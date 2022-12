Bilan des 2 ans de l'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec:

PLUS D'INVESTISSEMENTS, PLUS DE ROBOTS,

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Un peu plus de deux ans après le lancement de son initiative Productivité innovation, Investissement Québec en dresse un bilan positif : la maturité technologique du secteur manufacturier avance rapidement, les investissements privés pour l'adoption de technologies et de procédés innovants se multiplient et la productivité des entreprises rattrape le retard accumulé par rapport à celle des économies canadiennes.

Mise en place à l'automne 2020, l'initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d'ici par la productivité et l'innovation. Des solutions financières et de l'accompagnement, notamment technologique offert par Investissement Québec - CRIQ, sont accessibles aux entrepreneurs et entrepreneures, aux dirigeants et dirigeantes d'entreprise de toutes les régions du Québec pour améliorer la productivité en misant sur l'innovation sous toutes ses formes, en ayant recours à la numérisation, la robotisation, l'impression 3D ou à l'intelligence artificielle.

Après seulement deux ans, 688 projets visant un accroissement de la productivité et représentant des interventions financières de plus de 2 milliards de dollars ont été réalisés. La valeur totale des projets dépasse les 6 milliards $. Au cours de la même période, Investissement Québec-CRIQ a effectué 3678 accompagnements pour aider les entreprises à réaliser un projet technologique visant à amorcer une transformation numérique ou automatiser des opérations.

Pour l'initiative Productivité innovation, Investissement Québec et le gouvernement du Québec se sont donné une cible de financement de 2,4 milliards $ sur quatre ans, en complémentarité avec les propositions des institutions financières et des partenaires privés. À mi-parcours, la cible est atteinte à 84 % et les projets d'investissement continuent d'affluer.

« Le contexte économique engendre aussi de nouvelles opportunités pour les entreprises. Les transitions démographique, numérique et climatique redéfinissent l'environnement d'affaires avec lequel les entreprises doivent composer. L'intégration des technologies, par l'automatisation et le numérique, fait partie des solutions aux défis des entreprises, notamment aux besoins de main-d'œuvre. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de solutions créatives qui allient financement et accompagnement, et c'est ce qui explique le succès de l'initiative Productivité innovation », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

La robotisation progresse à vitesse grand V

Une étude commandée par Investissement Québec à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), réalisée au cours de l'été 2022, confirme le franc succès de l'initiative Manufacturiers innovants qui a précédé Productivité Innovation. En effet, l'étude révèle une tendance très prometteuse quant à la capacité du secteur manufacturier québécois de se mesurer aux leaders mondiaux relativement à la numérisation et la robotisation de leurs opérations et à l'utilisation de technologies de pointe.

L'étude, qui visait à établir une comparaison du secteur manufacturier québécois avec ses principaux concurrents et partenaires économiques et commerciaux, entre 2014 et 2020 - en recourant à des données pré-COVID - démontre notamment que :

Le rythme de croissance (en %) des acquisitions et installations de robots par le secteur québécois de la fabrication a été, entre 2014 et 2019, le plus rapide parmi les pays étudiés, supérieur même à celui de la Chine. Entre 2014 et 2019, le nombre de robots installés annuellement par le manufacturier québécois s'est accru de 275 %.

. Si ce rythme de croissance se maintient, le Québec pourrait rattraper complètement d'ici 2030 son retard en matière de robotisation par rapport à la moyenne mondiale1.

Consultez les principaux résultats de l'étude de l'IRÉC

__________________________________ 1 Robots opérationnels par tranche de 10 000 employés

La productivité poursuit son rattrapage

Les données récentes de productivité confirment elles aussi que le Québec réduit l'écart qu'il accusait par rapport au reste du Canada. Selon Statistique Canada :

La productivité manufacturière du Québec a affiché une variation annuelle moyenne positive (0,07 %) comparativement à celles de l' Ontario (-0,41 %) et du Canada (-0,35 %) entre 2016 et 2021.

(-0,41 %) et du (-0,35 %) entre 2021. Entre 2018 et 2021, la productivité du travail pour l'ensemble des entreprises du Québec, tous secteurs confondus, a crû de 5,6 %, contre 2,5 % pour le Canada et 1,5 % en Ontario .

« Les résultats de l'initiative Productivité innovation et les indicateurs relatifs à la transition technologique de nos entreprises sont clairs : les entreprises québécoises ont compris l'importance de passer à l'action et d'investir dans l'innovation pour augmenter leur compétitivité. Et notre productivité s'améliore. Si la tendance qui se dessine est encourageante, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Il faut maintenir le cap, et continuer d'innover. Malgré un contexte économique préoccupant, nous demeurons optimistes, et Investissement Québec sera présent aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leurs projets », soutient Guy LeBlanc.

Au-delà du financement, des activités de mobilisation courues

L'initiative Productivité innovation, c'est aussi une gamme d'outils et d'activités pour inspirer et aider les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises à passer à l'action en matière d'innovation et de productivité. Par exemple, 31 labs Productivité innovation, qui sont à la fois des vitrines pour des entreprises innovantes et des forums d'échange virtuels, ont été tenus dans les 17 régions du Québec au cours des deux dernières années, réunissant 550 entrepreneurs et dirigeants d'entreprises.

« Investissement Québec est en mesure d'offrir le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire aux entreprises pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique. Mais souvent, c'est en provoquant les échanges entre les entreprises et en permettant qu'elles s'inspirent les unes les autres qu'Investissement Québec a le plus d'impact. Pour preuve, chaque entreprise ayant été mise de l'avant lors de nos événements au cours des deux dernières années en a convaincu quatre autres de passer à l'action. C'est aussi de cette manière que nous jouons pleinement notre rôle », conclut Guy LeBlanc.

« Avec l'initiative Productivité innovation, on voulait aider les PME à renforcer leur performance sur les marchés et réduire notre écart de richesse avec les autres provinces. Les résultats dévoilés aujourd'hui montrent qu'on est sur la bonne voie. Investir dans la productivité et l'automatisation des entreprises québécoises, c'est un choix gagnant », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Une solution accessible et flexible

Rappelons que l'initiative Productivité innovation s'adresse aux entreprises des secteurs de la fabrication, des mines, de la construction, du commerce de gros, du commerce de détail, du transport et de l'entreposage, des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des services de gestion des déchets et d'assainissement, couvrant ainsi toute la chaîne de valeur manufacturière.

L'initiative Productivité innovation propose du financement avec des modalités avantageuses, dont des prêts dotés de moratoires de remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 48 mois. L'activité d'accompagnement d'Investissement Québec-CRIQ est en forte croissance et vient soutenir les entreprises dans leur transition numérique et technologique, l'accroissement de leur productivité et de leur compétitivité, l'amélioration de leur performance environnementale et la mise en marché de produits innovants et performants.

Pour en savoir plus sur l'initiative Productivité innovation, consultez productiviteinnovation.com

