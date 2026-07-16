Bilan de mi-saison 2026 en assurance récolte

LÉVIS, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- La Financière agricole du Québec publie son bilan de mi-saison du Programme d'assurance récolte. Celui-ci dresse un portrait des conditions climatiques observées et de leurs effets sur les cultures à travers le Québec. Il traite aussi de la survie hivernale des cultures pérennes, des céréales d'automne et des abeilles, de l'état d'avancement de l'ensemencement, du développement des cultures annuelles ainsi que du déroulement des premières récoltes.

Au-delà du secteur agricole, ce bilan revêt une importance pour l'ensemble de la population. En effet, les conditions de production influencent la disponibilité des aliments, la vitalité des régions et la stabilité de l'approvisionnement. En cohérence avec la Politique bioalimentaire du Québec, le bilan permet de mieux saisir les répercussions possibles sur l'économie, l'environnement et le quotidien des Québécoises et des Québécois.

Pour plus d'informations, consultez les sections Portrait provincial et Portrait des régions ci-dessous.

Citation

« La Financière agricole met à la disposition des entreprises agricoles une variété de programmes complémentaires pour les accompagner dans la gestion des risques climatiques. Ce bilan de mi-saison, qui revêt également une importance pour l'ensemble de la population, exprime la réalité vécue par nos productrices et nos producteurs agricoles. Les conditions observées influencent en effet la disponibilité, la qualité et le prix des aliments. Quand leurs récoltes se trouvent compromises, nos programmes et notre accompagnement reflètent notre engagement à les soutenir, et ce, au bénéfice de toute la collectivité. »

M. Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

Portrait provincial - Faits marquants en date du 7 juillet

Hiver

Accumulations de neige dès novembre nuisant aux producteurs de grains pour les récoltes tardives.

Température très variable avec des redoux importants et des périodes très froides. Malgré ces variations, température moyenne avoisinant la normale dans plusieurs régions.

Neige plus abondante que la normale en janvier dans quelques régions, mais la plupart en ont reçu moins que la normale pour l'ensemble de la saison.

Survie hivernale pour les céréales d'automne et les abeilles en dessous de la normale dans la plupart des régions. Survie des prairies variant de bonne à inférieure à la normale. Bonne survie des arbustes fruitiers et des pommiers.

Printemps

Saison de production de sirop d'érable plus longue et se terminant plus tardivement que la normale. Rendement variable selon la région, mais comparable à l'année dernière. Bonne qualité dans presque toutes les régions.

Faible niveau d'assèchement dans la majorité des régions en raison des températures fraîches. Certaines régions ont subi des pluies fréquentes et abondantes limitant l'accès aux champs pour les travaux d'épandage des fumiers, de préparation des sols et de semis.

Conditions ralentissant la germination et l'émergence des plantes annuelles en plus d'être propices à la prolifération et à la présence d'insectes dans certains secteurs.

Tornade avec des vents de plus de 100 km/h confirmée au Saguenay-Lac-Saint-Jean à la fin mai.

Forte grêle, orages et vents forts le 31 mai en Montérégie. Resemis nécessaires dans certains cas.

Été

Levée relativement homogène dans la plupart des cultures et des régions.

Retard de croissance rattrapé par les températures plus clémentes et même chaudes.

Grande variation de température menant à une température moyenne dans la normale.

Vague de chaleur dans la deuxième semaine de juin.

Précipitations parfois fortes, mais moins nombreuses que la moyenne pour le mois de juin, rétablissant l'excès hydrique du mois de mai dans certaines régions.

Fin du mois ponctuée d'épisodes de forte chaleur menant à une canicule se poursuivant en juillet.

Première fauche de foin échelonnée sur une plus longue période que la normale en raison des précipitations fréquentes. En cours dans la majorité des régions et terminée en Montérégie - Secteur de Châteauguay ainsi que dans Lanaudière. Deuxième fauche commencée dans la Capitale-Nationale, au Centre-du-Québec, en Montérégie, dans Lanaudière, dans les Laurentides et Laval. Rendement et qualité prévus variables en fonction de la période où les fauches sont effectuées.

