MONTRÉAL, le 26 juin 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) a présenté aujourd'hui les résultats d'un sondage effectué au Québec indiquant que les tactiques préventives comme l'éloignement physique de deux mètres, le lavage fréquent des mains et l'étiquette respiratoire (tousser dans son coude) ont été largement adoptées par la population québécoise depuis le début de la pandémie. Par contre, le port du masque artisanal semble être la mesure la moins suivie.

Le sondage, mené au Québec par L'Observateur du 13 au 17 juin 2020, révèle que le lavage des mains, l'éloignement physique et l'étiquette respiratoire ont un taux d'adoption de 70, 95 et 93 % respectivement. Le port du masque est, quant à lui, la mesure la moins respectée : moins de la moitié des Québécois et Québécoises sondés (42 %) affirment porter le masque de façon régulière dans les lieux publics depuis le début de la crise de la COVID-19. Paradoxalement, alors que les 18-34 ans affirment à 82 % croire à une seconde vague, seuls 27 % d'entre eux ont indiqué avoir adopté le masque.

Le sondage indique également que 87 % de la population québécoise de la tranche d'âge des 18-34 ans ne se considèrent pas à risque de développer des complications sévères de la COVID-19. Ainsi, il semble que plus on avance en âge, plus les Québécois et Québécoises se considèrent comme « à risque » et plus ils observent les mesures de prévention.

Le sondage révèle aussi que trois personnes sur quatre (74 %) au Québec anticipent une seconde vague de COVID-19 au cours des prochains mois.

« Le message est clair. Nous nous devons de poursuivre nos efforts pour protéger nos voisins, nos amis et notre famille, indique le Dr Abdo Shabah, urgentologue et membre du Conseil d'administration de l'AMC. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes loin d'en avoir fini avec la COVID-19 et il faut utiliser toutes les mesures possibles pour éviter une deuxième vague encore plus dévastatrice que la première. »

Le sondage a également abordé les questions des technologies de traçage. Advenant le cas où une application mobile serait disponible pour faciliter le traçage du virus dans la communauté, 42 % de la population québécoise la téléchargeraient.

