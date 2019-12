Bio-K Plus International Inc. inaugure un laboratoire de recherche à l'INRS-Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie

LAVAL, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la semaine de sensibilisation aux antibiotiques, Bio-K Plus International Inc. annonce l'inauguration de son nouveau laboratoire de recherche fondamentale et préclinique à l'INRS Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, à Laval (Québec).

Comme l'a déclaré le chef de l'innovation de l'entreprise, Pierre Falardeau, PhD : « Cet agrandissement majeur du laboratoire va permettre l'ajout d'équipements à la fine pointe de la technologie afin de soutenir nos nombreux projets de recherche et développer de nouveaux produits pour répondre aux besoins de la clientèle. Nous tenons à garder la longueur d'avance en matière d'innovation et de contrôle la qualité qui fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis sa fondation. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de la concrétisation de ce projet qui s'inscrit dans la continuité de notre partenariat historique avec l'INRS ».

Stéphane Roche, directeur de la recherche et des affaires académiques de l'INRS a indiqué : « Nous sommes heureux d'accueillir les laboratoires de recherche de Bio-K Plus au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Des études récentes montrent combien l'intensification des partenariats de recherche contribue, non seulement à accroitre les capacités de valorisation et de transfert des connaissances vers les milieux, mais aussi à augmenter de manière significative l'impact de la diffusion scientifique des résultats dans l'écosystème scientifique. L'INRS est devenu un incontournable dans le développement de partenariats de confiance. Notre force dans la recherche interdisciplinaire fondamentale et appliquée permettra d'innover aux côtés de Bio-K Plus. »

Rappel

Depuis 10 ans, le laboratoire de Bio-K Plus, dirigé par Mathieu Millette PhD, procède à des recherches sur les mécanismes d'action qui rendent les produits Bio-K Plus efficaces dans la lutte contre Clostridioides (Clostridium) difficile et contre les diarrhées associées à la prise d'antibiotiques. Bio-K Plus est utilisé dans plus de 100 hôpitaux au Canada et aux États Unis pour la prévention primaire du C. difficile. En plus de mettre au point de nouvelles méthodes pour caractériser les trois souches probiotiques qui ont fait le succès de l'entreprise, le laboratoire contribue au programme d'assurance qualité de l'entreprise, une des rares dans le monde des probiotiques à être verticalement intégrée, de la découverte au développement, à la production et à la distribution.

Parmi les projets de recherche en cours, mentionnons le syndrome de l'intestin irritable pour lequel Bio-K Plus a obtenu récemment une allégation de Santé Canada.

Avec cet investissement additionnel, Bio-K Plus vient à nouveau démontrer son intérêt de demeurer un acteur majeur dans la recherche sur les probiotiques et leurs multiples interactions thérapeutiques avec leur hôte.

À propos de Bio-K Plus International

Fondée en 1994, Bio-K Plus International Inc. est une entreprise québécoise familiale de biotechnologie, dont le siège social est situé dans le Parc scientifique et de haute-technologie de Laval au Québec. Elle compte plus de 130 employés et se spécialise dans la recherche, la fabrication et la distribution de probiotiques de qualité.

Les probiotiques Bio-K Plus incluent des produits qui contribuent à l'amélioration de la flore intestinale, mais aussi pour des conditions médicales sérieuses telles les diarrhées associées à la prise d'antibiotiques, la prévention du C. difficile et plus récemment le syndrome de l'intestin irritable. Les produits Bio-K Plus sont distribués en Amérique du Nord, en Europe et en Asie sous forme sous forme de capsule et de lait fermenté, végétalien ou à base de lait. La mission de l'entreprise est d'offrir un produit de qualité aux vertus uniques qui améliorent la santé des gens et dont les bienfaits ont été démontrés cliniquement. Bio-K Plus est la marque la plus recommandée par les pharmaciens au Canada.

À propos de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est le seul établissement au Québec dédié exclusivement à la recherche universitaire et à la formation aux cycles supérieurs. Fondé en 1969, l'INRS est composé de quatre centres de recherche (Laval, Montréal, Québec et Varennes) œuvrant dans des secteurs prioritaires pour le développement économique, social et culturel du Québec. En partenariat avec la communauté et l'industrie, l'INRS est fier de contribuer au développement de la société par ses découvertes et la formation d'une relève capable d'innovation scientifique, sociale et technologique.

L'INRS regroupe 150 professeurs et accueille près de 675 étudiants de maîtrise et de doctorat et 120 stagiaires postdoctoraux. L'INRS offre un environnement stimulant de formation par la recherche qui se traduit notamment par un encadrement personnalisé, la disponibilité de professeurs réputés et l'accès à des équipements de recherche à la fine pointe.

Le Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l'INRS contribue aux efforts québécois de recherche, de formation de 2e et 3e cycles et de transfert technologique dans le domaine de la santé humaine, animale et environnementale. Le Centre est situé à Laval, au cœur de la Cité de la Biotech dans le Parc scientifique et de haute technologie, et à proximité de plusieurs entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques.

