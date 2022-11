L'engouement sans précédent pour BIXI se manifeste non seulement à Montréal, mais aussi dans de nombreuses villes de la métropole

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Quelques jours après la fin d'une 14e saison exceptionnelle qui s'est terminée le 15 novembre à minuit, BIXI se réjouit qu'à nouveau cette année son service de vélo libre-service augmente encore une fois sa popularité à titre de solution de mobilité pour les Montréalais et les résidents des villes de la métropole. Offrant ses services sur l'île de Montréal, ainsi qu'à Longueuil et à Laval, BIXI enregistre une augmentation de 55% de son achalandage et de plus de 30% du nombre de ses membres, avec de nouveaux records établis au-delà de toutes prédictions.

Preuve irréfutable que de plus en plus de citoyens considèrent l'option du vélo-partage pour leurs déplacements quotidiens pratiques comme récréatifs, le nombre d'utilisateurs différents a augmenté de 52% en un an, atteignant presque le demi-million d'usagers (437 140). Le précédent record de déplacements enregistré en 2021 (5,8 millions) a par ailleurs été détrôné cette année alors que près de 9 millions de trajets ont été effectués du 13 avril au 15 novembre.

BIXI connaît du succès dans de plus en plus de villes

Alors que de plus en plus de Québécois et Québécoises utilisent le vélo comme mode de transport, BIXI note un engouement sans précédent pour le vélo-partage dans les autres villes qu'il dessert à titre d'opérateur de service (Longueuil, Laval, Montréal-Est, Westmount et Mont-Royal). Par ailleurs, la saison 2022 de BIXI se termine avec une forte hausse d'achalandage et du nombre de membres à Laval et à Longueuil, deux villes dynamiques qui misent sur des solutions écologiques pour résoudre les enjeux de circulation actuels.

BIXI est d'ailleurs présentement en discussion avec une dizaine d'autres villes québécoises dans le but d'y étendre son service le plus rapidement possible et de développer l'offre dans les couronnes sud et nord de l'île de Montréal.

« Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de villes s'intéressent à BIXI alors que les banlieues connaissent désormais le même succès que Montréal en matière d'achalandage. Permettant l'accès à un mode de transport actif et écologique, BIXI fait partie prenante des solutions menant à une transition plus durable en transport et à la fluidité des déplacements urbains, et ce, partout au Québec. En plus d'exercer une influence positive sur la mobilité active dans la région de Montréal, BIXI demeure un leader mondial en matière de vélos en libre-service, que ce soit réguliers ou à assistance électrique, rendant ainsi tangibles les actions qui permettent d'évoluer vers l'objectif de carboneutralité au pays grâce à l'accès aux énergies solaires et électriques », déclare Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Un taux de satisfaction très élevé de 88%

Le sondage annuel réalisé par BIXI en 2022 révèle un taux de satisfaction élevé de sa clientèle de 88%. La simplicité d'utilisation, le faible coût, la facilité d'accès au service et la performance des vélos électriques figurent en tête des raisons pour lesquelles les usagers ont choisi massivement BIXI cette saison.

BIXI recrute de nouveaux employés

Alors que le nombre d'employés a triplé depuis la création de BIXI en 2014, l'OBNL est actuellement en pleine période de recrutement avec plusieurs postes à pourvoir à son siège social afin de répondre à la demande croissante des usagers pour les BIXI réguliers et électriques. Un grand nombre de postes saisonniers seront aussi à combler dès cet hiver.

Misant sur sa marque employeur forte, sa culture d'entreprise unique, le bien-être de ses employés, des salaires concurrentiels et une foule d'avantages sociaux, BIXI organise chaque année des journées carrières virtuelles annoncées ici. Les personnes intéressées à se joindre à l'équipe BIXI et à plonger au cœur de la mobilité urbaine écoresponsable sont invitées à visiter régulièrement la section carrière de son site web où les postes disponibles sont affichés tout au long de l'année.

BIXI remporte un deuxième Prix Leaders en mobilité durable et son partenaire CycloChrome, son premier !

BIXI a récemment remporté le prix Coup de cœur du public lors des Prix Leaders en mobilité durable remis par les Centres de gestion des déplacements urbains, et ce, grâce à son projet BIXI-MURAL visant à célébrer ses 50 millions de déplacements effectués dans le Grand Montréal depuis le lancement du système de vélos en libre-service en 2009.

En juin dernier, le public était invité à venir admirer 5 œuvres BIXI d'autant d'artistes montréalais au Festival MURAL, alors que 45 autres vélos des mêmes collections ont sillonné les rues de la ville durant tout l'été, au plus grand plaisir des Montréalais et des visiteurs émerveillés par ces véritables œuvres d'art sur roues !

« BIXI est très fier du succès sans précédent de sa saison 2022. Mais, au-delà des statistiques et des records, nous célébrons aujourd'hui l'innovation dont fait preuve BIXI année après année. Notre culture d'entreprise vise sans cesse à nous rapprocher de notre clientèle et à mettre de l'avant le côté novateur de BIXI comme le démontre notre projet créatif organisé dans le cadre du Festival MURAL », mentionne Pierre-Luc Marier, directeur du marketing intégré, communications et affaires publiques de BIXI Montréal.

Mentionnons qu'un des partenaires de la première heure de BIXI, CycloChrome, entreprise d'économie sociale luttant contre le décrochage scolaire et spécialiste en mécanique de vélo, a aussi remporté le Prix Précurseur pour le projet de reconditionnement des moteurs et des batteries de vélos électriques. CycloChrome offre la première formation professionnelle en mécanique de vélo au Canada.

L'électrification de BIXI s'accélère : une croissance de 70% du nombre de déplacements électriques depuis 2021

La popularité du vélo électrique explose. Il constitue un mode de transport pratique, économique, sécuritaire et fiable, tout en procurant du plaisir, un effort moindre ainsi que la possibilité de parcourir de plus grandes distances plus rapidement. Cette saison, BIXI a procédé à l'ajout de près de 500 vélos à assistance électrique, une trentaine de nouvelles stations électriques et 765 points d'ancrage supplémentaires. Au total, la population a désormais accès à 2 400 vélos électriques et 184 stations électriques. Les BIXI électriques sont utilisés en moyenne 24% plus souvent que les réguliers.

« Reconnue comme l'une des grandes tendances internationales, la micro-mobilité électrique représente une nouvelle manière de se déplacer qui répond à la fois aux préoccupations actuelles liées au développement durable, à la congestion routière et à l'augmentation du prix de l'essence. Le vélo électrique vise aussi à inciter une nouvelle clientèle à délaisser l'auto solo », ajoute Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

BIXI remercie ses précieux partenaires

BIXI profite de l'occasion pour remercier ses précieux partenaires qui ont contribué à rendre l'expérience encore plus mémorable cette saison : Fizz, Doordash, Hilo, Rachelle Béry, Cogeco, l'ARTM (Autorité régionale de transport métropolitain), ainsi que les villes de Montréal, Montréal-Est, Westmount, Mont-Royal, Longueuil et Laval.

BIXI tient également à saluer le travail exceptionnel de ses partenaires et employés de tous les départements, particulièrement aux opérations, sans qui cette année record n'aurait pu être possible. Malgré les défis, ces employés dévoués ont su offrir à la clientèle BIXI un service exemplaire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 !

À propos de BIXI

BIXI est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2022, le réseau comprenait 7 270 vélos réguliers et 2 395 vélos à assistance électrique sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Longueuil et Laval. Comptant un total de 794 stations, dont 184 électriques, Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord. Les BIXI à assistance électrique et les stations électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI.