Récolte des fraises en cours dans toutes les régions avec une bonne qualité. Mûrissement lent au début, mais accéléré par la suite en raison des vagues de chaleur du mois de juin.

Quelques cas de brûlure bactérienne signalés pour des pommiers en Estrie, dans les Laurentides et en Montérégie. Traitements effectués pour le contrôle de la maladie.

Plusieurs épisodes de pluie abondante, de vents forts, d'orages, de grêle et même des tornades depuis mai.

En date du 7 juillet, le nombre d'avis de dommages1 au Programme d'assurance récolte s'élevait à 2 085 comparativement à :

1 938 à la même période en 2025;

2 235 en moyenne pour les cinq dernières années à la même période.

Les indemnités versées à ce jour sont de 5 499 925 $.

Pour en connaître davantage, consultez L'état des cultures de la FADQ.

Informations complémentaires

Portrait des régions - Faits marquants en date du 7 juillet

Abitibi-Témiscamingue

Printemps et début de l'été caractérisés par une bonne réserve d'eau initiale causée par la fonte des neiges laissant rapidement place à une période prolongée de temps sec et chaud.

Semis terminés avant les dates limites, mais 7 à 10 jours plus tard comparativement à la normale .

Retard généralisé constaté pour la première fauche de foin.

Semis des céréales et des grandes cultures terminés dans la période habituelle, mais le déficit hydrique ralentit la levée et le début de la croissance.

Présence de vers fil de fer confirmée, exigeant un dépistage rigoureux.

Retard de croissance des plantes pérennes dû aux températures fraîches et aux gels tardifs de mai, ralentissant le démarrage des plantes (surtout les graminées) et leur maturité optimale pour la récolte. Stratégiquement, les producteurs ont repoussé la fauche pour tenter de maximiser le rendement, mais celui-ci est très inégal selon la capacité de rétention d'eau des différents types de sols.

Bon tallage des céréales et des grandes cultures observé dans le secteur du Témiscamingue grâce à la chaleur de juin, malgré un démarrage ralenti par la fraîcheur du printemps.

Foin sec de qualité difficile à obtenir en première fauche dans le secteur du Témiscamingue. Qualité globale satisfaisante, mais quantités limitées. Repousse ayant besoin d'eau pour la deuxième coupe et les subséquentes.



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1 Le nombre d'avis de dommages ne reflète pas nécessairement le nombre de dossiers indemnisés.

La protection Sauvagine n'est pas une production de l'assurance récolte. Une productrice ou un producteur agricole adhérant ou non aux différents programmes de La Financière agricole du Québec peut être admissible au Plan d'indemnisation des dommages causés par la faune pour la sauvagine.

Bas-Saint-Laurent

Saison de récolte de sirop parsemée de plusieurs périodes de temps froid n'ayant pas permis d'importantes coulées dans la plupart des secteurs de la région.

Premières coulées enregistrées en moyenne vers le 25 mars, à l'exception de La Vallée de la Matapédia où elles ont été enregistrées autour du 11 avril. Fin de la saison acéricole dans la semaine du 27 avril avec des températures avoisinant les 15 à 20 degrés Celsius. Rendements déclarés sous la normale pour la majorité des acériculteurs.

Bonne survie des céréales d'automne en général.

Conditions climatiques favorables en mai pour effectuer les semis. Précipitations fréquentes en juin rendant le développement et le début de croissance des céréales plus difficiles.

Mauvaises herbes se développant bien en raison de la difficulté d'appliquer les herbicides en temps opportun à cause des précipitations fréquentes.

Certains cas de ravageurs (tipule, altise) également signalés.

Conditions climatiques pluvieuses favorisant grandement la croissance du foin et des pâturages, mais ne permettant pas le début de la première fauche. Baisse de qualité envisagée en raison de l'avancement de la maturité.

Plantations des pommes de terre terminées en période habituelle. Développement normal à ce jour.

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Rendement de sirop d'érable légèrement inférieur à la normale, mais qualité dans la normale.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des pommiers. Survie à l'hiver variable des céréales d'automne. Bonne survie dans les fraisières. Mortalité importante des abeilles, mais non généralisée parmi les producteurs.

