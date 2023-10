BIXI célèbre ses 15 ans et un nouveau record de déplacements en grand !

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ -

Une flotte inédite de 100 vélos rouges est désormais disponible pour tous les BIXISTES.

BIXI 15e anniversaire (Groupe CNW/BIXI Montréal)

100 nouveaux BIXI rouges sont maintenant à la portée de tous les usagers du service de vélo en libre-service. Pour souligner son 15e anniversaire, et plus de 9 millions de déplacements enregistrés à ce point-ci de la saison, BIXI a inauguré une nouvelle flotte de vélos qui ont été présentés lors d'un cortège dans les rues de Montréal, hier le jeudi 28 septembre. Ces nouveaux BIXI marquent la dernière étape d'un important travail d'harmonisation de l'image de marque menée par le service de vélopartage au cours de la dernière année.

Plus de 9 millions de déplacements en 2023 : BIXI dépasse ses records

Alors que la saison 2023 est toujours en cours, BIXI a déjà battu son record en dépassant les 9 millions de déplacements en 2023. La dernière barre symbolique avait été franchie en 2022 avec 9 millions de déplacements. « Nous assurons autant de déplacements qu'un réseau d'autobus et BIXI est désormais un transport en commun normalisé. Atteindre 9 millions de déplacements à ce point-ci de la saison, cela confirme que pour toute une nouvelle génération de Montréalais et de Québécois, nous sommes un service nécessaire aux modes de déplacements dans la ville : BIXI est devenu un incontournable du paysage montréalais », constate Pierre-Luc Marier, directeur marketing intégré, communications et affaires publiques de BIXI.

Un cortège pour célébrer 15 ans d'histoire dans le paysage montréalais

Le coup d'envoi de la parade a été donné à 16 h 30, hier, jeudi 28 septembre. Elle a quitté le square Victoria pour rejoindre le Centre Phi, en passant par les rues Notre-Dame et Saint-Pierre.

Au total, une centaine de personnes (élus et acteurs de la mobilité de la grande région métropolitaine) étaient présentes. « C'était un plaisir de réunir ces personnes importantes du secteur du transport et de la mobilité à Montréal afin de fêter les 15 ans de BIXI », se réjouit Pierre-Luc Marier.

Le départ du cortège s'est fait au square Victoria, lieu hautement symbolique pour la marque de BIXI Montréal. Ce parc a en effet été conçu par Michel Dallaire, tout comme le design du vélo BIXI : celui-ci s'accorde à l'espace du Square, notamment par les courbes des bancs qui rappellent celles du BIXI, mais aussi la couleur et les angles arrondis.

Des vélos rouges pour l'atteinte de la maturité

Ces nouveaux vélos représentent la dernière phase du travail d'harmonisation de l'identité de marque de BIXI.

Récemment, BIXI a révisé sa structure de tarifs, mis en place une nouvelle grille graphique, notamment avec une typographie plus inclusive par une meilleure lisibilité, un site web renouvelé ainsi qu'une mise à jour de tous ses outils de communication tels que l'infolettre, les réseaux sociaux et les campagnes d'affichage dans la ville.

Le déploiement a débuté en mars et s'est achevé hier avec l'inauguration des BIXI rouges.

Cette harmonisation de l'architecture de marque est l'étape finale de toute la route parcourue par BIXI ces dernières années : la marque a pris une envergure considérable. Elle s'adresse désormais à 500 000 utilisateurs, est présente dans 8 villes, assure plus de 9 millions de déplacements par an, et sera disponible tout au long de l'année dès cet hiver.

« Pour avoir été témoin des balbutiements de BIXI, alors que le projet n'était encore que sur la planche à dessin, je ne peux qu'être fier de voir où nous en sommes. Non seulement BIXI Montréal est un des plus importants services de vélopartage en Amérique du Nord, mais c'est aussi une source d'inspiration pour plusieurs autres organisations œuvrant dans le milieu de la mobilité. Je suis également très heureux des partenariats que nous avons su créer et conserver au cours des dernières années. Les partenaires présents aujourd'hui (Ville de Montréal, STM, ARTM, Communauto, etc.) ont, comme nous, à cœur d'offrir le plus de choix en matière de transports à Montréal. Ensemble, nous participons à l'optimisation des modes de déplacement de tous », conclut Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Boucherville, Laval, Longueuil, Montréal-Est, Mont-Royal, Terrebonne et Westmount. En 2023, le réseau comprend 10 000 vélos (dont 2 600 électriques) et plus de 830 stations. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

