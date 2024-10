Bilan économique estival : un retour à la croissance du secteur touristique

QUÉBEC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que son adjoint parlementaire, le député de Dubuc, M. François Tremblay, et ses adjoints gouvernementaux, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, se réjouissent des résultats positifs de la saison estivale. Les efforts continus de tous les acteurs de l'industrie portent leurs fruits, comme en témoignent les indicateurs touristiques, tous en hausse pour l'été 2024 et qui annoncent un retour à la croissance du secteur.

Des indicateurs à la hausse

Les touristes internationaux ont été nombreux à franchir un poste frontalier canadien vers le Québec entre juin et août 2024. En effet, près de 1,34 million d'entrées ont été recensées, soit une hausse de 9,7 %.

De ce nombre, plus de 803 000 visiteurs américains ont traversé la frontière à partir des États-Unis, soit une augmentation considérable de 14 % par rapport à la même période l'an dernier.

En ce qui concerne les visiteurs en provenance d'autres pays que les États-Unis, le Québec a enregistré plus de 532 531 entrées entre juin et août 2024, une croissance de 3,9 % par rapport à l'année précédente.

Ces résultats soulignent l'attrait croissant du Québec comme destination touristique, avec une augmentation marquée des arrivées internationales.

Hébergements touristiques : un sommet historique

Le nombre d'unités d'hébergement occupées de juin à août a atteint un sommet alors que le nombre de visiteurs internationaux est en nette augmentation, se rapprochant du niveau de 2019.

Cet été, plus de 60 800 unités d'hébergement commercial (hôtellerie et hébergements apparentés de 4 unités et plus) ont été occupées quotidiennement en moyenne au Québec. Ce résultat correspond à une hausse de 7,5 % par rapport à la même période l'an dernier, qui était aussi un sommet historique.

Le camping a également bien performé avec plus de 92 609 emplacements loués quotidiennement, pour un taux d'occupation comparable à l'an dernier (74 %).

Une locomotive économique aux cibles ambitieuses

Le tourisme, quatrième secteur d'exportation au Québec derrière l'aéronautique, l'aluminium et le minerai de fer, a injecté plus de 4,1 milliards de dollars dans l'économie en 2023. Les résultats prometteurs de la saison estivale 2024 et la vitalité de l'industrie touristique nous rapprochent de notre objectif ambitieux de 5 milliards d'ici 2026.

Citations :

« Le tourisme est un moteur économique puissant qui génère des revenus essentiels qui financent directement les services publics pour tous les Québécois. Avec un objectif ambitieux de 5 milliards de dollars en argent neuf d'ici 2026, le secteur contribue activement à la vitalité de toutes les régions. Notre mission : soutenir cette dynamique et maximiser les bénéfices pour l'ensemble du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le tourisme est un moteur de développement économique important pour nos régions. Je me réjouis de constater que les visiteurs sont plus nombreux chez nous, ce qui soutient la vitalité des économies locales et contribue à enrichir nos communautés. Grâce au travail acharné de nos entrepreneurs et de ma collègue ministre, l'industrie touristique consolide son retour sur la voie de la croissance. »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Le bilan de la saison estivale 2024 démontre que le Québec et ses régions ont une offre touristique attrayante et qu'ils suscitent un grand intérêt, dans un contexte hautement compétitif sur le plan international. En collaboration avec nos partenaires, nous continuerons de soutenir les initiatives locales qui valorisent nos attraits, notre culture et notre savoir-faire afin que le tourisme soit un secteur économique qui participe encore plus activement à notre enrichissement collectif. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme

« Il est très encourageant de constater que tous les efforts déployés par l'industrie touristique, notre ministre et nos autres collègues afin que ce secteur soit attractif et prêt à recevoir la clientèle de partout dans le monde portent fruit. Le potentiel du Québec est encore énorme. C'est pourquoi nous redoublerons d'efforts afin de développer une offre quatre saisons encore plus importante et d'accompagner nos partenaires pour une croissance durable du tourisme. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Toujours pour la période de juin à août 2024, le revenu moyen par unité disponible (RMPUD) s'est établi à 158,20 $, tandis qu'il était à 154,30 $ l'été dernier. Cela représente une augmentation de 2,5 %. En comparaison, le RMPUD à l'été 2019 était de 118,30 $ (+ 33,8 %).

Pour cette même période, l'offre en hébergement touristique commercial a augmenté de 5,8 % par rapport à 2023, et il a atteint un peu plus de 83 500 unités disponibles.

il a atteint un peu plus de 83 500 unités disponibles. La clientèle des campeurs voyageurs (de passage et en prêts-à-camper) a connu une augmentation de 3,6 %.

La demande globale est en hausse dans tous les secteurs de l'hébergement touristique pour toutes les clientèles de voyageurs (+5,8 %).

Selon des estimations préliminaires de Destination Canada, les dépenses touristiques estimées au Québec pour la période juin-août sont en augmentation de 4,9 % par rapport à 2023.