Léger retard des ensemencements et de la croissance dans la majorité des cultures en raison du manque de chaleur du mois de mai à la mi-juin.

Retard important de la première fauche de foin en raison des pluies fréquentes et abondantes. Qualité grandement affectée, mais le rendement global devrait être dans la normale.

Centre-du-Québec

Bon rendement et bonne qualité pour le sirop d'érable.

Mortalité hivernale importante de certaines colonies d'abeilles.

Bonne survie hivernale du foin et des pâturages. Rendement de la première fauche estimé dans la moyenne et de bonne qualité.

Bonne survie hivernale des céréales d'automne. Bons rendement et qualité prévus.

Déroulement des semis difficile et retardé à cause des pluies abondantes et des températures froides.

Levée hétérogène dans de nombreuses cultures en raison des conditions de début de saison.

Printemps humide n'ayant pas trop affecté les opérations de semis, mais beaucoup d'insectes nuisant à certaines cultures en raison de l'humidité.

Plusieurs épisodes de grêle. Impact sur les cultures indéterminé.

Première fauche de foin avec rendement dans la normale. Cependant, beaucoup de difficultés à atteindre un bon foin humide.

Côte-Nord

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des bleuetiers.

Très léger retard des ensemencements dans la majorité des cultures en raison des précipitations du début de juin.

Première fauche de foin dans la période habituelle, maturité variable, rendement prévu dans la moyenne et qualité légèrement inférieure à la normale.

Estrie

Rendement et qualité du sirop d'érable dans la normale.

Bonne survie hivernale des plantes fourragères, des céréales d'automne et des jeunes pommiers.

Mortalité des abeilles au cours de la période hivernale dans la normale.

Semis commencés à temps grâce à des conditions climatiques favorables, mais étalés en raison des pluies fréquentes de la mi-mai au début juin.

Croissance non uniforme du soya et du maïs-grain à cause de la température froide à la fin de mai. Certains champs affectés par la fonte de semis et les insectes ravageurs de sol.

Rendement et qualité prévus pour la première fauche de foin dans la normale. Certains champs sont toutefois endommagés par la tipule des prairies. Difficile pour les producteurs de foin de commerce de finaliser cette première coupe en raison des précipitations fréquentes.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Rendement du sirop d'érable variable selon les secteurs, mais inférieur à la normale. Printemps froid et arrivée soudaine de la chaleur ayant affecté le rendement.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères en général. Cependant, cas de gel hivernal déclarés dans le secteur de la pointe de la Gaspésie.

En général, semis des céréales faits dans des conditions normales, à l'exception de quelques champs plus problématiques.

Retard de la croissance de la première fauche de foin en raison du manque de chaleur en début de saison. Les pluies et le manque de chaleur de la fin juin ont également retardé le début de la coupe. Maturité moins avancée que la normale malgré les dates tardives. Début de la première coupe avec retard dans les secteurs ouest et nord de la Gaspésie, alors qu'elle n'est pas encore commencée dans les secteurs de la pointe de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Rendement et qualité prévus près de la normale.

Lanaudière

Coulée plus tardive que la normale pour le sirop d'érable. Bons rendements et bonne qualité.

Gel tardif observé en début de saison, suivi de températures plus fraîches que la normale et de précipitations abondantes ayant retardé les travaux aux champs.

Grandes cultures présentant un développement variable en raison de l'impact du gel sur certaines céréales et des sols demeurant froids pour le soya.

Cultures maraîchères accusant un retard de développement en raison des basses températures, tandis que les excès de pluie ont entraîné plusieurs avis de dommages dans les légumes de transformation (pois).

Précipitations fréquentes compliquant les applications de traitements phytosanitaires et favorisant le développement des mauvaises herbes.

Rendements de foin élevés et qualité jugée très bonne.

Excès de chaleur depuis quelques semaines.

Laval-Laurentides

Coulée de sirop d'érable plus tardive que la normale. Bons rendements et bonne qualité.

Début de saison marqué par des températures fraîches, des vents soutenus, des précipitations abondantes, des épisodes de grêle et des inondations localisées, avec des conditions météorologiques contrastées selon les secteurs.

