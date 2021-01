Bilan du Grand Circuit féérique de Montréal : la magie de Noël a opéré

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Avec 155 000 visiteurs, les marchés de Noël dans le Sud-Ouest et au Marché Jean-Talon ainsi que les Jardins d'Hiver dans le Quartier des spectacles ont obtenu un franc succès. Dans un contexte d'incertitude, les trois activités phares du Grand Circuit féérique de Montréal ont permis au public de profiter, à travers la Ville, de nombreuses lumières et d'installations inédites, comme la remarquée maison alsacienne à la Place des Arts.

Plus encore, l'appel à acheter local semble avoir été entendu. « Les gens étaient vraiment au rendez-vous pour soutenir les talents d'ici, ils n'étaient pas uniquement là pour l'ambiance, a affirmé Line Basbous, directrice générale du Village de Noël de Montréal, l'organisme promoteur. Nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer, avec l'aide de nos partenaires, à offrir une pause solidaire pour le temps des Fêtes ».

Sur le plan sanitaire, le promoteur ne peut que se féliciter de l'excellente collaboration de toutes et tous. Elle a permis un déroulement sécuritaire des activités, qui avaient toutes reçu l'autorisation expresse de la Direction de la santé publique.

À quoi s'attendre pour 2021? À un retour pour de bon d'un grand marché de Noël dans le Quartier des spectacles, ainsi qu'à une bonification des marchés de Noël dans le Sud-Ouest et au Marché Jean-Talon. L'appel de candidatures pour le recrutement des artisans 2021 débutera dans quelques jours.

Les chiffres 2020 pour les 3 activités phares

Environ 155 000 visiteurs distanciés (40 000 au Village de Noël de Montréal au Marché Atwater , 10 000 à la 1 ère édition du Marché de Noël de Jean-Talon et 105 000 aux Jardins d'Hiver dans le Quartier des spectacles)

, 10 000 à la 1 édition du Marché de Noël de Jean-Talon et 105 000 aux Jardins d'Hiver dans le Quartier des spectacles) 60 000 pi² d'installations

10 000 pi lin. de guirlandes et rubans lumineux

300 sapins, dont un de 25 pi de hauteur (en majorité recyclés ou donnés à la Ville en fin d'événement)

150 litres de solution hydroalcoolique

120 bénévoles engagés

72 artisans et producteurs mis de l'avant

Photos à télécharger • https://we.tl/t-xguUBXG0jX (lien valide jusqu'au 13 février 2021 inclus)

À propos • Le Village de Noël de Montréal est un organisme à but non lucratif leader des événements et installations du temps des fêtes à Montréal. Il est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest). www.noelmontreal.ca.

Merci à nos partenaires

* Arrondissement du Sud-Ouest

* Ville de Montréal

* Place des Arts

* Gouvernement du Canada

* Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal

* Montréal centre-ville

* Partenariat canadien pour l'agriculture

* Complexe Desjardins

* Metro mon épicier

* Partenariat du Quartier des spectacles

* Belooga

* Tourisme Montréal

* Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

* Desjardins

* Gouvernement du Québec.

Le Village de Noël a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région ainsi que par le ministère du Tourisme.

Le Grand Circuit féérique de Montréal a reçu l'appui du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Les Jardins d'Hiver ont reçu l'appui de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Line Basbous, directrice générale du Village de Noël de Montréal : 514-550-7646 - [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/le-sud-ouest