VANCOUVER, BC, 20 janvier 2026 /CNW/ - Bitzero Holdings Inc., (CSE : BITZ) (OTC PINK : BTZRF) (FSE : 000) (« Bitzero » ou la « Société »), fournisseur d'infrastructure durable de blockchain et de datacenter de haute performance (HPC), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de huit serveurs NVIDIA Blackwell B300, totalisant 64 GPU, qui seront déployés dans ses installations de Namsskogan, en Norvège, en partenariat avec Hydra Host.

Le déploiement, qui devrait être terminé au 1er trimestre 2026, représente le premier investissement direct de Bitzero en matériel informatique GPU et marque l'entrée de la Société dans les opérations néocloud. Les serveurs seront loués en tant qu'infrastructure sans système d'exploitation pour les charges de travail d'IA au moyen de la plateforme Brokkr d'Hydra Host.

Détails du programme pilote

Bitzero a financé l'acompte initial pour le matériel suivant :

8 serveurs NVIDIA Blackwell B300 refroidis par air

64 GPU au total avec la dernière architecture Blackwell de NVIDIA

Déploiement au centre de données à faible teneur en carbone de Namsskogan, en Norvège

Le projet pilote est conçu pour valider les opérations GPU sur l'infrastructure existante de Bitzero et établir le cadre opérationnel pour un éventuel développement futur.

Hydra Host comme partenaire de plateforme et de distribution

La plateforme Brokkr d'Hydra Host fournira à Bitzero des capacités de gestion du cycle de vie du GPU, y compris l'approvisionnement, la surveillance et l'accès au réseau mondial d'entreprise et de clients IA natifs d'Hydra Host. Ce partenariat permet à Bitzero de mettre sur le marché sa capacité de calcul sans créer une infrastructure exclusive d'acquisition de clients et de plateforme.

« Ce déploiement de GPU représente une étape stratégique pour Bitzero », a déclaré le Président et Directeur général Mohammed Bakhashwain. « Nous passons du statut de fournisseur d'infrastructure pur à celui d'opérateur de calcul. En déployant des GPU Blackwell de pointe sur notre site en Norvège et en nous associant à Hydra Host pour la distribution, nous positionnons l'entreprise de manière à générer des revenus directement à partir des charges de travail d'IA, et non seulement à partir de l'énergie et de l'espace. Ce projet pilote jette les bases de la mise à l'échelle de nos activités néocloud en fonction de la demande et des résultats ».

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructures énergétiques informatiques et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. La Société se concentre sur le développement de centres de données, le minage de Bitcoin et les partenariats stratégiques d'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Visitez le site www.bitzero.com pour en savoir plus.

À propos d'Hydra Host

Hydra Host est une société d'infrastructure de nouvelle génération qui exploite des grappes GPU haute performance dans des centres de données mondiaux. Entreprise classée parmi les 10 meilleurs partenaires cloud de NVIDIA et soutenue par le Founders Fund, Hydra Host propose des services de calcul en tant que catégorie d'actifs dans plus de 40 emplacements à travers le monde grâce à sa plateform Brokkr. Pour en savoir plus, visitez www.hydrahost.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », « potentiel » ou des variantes et expressions similaires. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant : le déploiement de GPU dans les installations de la Norvège ; le calendrier prévu de livraison et de déploiement des serveurs GPU ; les plans de la Société pour le développement futur des activités de GPU ; les plans de la Société pour la location de serveurs sans système d'exploitation pour les charges de travail d'IA et générer des revenus liés aux charges de travail d'IA ; les avantages du partenariat de la Société avec Hydra Host ; l'utilisation prévue de la plateforme Brokkr d'Hydra Host ; et l'intention de la Société de mettre à l'échelle les activités néocloud en fonction des résultats du projet pilote.

Les déclaration prospectives reposent sur des hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, notamment : que le partenariat avec Hydra Host aura les avantages escomptés, y compris, mais sans s'y limiter, le fait que Bitzero n'aura pas à construire l'infrastructure d'acquisition de clients et de plateforme ; que le matériel GPU sera livré et installé dans les délais prévus ; que le programme aidera à étendre les activités néocloud de la Société comme prévu ; que la plateforme Brokkr fonctionnera comme prévu ; que la demande des clients sera suffisante pour la capacité GPU de la Société ; et que la Société continuera d'avoir un accès stable à l'électricité et à l'infrastructure sur son site en Norvège.

Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux facteurs, notamment : retards dans la livraison ou l'installation du matériel ; défis techniques dans le déploiement de l'infrastructure GPU refroidie par liquide ; changements dans les conditions du marché et les prix de l'IA ; concurrence entre des fournisseurs de GPU à très grande échelle et d'autres fournisseurs de GPU ; problèmes de performance ou contraintes imprévues liés à la plateforme d'Hydra Host ; changements réglementaires ou politiques régionaux ou nationaux touchant les centres de données affectifs ; marchés de l'énergie ou secteurs connexes en Norvège ou dans d'autres juridictions ; fluctuations des coûts énergétiques ; pressions concurrentielles sur les marchés mondiaux de calcul et d'infrastructure IA à très grande échelle ; conditions macroéconomiques ou de marché influençant les investissements dans les centres de données à grande échelle ; changements réglementaires ou politiques régionaux ou nationaux touchant les secteurs dans lesquels Bitzero exerce ses activités ; conditions économiques générales. D'autres risques et incertitudes sont décrits dans les documents d'information continue de la Société, y compris la déclaration d'inscription et les rapports financiers subséquents disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les informations prospectives sont fournies dans le but de communiquer les plans, attentes et intentions actuels de la direction concernant les activités futures et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. La société ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

