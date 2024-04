Bilan du plan de rattrapage - Près de 500 000 interventions faites dans le cadre du plan de rattrapage

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - La mise en œuvre des mesures de rattrapage, en place depuis la fin de janvier, donne des résultats très satisfaisants jusqu'à présent. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, se réjouit des résultats recueillis auprès des centres de services scolaires (CSS) ainsi que de leurs écoles.

À ce jour, 483 751 interventions ont été faites dans le cadre des mesures de rattrapage déployées dans 100 % des CSS du Québec (2 635 écoles).

Au total, 33 546 intervenants se sont portés volontaires (23 407 enseignants, 894 professionnels, 5 430 membres du personnel de soutien, 2 963 étudiants et 852 personnes retraitées).

Au cours des dernières semaines, les mesures ont profité à un grand nombre d'élèves du réseau scolaire :

175 001 élèves ont bénéficié de services de tutorat; 157 727 élèves ont reçu un service de soutien pédagogique; 86 387 élèves ayant des besoins particuliers ont participé à des activités spécialisées; 11 047 élèves ont participé à des activités de rattrapage pendant la semaine de relâche (cliniques de rattrapage en français et en mathématique, camps linguistiques, etc.); 18 389 élèves immigrants ou allophones ont reçu des services de soutien à l'apprentissage du français; 35 200 élèves ont bénéficié d'autres mesures de rattrapage (rattrapage de soir et de fin de semaine, atelier psychosocial le midi, aide aux devoirs, récupération le midi, etc.).



Le plan de rattrapage se poursuivra au cours des prochaines semaines et d'autres interventions seront faites auprès des élèves concernés. Les écoles pourront notamment s'ajuster en fonction des résultats du deuxième bulletin. Un nouveau bilan sera demandé aux centres de services scolaires à la fin de l'année scolaire.

Rappelons que des investissements de 300 millions de dollars permettent l'implantation des différentes mesures de rattrapage dans l'ensemble des CSS afin de venir en aide aux élèves. De plus, 408 organismes communautaires ont reçu une confirmation de subvention pour mettre en place des actions auprès des élèves et 363 projets sont soutenus dans le cadre du financement alloué aux instances régionales de concertation pour la persévérance scolaire et la réussite éducative.

Citation :

« Je suis très heureux que notre plan de rattrapage permette de déployer autant de mesures. Beaucoup d'élèves ont pu profiter de l'une ou l'autre des initiatives. Je suis convaincu que notre plan en a aidé un grand nombre et en aidera plusieurs autres. Je remercie du fond du cœur tous les membres des directions scolaires, les enseignants, les professionnels, les membres du personnel de soutien, les étudiants et les personnes retraitées qui viennent dans nos écoles pour permettre aux élèves de poursuivre leurs apprentissages, en route vers la réussite de leur année scolaire. La collaboration entre tous les intervenants est impressionnante! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