Grandes cultures affichant un développement variable.

Maïs sucré présentant une bonne croissance et un bon développement.

Cultures maraîchères ayant connu un retard de développement en raison des basses températures, malgré des sols généralement prêts pour les travaux. Excès de pluie ayant entraîné des inondations localisées affectant certaines productions maraîchères.

Travaux de lutte contre la brûlure bactérienne pratiquement terminés dans les vergers. Pollinisation ayant été ralentie par les températures fraîches, les vents et des dommages causés par la grêle dans certains secteurs.

Mauricie

Production de sirop d'érable dans la normale et de bonne qualité malgré les craintes en début de saison.

Bonne survie hivernale des champs de foin et des pâturages. Survie variable dans les céréales d'automne. Mortalité hivernale importante de certaines colonies d'abeilles avec des pertes allant jusqu'à 60 %.

Bon déroulement des opérations de semis malgré les aléas climatiques. Exécution un peu plus tôt que la normale dans le secteur en bordure du lac Saint-Pierre.

Épisodes de grêle, de vents forts et de fortes pluies survenus dans la semaine du 29 juin. Impact sur le rendement indéterminé.

Rendement prévu de la première fauche de foin dans la normale, mais qualité prévue sous la normale en raison des difficultés à effectuer les fauches au moment optimal.

Montérégie

Rendement du sirop d'érable dans la moyenne ou supérieur et qualité près de la moyenne. Début de coulée tardive, mais période de récolte plus longue que la normale. Survie à l'hiver difficile des plantes fourragères, des céréales d'automne et des colonies d'abeilles. Bonne survie hivernale des fraises et des pommiers.

Champs de céréales d'automne hétérogènes avec rendements prévus variables.

Ensemencements des grandes cultures échelonnés de la fin avril au début juin en raison de périodes de pluies, mais effectués majoritairement dans de bonnes conditions.

En général, bonne levée des champs de grandes cultures. Certains secteurs affectés par l'excès de pluie, la grêle ou les insectes.

Plusieurs épisodes de grêle et d'excès de pluie affectant les cultures maraîchères. Présence d'insectes nécessitant des travaux de reprise de semis en Montérégie-Ouest.

Très grandes quantités d'eau tombées rapidement dans le secteur de Napierville et de Saint-Mathieu le 20 juin, entraînant même le débordement de cours d'eau. Accumulation d'eau occasionnant d'importants dommages aux cultures maraîchères. Beaucoup d'abandons à la suite de cet évènement climatique.

Début de récolte tardif des fraises et mûrissement accéléré dû aux vagues de chaleur. Rendements dans la normale, mais qualité variable.

Première fauche de foin s'échelonnant en raison des pluies de juin. Rendement et qualité variables, mais généralement inférieurs à la normale. Deuxième fauche commencée dans certains secteurs.

Plusieurs vergers affectés par les épisodes de grêle. Présence de brûlure bactérienne.

Retard dans le calendrier de semis des légumes de transformation en raison des pluies fréquentes de mai et de juin. Bonne levée en général.

Outaouais

Rendement et qualité du sirop d'érable dans la normale.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des pommiers. Quelques cas de gel hivernal pour les céréales d'automne.

Conditions idéales pour les semis. Bonne levée et croissance normale des céréales, du maïs et du soya.

Première fauche de foin hâtive. Rendement prévu dans la normale et qualité prévue supérieure à la normale.

Maladie du boulage signalée dans la culture de pommes de terre.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faible survie à l'hiver pour les céréales d'automne. Quelques cas de gel hivernal et de grêle dans les bleuetières.

Mortalité hivernale des abeilles normale à supérieure à la normale selon les producteurs.

Nombreux retards dans les semis dans la majorité des cultures causés par les précipitations fréquentes et abondantes.

Gel hivernal répertorié pour le foin de façon variable selon les secteurs.

Retard de la récolte de la première fauche de foin occasionné par des précipitations fréquentes et abondantes.

Plusieurs épisodes de grêle localisés touchant diverses cultures.

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SOURCE La Financière agricole du Québec