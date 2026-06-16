Biogen Canada déçue par l'issue des négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne concernant SKYCLARYS™

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Biogen Canada Inc. regrette que les négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) concernant SKYCLARYS™ (omavéloxolone) se soient conclues sans qu'un accord ait pu être trouvé.

La clôture des négociations fait suite aux évaluations de Santé Canada, de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) et de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) du Québec, qui ont confirmé la valeur thérapeutique de SKYCLARYS et souligné les besoins importants non comblés auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'ataxie de Friedreich (AF) au Canada.

Biogen reconnaît le rôle important de l'APP dans la garantie d'un accès durable aux médicaments par le biais des régimes publics d'assurance-médicaments du Canada. Parallèlement, ce résultat soulève des questions importantes sur la façon dont les traitements novateurs contre les maladies rares passent de l'approbation réglementaire et de l'évaluation des technologies de la santé à la mise à disposition des patients.

« Pour les personnes vivant avec l'ataxie de Friedreich, les retards dans l'accès aux traitements ne sont pas simplement des étapes d'un processus - ils ont des conséquences réelles pour les patients et les familles qui sont confrontés à une maladie implacable caractérisée par un déclin fonctionnel irréversible ayant de profondes répercussions sur leur autonomie et leur vie quotidienne, » explique Eric Tse, directeur général, Biogen Canada. « Ce résultat met en évidence un défi plus large au sein du système de santé canadien : veiller à ce que les progrès scientifiques et thérapeutiques se traduisent par un accès rapide et équitable pour les patients, en particulier dans le cas de maladies rares où le temps est un facteur critique. Il est essentiel que les voies d'accès aux médicaments suivent le rythme et que les partenaires de l'ensemble de la communauté des soins de santé continuent à œuvrer vers un objectif commun : l'accès rapide des patients aux progrès reconnus par les organismes de réglementation, les cliniciens et les organismes d'évaluation des technologies de la santé. »

L'incapacité à parvenir à un accord avec l'APP représente un revers important pour les Canadiens atteints de cette maladie neurodégénérative rare, progressive et qui réduit l'espérance de vie. Avant l'approbation de SKYCLARYS en 2025, les patients dépendaient des soins de soutien et de la prise en charge des symptômes.

Biogen reste engagée envers la communauté des personnes atteintes d'ataxie de Friedreich et s'engage à collaborer avec tous les acteurs du système de santé afin de proposer des solutions durables qui favorisent l'accès public à cette avancée thérapeutique majeure pour tous les Canadiens admissibles qui vivent avec l'AF.

À propos de Biogen

Fondée en 1978, Biogen est une entreprise mondiale de biotechnologie de premier plan qui fait figure de pionnière dans le domaine de la science et de l'innovation pour offrir de nouveaux médicaments destinés à transformer la vie des patients et à créer de la valeur pour ses actionnaires et nos communautés. Nous avons une compréhension approfondie de la biologie humaine et tirons parti de différentes méthodes pour faire progresser les traitements ou les thérapies de première qualité qui donnent des résultats supérieurs. Notre approche consiste à prendre des risques audacieux, tout en garantissant un retour sur investissement, afin d'assurer une croissance à long terme.

Biogen est fière de servir les patients canadiens depuis plus de 25 ans. Pour en savoir plus sur Biogen Canada, visitez le site www.biogen.ca.

SOURCE Biogen Canada Inc.

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