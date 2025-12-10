La phase I du projet d'expansion devrait presque tripler la capacité du site, passant de 40 MW à 110 MW

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 décembre 2025 /CNW/ - Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ) (FSE: 000) (« Bitzero » ou la « Société »), l'entreprise qui redéfinit les centres de données durables de chaîne de blocs et de calcul haute performance (HPC), annonce que la prochaine phase de son programme d'expansion annoncé précédemment est en cours sur le site phare du centre de données de la Société à Namsskogan, en Norvège. Cette phase d'expansion envisage une capacité installée supplémentaire de 70 MW, qui, si elle est achevée comme prévu, devrait augmenter la capacité totale du site à environ 110 MW d'ici septembre 2026, fournie entièrement par l'énergie hydroélectrique, et a presque triplé la consommation d'énergie du site.

Expansion de l'alimentation

Dans le cadre du projet, Bitzero prévoit d'étendre et d'exploiter un réseau interne au niveau de 132 kV afin d'améliorer l'autonomie opérationnelle. La capacité accrue devrait également faire passer l'exahash du site à environ 7,0 EH/s, une étape importante vers l'alignement de Bitzero avec certains des plus grands mineurs publics de l'industrie. Parallèlement, elle réduira considérablement le coût minier par bitcoin du bitzero, réduisant davantage son seuil de rentabilité déjà faible et augmentant ses revenus de 3 à 4 fois, en fonction des projections internes de la direction. Cependant, les résultats réels dépendront d'un éventail de facteurs, y compris la difficulté du réseau, la performance de l'équipement, la disponibilité de l'énergie et le coût. La Société a commandé deux postes électriques haute tension de 60 MVA, a commencé la préparation du site et a lancé l'approvisionnement de certains équipements à long délai de livraison afin de respecter les calendriers de livraison et les échéanciers de construction ciblés.

« Avec les deux sous-stations électriques haute tension de 60 MVA commandées et la livraison prévue au printemps, les équipes ont commencé à préparer le site, et nous avons déjà acquis l'autre équipement à long délai de livraison, nécessaire pour accélérer les travaux », a déclaré le président et chef de la direction de Bitzero, Mohammed Bakhashwain. « À la suite de notre inscription à la Bourse des valeurs canadiennes, cette étape importante est la preuve que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ou surpasser nos objectifs de croissance, améliorer notre position sur le marché et créer de la valeur pour les actionnaires. »

Le site de Namsskogan exploite actuellement une capacité de 40 MW sur 39 conteneurs dans le cadre de contrats d'énergie favorables, avec un coût d'électricité inférieur à 0,04 dollars américains par kWh. L'exploitation rentable et à haut rendement de Bitzero est le résultat de son approche unique du développement et de l'exploitation des énergies renouvelables.

« J'ai dit dès le départ que le fait de mettre l'accent sur l'investissement dans les infrastructures est une décision intelligente en matière de calcul de haute performance - qu'une stratégie axée sur l'actif est la meilleure façon de tirer le maximum de la valeur, de garantir la croissance et de réduire au minimum la volatilité », a déclaré Kevin O'Leary, investisseur de premier plan dans Bitzero et investisseur en capital de risque de renommée mondiale. « L'approvisionnement en énergie renouvelable à 100 % de Bitzero le rend non seulement plus durable, économique et communautaire, mais en fait également, à mon avis, un investissement supérieur. »

Pour en savoir plus sur Namsskogan ou d'autres sites Bitzero, rendez-vous sur le site www.bitzero.com.

Inscription en Allemagne

La Société est également heureuse d'annoncer que les actions avec droit de vote de la Société ont été acceptées à la Bourse de Francfort (la « FSE ») et ont commencé à se négocier le 8 décembre 2025, sous le symbole « 000 ». Les actions avec droit de vote de la Société sont maintenant cotées en bourse à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») et à la FSE.

La FSE est l'un des sites de négociation les plus importants et les plus liquides au monde, offrant un accès à un large éventail d'investisseurs institutionnels et de particuliers en Europe. L'inscription marque une étape importante pour accroître la visibilité de la Société sur le marché et renforcer sa présence internationale. Avec son inscription à la FSE, la Société s'attend à accroître les liquidités de négociation et à élargir l'engagement auprès des investisseurs mondiaux.

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructures de TI pour le secteur de l'énergie et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. L'entreprise se concentre sur le développement de centres de données, le minage de bitcoins et l'obtention de partenariats stratégiques pour l'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte maintenant quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.bitzero.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant le calendrier, la portée et l'achèvement de la phase d'expansion de 70 MW; la capacité installée prévue sur le site de Namsskogan (environ 110 MW d'ici septembre 2026); l'exploitation prévue d'un réseau interne de 132 kV et la livraison/l'installation de deux sous-stations de 60 MVA et d'autres équipements; la capacité prévue du taux de hachage (environ 7,0 EH/s) après l'achèvement; les répercussions prévues sur l'efficacité et les coûts d'exploitation; et l'accès continu à l'hydroélectricité et aux tarifs de l'électricité. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction.

Les hypothèses matérielles sous-jacentes aux énoncés prospectifs comprennent, entre autres, la livraison opportune de l'équipement et les progrès de la construction; la réussite des permis, des interconnexions et de la mise en service; la stabilité de l'approvisionnement et des tarifs de l'électricité; la disponibilité et la performance du matériel minier conformément aux spécifications; la disponibilité de la main-d'œuvre et des entrepreneurs; les difficultés du réseau de bitcoins et les frais de transaction dans les fourchettes envisagées par la Société; et les prix du bitcoin dans les fourchettes utilisées pour la planification interne.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs comprennent, entre autres : les retards de construction; les problèmes de livraison ou de performance de l'équipement; les changements dans la disponibilité ou le coût de l'électricité; les événements de réduction; les résultats en matière de permis ou de réglementation; les changements dans les lois ou les politiques concernant les centres de données ou l'exploration d'actifs numériques; l'augmentation de la difficulté du réseau et/ou la diminution du prix du bitcoin; les événements de cybersécurité; les risques opérationnels propres au site; et les facteurs décrits sous « Facteurs de risque » dans les documents de divulgation continue de la Société, disponibles à www.sedarplus.ca. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider les lecteurs à comprendre les plans, les objectifs et les attentes actuels de la direction à l'égard du projet et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux énoncés, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

