Bilan estival 2025 : le secteur touristique poursuit sa croissance avec une saison parmi les plus performantes de la dernière décennie

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, se réjouit de la hausse de 6,4 % des dépenses touristiques au Québec l'été dernier comparativement à 2024. Ces résultats démontrent que notre destination continue de se distinguer, non seulement sur le marché national, mais aussi à l'échelle internationale.

Cette performance se répercute directement sur nos communautés : ce sont des milliers d'entrepreneurs québécois, de commerçants locaux, de restaurateurs et d'hôteliers, pour n'en nommer que quelques-uns, qui en bénéficient. En effet, chaque visite soutient des emplois, met en valeur les produits de chez nous et génère des retombées économiques qui contribuent à la vitalité de nos régions. Nous pouvons être fiers du Québec : fiers de nos paysages, fiers de nos artisans, fiers de notre culture et fiers de l'accueil chaleureux qui fait notre réputation à l'international.

Un marché intérieur fort

Pour la période de mai à août 2025, la diminution des voyages des Canadiens vers les États-Unis (-35 %), combinée à une forte demande intérieure, a contribué à maintenir une activité touristique élevée dans la majorité des régions du Québec.

Les dépenses provenant des clientèles du marché canadien ont augmenté de 8 % par rapport à l'été 2024. Par exemple, des hausses de 15,4 % pour les visiteurs en provenance des provinces de l'Atlantique, de 8,5 % de ceux de l'Ontario et de 7,5 % du Québec ont été enregistrées.

Ces résultats démontrent également que les Québécois redécouvrent leur propre territoire. Des familles ont profité de leurs vacances pour explorer de nouvelles régions, encourager les entreprises d'ici et vivre des expériences uniques.

Hausse des dépenses des clientèles internationales

Bien qu'en légère diminution en nombre d'entrées (-4 %), les clientèles internationales, pour leur part, ont dépensé au Québec 2,8 % de plus qu'à la même période l'an dernier. Les marchés européens, dont la France (+20 %) et d'autres marchés internationaux (+11 %), ont affiché une croissance soutenue. Cette hausse a permis de compenser partiellement la baisse des dépenses de la clientèle des États-Unis (-7 %) et du Mexique (-11 %).

Revenus d'hébergement : un nouveau sommet

Les revenus bruts d'hébergement ont atteint plus de 2,1 milliards de dollars entre mai et août, soit une hausse d'environ 6 % par rapport à 2024.

Les revenus d'hébergement ont progressé dans la majorité des régions touristiques du Québec. Les augmentations les plus marquées ont été observées en Abitibi-Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, à la Baie-James, dans Charlevoix, en Gaspésie et en Mauricie, avec des croissances importantes de 13 % et plus.

Citation :

« Grâce aux efforts déployés en collaboration avec nos partenaires de l'industrie pour proposer une offre touristique innovante et attrayante, le Québec continue à tirer son épingle du jeu dans un marché hautement compétitif. Malgré un contexte particulier, notre secteur poursuit sa contribution à notre économie avec des dépenses touristiques encore plus élevées que l'année dernière. Notre gouvernement demeure déterminé à dynamiser notre secteur, lequel génère des retombées de plusieurs milliards de dollars dans toutes nos régions. Nous pouvons être fiers de ces résultats et nous travaillerons fort pour que le Québec attire des visiteurs, autant ceux d'ici que d'ailleurs. Mais surtout, je tiens à souligner le rôle des Québécoises et des Québécois qui font vivre cette industrie au quotidien : leur accueil, leur créativité et leur engagement font du Québec une destination unique au monde. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le taux d'occupation de l'hébergement commercial a été stable, avec une performance comparable à l'an dernier à l'échelle provinciale (70,1 %).

La demande d'unités locatives pour les campings a connu une progression de 7 % l'été dernier par rapport à 2024.

La demande globale est en hausse comparativement à l'an dernier dans tous les secteurs de l'hébergement touristique pour toutes les clientèles de voyageurs (+2,3 %).

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine