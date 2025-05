Bilan des opérations de détection des moules zébrées au Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - À la suite de la découverte de moules zébrées au lac Témiscouata à la fin de l'été 2022, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et ses partenaires régionaux ont procédé à l'inspection d'une vingtaine de plans d'eau à l'été 2023 et l'été 2024 afin d'évaluer la répartition de l'espèce à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Le Ministère a employé diverses méthodes dans le cadre de ce programme de surveillance, soit l'inspection visuelle, l'analyse d'ADN environnemental et l'analyse des communautés de zooplancton.

Les résultats

Aucune moule zébrée n'a été observée lors des campagnes d'inspection visuelle en 2023 et 2024. Toutefois, les résultats des analyses d'ADN environnemental ont révélé la présence d'ADN de moule zébrée dans 10 lacs du Bas-Saint-Laurent. De plus, les analyses du zooplancton ont permis de déceler des véligères, c'est-à-dire des larves de moules zébrées, dans quatre plans d'eau de la région. Bien qu'aucune moule zébrée adulte n'ait été observée dans ces plans d'eau, la présence de larves en suspension confirme que des individus adultes sont présents et en mesure de se reproduire.

Pour le suivi des lacs inspectés, le MELCCFP utilise la classification suivante :

Lacs non propices : lacs qui n'ont pas les conditions favorables à l'établissement de la moule zébrée;

Lacs propices : lacs ayant les conditions favorables, mais sans signe de présence potentielle;

Lacs suspects : lacs où des signes de présence potentielle ont été détectés, mais sans que la présence de l'espèce soit confirmée hors de tout doute (ex. résultat positif pour l'ADN environnemental);

Lacs où l'espèce est établie : lacs où la présence de larves ou d'individus adultes est confirmée.

Présentement, sur les 22 lacs inspectés, 12 sont considérés comme propices, soit les lacs Beau, Casault, Causapscal, Huit Mille, Humqui, Long, Lunettes, Mistigougèche, Prime, le Grand lac Neigette, le Petit lac Squatec et le Grand lac Touladi. Par ailleurs, quatre plans d'eau sont considérés comme suspects, soit les lacs Mitis, Matapédia, Huron, et le Petit lac Touladi. L'espèce est considérée comme établie dans les lacs Jerry, Saint-Jean, des Aigles, et le Grand lac Squatec. À noter que le Petit lac Saint-Mathieu et le lac Saint-Mathieu sont à valider. Des investigations supplémentaires seront réalisées en 2025.

Contribuez à la protection de nos plans d'eau

La situation au Bas-Saint-Laurent illustre la facilité avec laquelle la moule zébrée ou toute autre espèce exotique envahissante aquatique peuvent passer inaperçues et circuler d'un plan d'eau à un autre dans l'eau résiduelle ou en s'accrochant sur des embarcations ou du matériel nautique mal nettoyés. Une fois une espèce exotique envahissante établie dans un plan d'eau, il est difficile, voire impossible, de l'éradiquer, car elle se multiplie très rapidement. À titre d'exemple, selon nos observations, depuis que la moule zébrée a été détectée au lac Témiscouata, les densités moyennes d'individus observées sont passées de 150 individus par mètre carré en 2022 à des densités allant jusqu'à 20 000 individus par mètre carré en 2024.

La prévention par l'application de bonnes pratiques est donc essentielle pour limiter leur introduction et leur propagation. La meilleure mesure de prévention demeure le nettoyage des embarcations et de tout matériel entrant en contact avec l'eau en suivant la séquence « nettoyez, videz, séchez ».

Collaborez à la détection des moules zébrées

La collaboration des citoyens est sollicitée pour signaler toute observation de cette espèce afin de mieux répertorier sa présence dans les lacs du Québec. La moule zébrée est un mollusque de moins de 4 centimètres reconnaissable par sa forme triangulaire et ses rayures. Elle se fixe sur des structures comme les roches, les bouts de branches, la végétation, les quais ou la coque des bateaux, contrairement aux moules d'eau douce indigènes, qui s'enfouissent dans le sable ou la vase. Les citoyens peuvent signaler leurs observations au Ministère par courriel ou par téléphone :

Lorsque cela est possible, la mention doit être accompagnée des coordonnées géographiques du lieu et d'une photo claire du spécimen.

Rappelons les impacts négatifs que peut avoir la moule zébrée dans les lacs du Québec :

Prolifération des plantes aquatiques et augmentation de la probabilité de floraison de cyanobactéries (algues toxiques);

Diminution du phytoplancton, ce qui réduit la nourriture pour les poissons;

Mortalité de mollusques indigènes qui offrent plusieurs bénéfices pour le lac;

Diminution de la survie des œufs de poissons dans les zones de frai;

Encrassement des quais, barrages, prises d'eau et autres infrastructures fixes.

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs