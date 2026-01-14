Bilan démographique des régions du Québec: la population continue d'augmenter presque partout, mais la croissance ralentit

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Presque toutes les régions administratives du Québec ont vu leur population s'accroître entre le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2025. La croissance s'est toutefois atténuée après avoir atteint un niveau record dans plusieurs régions l'année précédente. Ce ralentissement découle principalement du recul de l'immigration temporaire observé partout au Québec.

Taux d’accroissement annuel de la population, régions administratives et ensemble du Québec, 2023-2025 (en pourcentage) (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Le bilan démographique de chacune des 17 régions administratives est détaillé dans la publication Fiches démographiques - Les régions administratives du Québec en 2025 publiée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Une croissance dans 15 des 17 régions, mais d'ampleur inégale

Lanaudière, les Laurentides et Chaudière-Appalaches sont les régions où la population a augmenté le plus fortement en 2024-2025. En comparaison, la croissance a été relativement modeste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, à Montréal et en Abitibi-Témiscamingue. La Côte-Nord et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont quant à elles les seules régions où la population n'a pas augmenté, mais les pertes y sont minimes.

Un ralentissement de la croissance particulièrement marqué à Montréal

Dans plusieurs régions, le taux d'accroissement a diminué de plus de moitié en 2024-2025 par rapport à l'année précédente, où la croissance avait été exceptionnellement forte. Le contraste est particulièrement marqué à Montréal, où le taux est passé de 3,4 % en 2023-2024, de loin le plus fort taux de toutes les régions, à 0,3 %, soit l'un des taux les plus faibles.

Baisse des gains attribuables à l'immigration temporaire

Après quelques années de forte hausse, l'immigration temporaire, composée principalement de travailleurs étrangers temporaires, d'étudiants internationaux et de demandeurs d'asile, a connu un repli en 2024-2025. Le nombre d'immigrants temporaires a continué d'augmenter dans la plupart des régions, mais beaucoup moins fortement qu'en 2023-2024, ce qui a grandement contribué au ralentissement de la croissance démographique.

L'immigration permanente augmente dans plusieurs régions hors Montréal

Dans une majorité de régions, le recul de l'immigration temporaire a été partiellement compensé par une hausse de l'immigration permanente. Montréal, Laval, la Montérégie, l'Outaouais et le Nord-du-Québec sont les seules régions où le nombre de nouveaux résidents permanents a diminué en 2024-2025. Ainsi, la régionalisation de l'immigration s'est poursuivie. Parmi les personnes admises comme résidents permanents en 2024-2025, 45 % avaient Montréal comme région de résidence, comparativement à près de 75 % il y a 20 ans.

Plus de décès que de naissances dans une majorité de régions

Les naissances tendent à diminuer et les décès à augmenter au Québec. Il en résulte que dans la majorité des régions, les décès surpassent désormais les naissances. Le Nord-du-Québec se distingue à cet égard, puisque le surplus de naissances par rapport aux décès demeure le principal facteur d'accroissement de la population. Les naissances excèdent aussi les décès à Montréal, à Laval, en Montérégie et en Outaouais, mais faiblement.

Migrations entre les régions du Québec : des pertes stables pour Montréal, des gains en baisse dans plusieurs régions

Montréal a de nouveau perdu des résidents au profit des autres régions du Québec en 2024-2025. Son déficit lié à la migration interne est toutefois relativement stable depuis la fin de la pandémie et est compensé par les autres facteurs d'accroissement. Laval reste aussi déficitaire dans ses échanges migratoires interrégionaux, tout comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

À l'inverse, Lanaudière et les Laurentides demeurent les régions où les migrations interrégionales ont engendré les gains de population les plus importants. Parmi l'ensemble des régions gagnantes, seules Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec ont vu leurs gains augmenter de façon notable en 2024-2025.

