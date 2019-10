Bilan : Walmart Canada empêche 1,1 million de livres de plastique d'entrer dans sa chaîne d'approvisionnement

L'entreprise progresse vers les objectifs annoncés dans sa Charte sur le plastique.

MISSISSAUGA, ON, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Depuis le lancement de sa Charte sur le plastique plus tôt cette année, Walmart Canada a mis en œuvre un certain nombre de modifications visant à éviter que plus de 1,1 million de livres de plastique n'entrent dans sa chaîne d'approvisionnement, soit le poids de 100 éléphants.

Le détaillant collabore étroitement avec ses fournisseurs afin d'identifier les zones où il sera possible de limiter l'utilisation du plastique et de s'assurer que le plastique qui demeure soit recyclable. Bien que Walmart Canada ait encore du travail à faire pour atteindre les objectifs audacieux énoncés dans la Charte, les récentes améliorations comprennent :

Retrait de l'emballage de plastique des bananes biologiques, ce qui éliminera environ 14 000 lb de plastique;

Retrait de l'emballage de plastique des poivrons vendus à l'unité, ce qui éliminera environ 193 000 lb de plastique;

Augmentation du contenu de matières recyclées postconsommation dans les emballages de produits cuits au four, empêchant l'utilisation de 925 000 lb de nouvelles matières plastiques chaque année;

Retrait de 420 000 lb de polystyrène expansé (matière plastique difficile à recycler) de la chaîne d'approvisionnement chaque année grâce au lancement de nouveaux emballages pour les plateaux à saucisses.

La Charte sur le plastique de Walmart Canada constitue l'engagement du détaillant en matière de réduction des déchets de plastique au Canada et se compose d'une stratégie en trois volets : utiliser moins de plastique, recycler plus de plastique et soutenir les améliorations au système de réduction des déchets de plastique. Plus de renseignements ici.

Le bilan d'aujourd'hui s'inscrit dans la mission de Walmart visant à promouvoir les efforts de réduction des déchets de plastique au Canada, à savoir :

Réduction des sacs de plastique aux caisses de 50 pour cent depuis 2016 et d'un autre 50 pour cent d'ici 2025, ce qui permettra de retirer de la circulation environ 1 milliard de sacs au cours de cette période;

d'un autre 50 pour cent d'ici 2025, ce qui permettra de retirer de la circulation environ 1 milliard de sacs au cours de cette période; Engagement à utiliser des emballages recyclables à 100 pour cent pour tous ses produits de marque maison d'ici 2025;

Élimination des pailles de plastique non réutilisables et remplacement de ces dernières par des options en papier d'ici 2020, ce qui permettra de retirer de la circulation environ 35 millions de pailles non réutilisables chaque année.

De plus, Walmart Canada et le Conseil du recyclage de l'Ontario (RCO) annoncent les gagnants du Défi Collecte de sacs de plastique 2019 du Conseil du recyclage de l'Ontario. Grâce à ce défi, un total de 290 617 élèves de 822 écoles de partout au pays ont récolté 1,7 million de sacs de plastique à usage unique, soit 13,68 tonnes métriques de plastique, et les ont apportés à leur succursale Walmart pour être recyclés, détournant ainsi 30 000 livres de plastique de plus des sites d'enfouissement.

« Nous sommes absolument déterminés à réduire notre empreinte plastique. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire pour atteindre nos buts, mais nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie », affirme Susan Muigai, VPD, Ressources humaines et affaires de la Compagnie, Walmart Canada. « Nous sommes fiers que la Charte sur le plastique de Walmart Canada entraîne une diminution de l'utilisation du plastique et nous espérons que cela montre aux autres entreprises canadiennes que la réduction du plastique est une option viable commercialement logique et appréciée des clients. »

