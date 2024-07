Bilan du plan de rattrapage - Un deuxième bilan positif pour le plan de rattrapage : des attentes dépassées

QUÉBEC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La poursuite des différentes mesures en lien avec le plan de rattrapage en place depuis la fin de janvier continue de donner des résultats très satisfaisants. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, est heureux de constater que les efforts se poursuivent, selon les données recueillies auprès des centres de services scolaires (CSS) et de leurs écoles.

Au cours de la période du 6 avril au 28 juin, 520 522 interventions se sont poursuivies dans le cadre des mesures de rattrapage, et ce, dans 100 % des CSS du Québec. Rappelons qu'au début d'avril, 483 751 interventions avaient été réalisées auprès des élèves depuis le début du plan de rattrapage :

toujours au cours de la période du 6 avril au 28 juin :183 472 élèves ont reçu des services de tutorat dans 2 225 écoles par 22 398 intervenants; 173 659 élèves ont bénéficié de services de soutien pédagogique dans 1 715 écoles avec la participation de 11 680 intervenants; 99 802 élèves ayant des besoins particuliers ont pu bénéficier d'activités éducatives spécialisées dans 1 703 écoles avec 9 835 intervenants; 18 986 élèves immigrants ou allophones ont reçu des services de soutien à l'apprentissage du français dans 967 écoles par 2 160 intervenants; 44 603 élèves ont pu bénéficier d'autres mesures (rattrapage de soir et de fin de semaine, atelier psychosocial le midi, aide aux devoirs, récupération le midi, etc.) dans 740 écoles avec la collaboration de 4 133 intervenants.



Au total, des milliers d'élèves ont pu recevoir un ou des services de rattrapage selon leur ordre d'enseignement :

302 507 interventions auprès d'élèves du primaire; 168 323 interventions auprès d'élèves du secondaire; 23 646 interventions auprès d'élèves de la formation générale des adultes; 26 046 interventions auprès d'élèves de la formation professionnelle.



En plus des cours d'été qui sont offerts gratuitement aux élèves de 4e et 5e secondaire, grâce à un budget de 36,6 millions de dollars, le plan de rattrapage se poursuivra au cours de la période estivale, notamment par une offre d'ateliers d'été destinés aux élèves ayant des besoins particuliers.

Rappelons que des investissements de plus de 300 millions de dollars permettent le déploiement de différentes mesures de rattrapage dans l'ensemble des CSS afin de venir en aide aux élèves. De plus, 408 organismes communautaires ont reçu une confirmation de subvention pour mettre en place des actions auprès des élèves et 363 projets sont soutenus dans le cadre du financement alloué aux instances régionales de concertation pour la persévérance scolaire et la réussite éducative. Certains de ces organismes ou de ces projets viseront à mettre en place des activités pour les jeunes cet été afin de contribuer au maintien des acquis scolaires et sociaux.

Citation :

« Le bilan de fin d'année scolaire qu'on vient de réaliser nous montre encore une fois l'effet positif du plan de rattrapage. J'en suis vraiment très fier. Je remercie tous ceux qui ont déployé des efforts considérables pour soutenir et accompagner nos jeunes. Vous contribuez à mener les élèves vers la réussite de leur année scolaire. Merci d'être là pour l'intérêt de chaque jeune et bon été! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Pour en savoir plus sur le plan de rattrapage scolaire : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/plan-de-rattrapage-scolaire

