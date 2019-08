Bilan estival de l'administration de la mairesse Valérie Plante - Faire avancer d'importants dossiers pour Montréal : le Règlement pour une métropole mixte

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - L'administration de la mairesse Valérie Plante a profité de la période estivale pour faire avancer de nombreux dossiers d'importance qui promettent d'améliorer le quotidien de la population montréalaise. Plusieurs jalons de la transformation de Montréal ont été posés en cette première moitié de mandat, ce qui a permis à la mairesse et à son équipe de réitérer leurs priorités pour l'avenir de Montréal. C'est ainsi que des actions concrètes ont été menées en matière de mobilité, d'environnement et d'habitation. Voici le troisième de cinq dossiers majeurs qui ont progressé au cours des derniers mois : le Règlement pour une métropole mixte.

Le Règlement pour une métropole mixte, présenté le 12 juin 2019, introduit une nouvelle obligation pour tous les projets résidentiels de 450 m2 ou plus (équivalant à environ cinq logements). Avant d'obtenir un permis de construction résidentiel, le promoteur devra conclure une entente avec la Ville de Montréal en vue d'améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial.

Le Règlement fixe des exigences et offre une variété d'options pour satisfaire à celles-ci : la construction de logements, la cession de terrains, une contribution financière ou la vente ou la location de logements sous un prix plafond. Le résultat final est une contribution correspondant à 20% de logement social, 20% de logement abordable et 20% de logement familial.

Le projet de règlement s'inscrit dans la continuité de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Plusieurs améliorations ont été apportées en se basant sur les caractéristiques du territoire, du marché immobilier et du type d'habitation, ainsi que sur les préoccupations des développeurs sociaux et privés.

Quelque 23 000 personnes sont en attente d'un logement social sur la liste de l'Office municipal d'habitation, 155 000 ménages locataires dépensent 30% et plus de leurs revenus pour se loger et il y a un resserrement dans le marché locatif cette année, avec un taux d'inoccupation de moins de 2% pour les logements pour familles. Il est urgent d'agir.

Le projet de règlement fera l'objet d'une consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal cet automne. L'adoption du règlement final est prévue au début 2020 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

« Pour maintenir la qualité des milieux de vie et l'offre résidentielle diversifiée et mixte qui caractérisent notre métropole, nous devons faire preuve de vision. Nous avons développé ce règlement afin de conserver notre abordabilité, de s'assurer que notre ville demeure accueillante pour les familles, les travailleurs, les étudiants, les aînés et les nouveaux arrivants, tout en offrant des logements de qualité pour les ménages à faible revenu. Nous passons à l'action dès maintenant afin de bâtir le Montréal de demain pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous n'avons pas chômé pendant la première moitié de notre mandat. Nous avons établi des priorités claires visant à améliorer la qualité de vie de la population montréalaise et nous avons travaillé sans relâche pour atteindre nos objectifs. Je suis convaincue que le meilleur est encore à venir! »

