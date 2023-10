Bilan-Faim 2023 : Greg Kelley presse le gouvernement de mieux soutenir les Banques alimentaires du Québec

QUÉBEC, le 25 oct. 2023 /CNW/ -Face à la hausse historique des demandes d'aide alimentaire révélée par le Bilan-Faim 2023, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Greg Kelley, demande au gouvernement de la CAQ d'offrir rapidement le soutien financier nécessaire aux banques alimentaires du Québec.

Le député libéral de Jacques-Cartier se dit bouleversé par les 2,6 millions de demandes d'aide reçues mensuellement par les banques alimentaires, au Québec, une augmentation de 14% par rapport à 2022. Ces chiffres sont rendus publics, aujourd'hui, par les Banques alimentaires du Québec, dans le Bilan-Faim 2023, alors que la CAQ vient tout juste de refuser une demande de mandat d'initiative sur la lutte contre la pauvreté faite par l'opposition officielle.

Dans ce contexte alarmant, et à l'aube de la période de l'année où les demandes d'aide alimentaire sont à leur plus haut niveau, M. Kelley déplore que la ministre caquiste refuse toujours d'accorder l'aide d'urgence de 18 millions de dollars réclamée par les comptoirs alimentaires. Il rappelle enfin que les nombreuses demandes ne sont malheureusement plus exclusives à des citoyens sans emploi, mais de plus en plus proviennent de travailleurs. Le rapport Bilan-Faim 2023 fait effectivement état d'une hausse de 102% des demandes, depuis 2019, pour cette tranche de la population.

« La situation est catastrophique. À quelques semaines des Fêtes de fin d'année, les banques alimentaires croulent déjà sous les demandes. Non seulement la CAQ a récemment refusé ma demande de commission parlementaire sur la lutte contre la pauvreté, mais la ministre Rouleau ne semble pas entendre le cri du coeur de nos banques alimentaires. Il est inacceptable qu'au Québec, en 2023, une société riche comme la nôtre en arrive à compter 2,6 millions de demandes d'aide alimentaire, mensuellement. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

