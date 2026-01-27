La société atteint environ 2,8 EH/s avec une expansion de 110 MW déjà bien avancée

VANCOUVER, BC, 27 janvier 2026 /CNW/ -- Bitzero Holdings Inc., (CSE : BITZ.U) (OTCQB : BTZRF) (FSE : 000) (« Bitzero » ou la « Société »), fournisseur de blockchain durable et d'infrastructure de centre de données de calcul haute performance (HPC), a annoncé aujourd'hui une mise à jour opérationnelle des opérations de minage automatique de la Société.

Depuis sa dernière déclaration en septembre 2025, la Société a considérablement augmenté son taux de hachage à environ 2,80 EH/s, par rapport à la valeur de 1,76 EH/s précédemment déclarée, ce qui représente une augmentation d'environ 59 %. À ce niveau opérationnel, la Société reçoit actuellement environ 1,1 bitcoin par jour, sous réserve des conditions du réseau. Cette amélioration, ainsi que la réduction précédemment annoncée des coûts énergétiques par la Société à la suite de l'exécution de nouveaux contrats d'achat d'électricité, améliore le profil d'exploitation de la Société et devrait favoriser l'amélioration de la production de revenus et de la rentabilité. Comme cela a déjà été mentionné, les activités de la Société sont actuellement soutenues par un coût énergétique mixte d'environ 0,03 à 0,035 dollars par kWh.

Comme cela a déjà été annoncé, Bitzero demeure sur la bonne voie pour amorcer la prochaine phase d'expansion, qui devrait fournir environ 110 MW au total d'ici le 4e trimestre 2026. Selon les prévisions actuelles, ce niveau de capacité pourrait soutenir environ 10,0 EH/s s'il est entièrement affecté au minage de bitcoins. Une autre phase d'expansion potentielle devrait être terminée d'ici le 4e trimestre 2027 et augmenterait la capacité totale sous tension à environ 325 MW si elle se déroulait comme prévu. Une capacité de 325 MW entièrement dédiée au minage de bitcoins pourrait soutenir jusqu'à environ 30,0 EH/s.

« La croissance soutenue de notre puissance de calcul résulte directement de notre rigueur de mise en œuvre et de notre stratégie à long terme », a déclaré Mohammed Bakhashwain, PDG et Président de Bitzero. « Notre expansion étant bien avancée, nous nous adaptons efficacement, renforçons notre infrastructure et positionnons l'entreprise de manière à obtenir une valeur significative au fur et à mesure de l'évolution du réseau Bitcoin. »

Pour en savoir plus sur les sites de Bitzero, visitez www.bitzero.com.

Coûts énergétiques

Indicateur Bitzero Coût énergétique en kWh (décembre 2025) 0,04 dollars/kWh Coût énergétique quotidien (décembre 2025) 38 400 dollars

Indicateurs mensuels de minage

Bitzero Holdings Inc. Décembre 2025 Taux de hachage total mensuel EH/s 2,45 Taux de hachage opérationnel moyen EH/s 2,37 Bitcoin miné 29,31 Bitcoin miné par tranche de 1 EH/s 12,37 Bitcoin miné par jour 0,95 Bitcoin miné par jour le mois précédent 0,72

Bitcoins minés par EH/s



JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE EH/s 1,18 1,33 1,35 1,38 1,41 1,42 1,36 1,36 1,76 1,85 1,85 2,45 Bitcoins minés 21,24 21,00 22,79 21,82 22,84 21,22 21,67 21,30 23,85 22,70 21,46 29,31 Bitcoins minés par EH/s 18,08 15,81 16,89 15,80 16,22 14,94 15,91 15,64 13,55 12,27 11,60 11,97

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructures énergétiques informatiques et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. La Société se concentre sur le développement de centres de données, le minage de Bitcoin et l'obtention de partenariats stratégiques d'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte maintenant quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Visitez le site www.bitzero.com pour en savoir plus.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant la capacité sous tension projetée de la société à Namsskogan, en Norvège ; le calendrier prévu pour l'achèvement des phases d'expansion (4e trimestre 2026 et 4e trimestre 2027) ; le taux de hachage potentiel à divers niveaux de capacité (y compris ~10 EH/s et ~30 EH/s) s'il est entièrement affecté au minage de bitcoins ; et les efficiences de production prévues, les coûts énergétiques et leur incidence sur la production de revenus et la rentabilité. Les informations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, notamment en ce qui concerne les échéanciers de construction, la disponibilité et les performances de l'équipement de minage, la difficulté du réseau, le prix du bitcoin, la disponibilité et le prix de l'énergie, la réduction de la consommation, le temps de disponibilité, les approbations réglementaires et la conjoncture économique générale.

Les informations prospectives comportent par nature des risques et incertitudes connus et inconnus pouvant entraîner des différences entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicites, y compris les risques liés à la construction et à la mise en service, aux chaînes d'approvisionnement, aux performances de l'équipement, aux marchés de l'électricité et à la réduction de la consommation, aux questions de permis et de réglementation, à la volatilité du prix des actifs numériques, à la difficulté du réseau, à la cybersécurité, au financement et à d'autres facteurs décrits dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risques) des documents publics déposés par la Société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La société n'est en aucun cas tenue de mettre à jour lesinformations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

