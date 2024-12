Bilan du Colloque Ensemble contre la corruption 2024 : le Québec innove en matière de lutte anticorruption

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Plus d'une centaine d'intervenants du milieu de la lutte anticorruption et de l'intégrité publique étaient réunis aujourd'hui à l'occasion de la 2e édition du colloque Ensemble contre la corruption 2024, organisé par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) en partenariat avec l'École nationale d'administration publique (ENAP).

Cette activité annuelle visait à souligner la Journée internationale de lutte contre la corruption qui marque l'anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Signée en 2003, la Convention a été adoptée afin de sensibiliser, de prévenir et de combattre la corruption qui constitue une menace constante envers l'intégrité des États. Selon les estimations de la Banque mondiale et du Forum économique mondial, la corruption représenterait 5% du PIB à l'échelle internationale.

C'est dans cet esprit que le CLCC a organisé ce colloque destiné à partager son expertise en matière de lutte à la corruption avec sa communauté de pratique du Québec, du Canada et de l'étranger.

La première partie de la rencontre portait sur les enjeux liés à l'internationalisation des stratagèmes de corruption et sur les moyens mis en place par le CLCC et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour les prévenir et les contrer.

Lors du 2e panel, les participants ont ensuite pu constater à quel point la centralisation de certains dossiers complexes de corruption au sein du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et la mise en place de canaux de communications stratégiques ont permis une coopération et une communication optimales entre procureurs et enquêteurs. Des innovations qui ont engendré des gains de productivité significatifs.

« Comme nous avons pu le voir, le Québec innove en matière de lutte contre la corruption, tant du côté policier que de celui des procureurs. Ces innovations ont été possibles grâce à l'esprit de collaboration qui domine les échanges entre les différents intervenants. Il s'agit d'un véritable modèle québécois que nous allons continuer de perfectionner et de partager avec nos partenaires locaux et internationaux. » a conclu le commissaire à la lutte contre la corruption par intérim, M. Éric René.

