréal profite de l'occasion pour remercier ses précieux partenaires, qui ont permis de rendre l'expérience encore plus mémorable cette saison : Hilo (partenaire exclusif des BIXI électriques), Fizz, DoorDash, Rachelle Béry, Cogeco, ainsi que l'ARTM.

« Au nom de BIXI Montréal, je tiens à remercier chaleureusement tous nos clients, nos employés et nos partenaires qui, chacun à leur façon, ont contribué à faire de 2021 une année extraordinaire. En terminant, un merci tout spécial à la Ville de Montréal, à la mairesse Valérie Plante et à l'équipe responsable de la mobilité qui soutiennent notre mission avec conviction et enthousiasme. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent hiver et nous vous donnons rendez-vous dès avril 2022! », conclut M. Taillefer.

