10 finalistes du concours 2026 Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) dévoile les 10 finalistes du concours Tournez-vous vers l'excellence! Chaque personne finaliste a été sélectionnée pour la qualité de son profil entrepreneurial, l'importance de ses réalisations et ses compétences en gestion. Découvrez leur parcours dans la rubrique Présentation des 10 finalistes ci-dessous.

Citations

« Le concours Tournez-vous vers l'excellence! organisé par La Financière agricole est une occasion privilégiée de découvrir et de reconnaître de jeunes talents qui allient savoir-faire et savoir-être au bénéfice d'une agriculture durable et novatrice. L'organisation est fière de mettre en lumière ces 10 personnalités inspirantes qui ont su marquer leur domaine et leur région par leurs qualités entrepreneuriales. Bon succès aux finalistes dans la poursuite de leurs projets! »

M. Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Cette année encore, la qualité remarquable des candidatures nous inspire et témoigne de la passion qui anime la relève agricole. Par ce concours, La Financière agricole souligne le talent et le dynamisme des jeunes entrepreneures et entrepreneurs, tout en réaffirmant l'importance de les soutenir et de les accompagner. Félicitations aux 10 finalistes de cette 21e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! »

M. André Picard, vice-président au financement de La Financière agricole du Québec

Présentation des 10 finalistes

BAS-SAINT-LAURENT

Sarah Genest

Ferme Lait'xcellence inc. (Production laitière et grandes cultures, Saint-Modeste)

« Tout bon gestionnaire est continuellement à la recherche de meilleurs résultats et c'est ce qui motive à se dépasser, à repousser ses limites. »

Reconnue pour sa persévérance et son sens critique, Sarah est une entrepreneure dont la vision d'affaires s'articule autour de l'efficacité et de la performance. Pour y arriver, elle priorise une saine gestion financière, elle utilise les ressources disponibles et elle mise sur l'autosuffisance de la ferme. Cette mère de famille retire de la fierté d'avoir une ferme à stabulation libre à 100 % et se considère choyée de travailler en compagnie de ses deux jeunes garçons et de son conjoint.

CAPITALE-NATIONALE

Félix Dumas-Doyon

La Baigneuse S.E.N.C. (Production maraîchère, Saint-Casimir)

« Je suis fier d'avoir bâti, sur une très petite surface en location, une ferme maraîchère biologique hautement rentable, qui dépasse chaque année ses objectifs financiers. »

Minutieux et altruiste, Félix a su faire de la ferme un lieu vivant, où le plaisir du travail de la terre est partagé avec la communauté. Ses qualités lui ont d'ailleurs permis de tisser des partenariats durables avec plus de 15 restaurants de la région de Québec, dont 8 ont obtenu des mentions dans le guide Michelin en 2026. L'une de ses grandes réussites réside dans la mise en place d'un modèle d'affaires viable et dans sa capacité à optimiser chaque détail de l'entreprise pour en tirer un maximum de valeur.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Joel Ruttimann

Ferme Benjo 2003 inc. (Production laitière, Saint-Zéphirin-de-Courval)

« C'est une fierté que monsieur et madame Tout-le-Monde puissent découvrir l'environnement qui me passionne. J'aime transmettre mes connaissances. »

Animé par les principes familiaux, dont la passion, la rigueur et la rationalité, Joel a repris la ferme familiale en 2013. Avec son équipe, il est parvenu à poursuivre la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, leur établissement comprend près de 280 têtes, dont 90 vaches en lactation; presque le double d'il y a 30 ans. Joel est un leader plein de ressources. Il parle couramment quatre langues, il est un perfectionniste rigoureux et il a à cœur le bien-être de sa famille, de ses employés ainsi que de ses animaux.

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Jean Ferland-Bilodeau

Ferme Bilac inc. (Production laitière, Sainte-Hénédine)

« Je suis très fier d'avoir réussi à démarrer en production laitière non apparentée et d'avoir rapidement atteint de bonnes performances économiques qui me permettent de maintenir une qualité de vie auprès de ma famille. »

Issu de l'industrie forestière, Jean y a développé sa capacité à travailler sous pression, à gérer du personnel ainsi qu'à planifier des opérations complexes. Ces qualités et son ambition de se lancer en production laitière l'ont amené à fonder la Ferme Bilac en 2020. Depuis, il a presque doublé ses actifs agricoles tout en priorisant le bien-être animal. L'entrepreneur, qui a à cœur l'équilibre entre le travail, les loisirs et la vie de famille, se donne continuellement de nouveaux défis : acquisition d'un site d'exploitation, intégration d'un robot de traite et construction de silos d'ensilage.

Marianne Mercier

Fraisière Marivil inc. (Culture des petits fruits, Beaumont)

« Je suis fière d'avoir donné une suite à la production de fraises de mes grands-parents et d'avoir fait croître mon entreprise dans les dernières années. Cela me motive à viser encore plus haut. »

Aspirante bachelière en agroéconomie, Marianne met à profit la rigueur et la discipline qui la caractérisent en combinant ses études et la gestion de son entreprise. En appuyant ses travaux scolaires sur des exemples concrets vécus en entreprise et en tenant compte de l'avis de ses professeurs, elle enrichit ses connaissances entrepreneuriales. Ainsi, son plan d'affaires évolue. Si, au départ, elle cherchait un emploi d'été, maintenant elle cherche à agrandir ses superficies cultivables, à innover et à développer de nouveaux marchés.

ESTRIE

Cloée Viens

Mycep, ferme de champignons inc. (Myciculture, Roxton Pond)

« Je suis fière de faire un métier essentiel : nourrir notre communauté. Fière d'éduquer, de démocratiser et de créer, un client à la fois, un lien humain, sincère et porteur de sens. »

Copropriétaire depuis 2023, Cloée s'est lancée dans la production de champignons comestibles avec ces capacités qui la caractérise : transformer une vision en actions concrètes et connecter avec les gens. Sa stratégie d'affaires repose sur une planification financière rigoureuse, une commercialisation en circuits courts et une production optimisée. Avec plus de 13 tonnes de champignons produits en 2025, des partenariats avec 50 restaurants et 15 épiceries ainsi qu'une croissance de 35 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 2026, tout indique que l'entrepreneure est sur la bonne voie.

LAURENTIDES

Rosalie Villeneuve

Domaine Botania S.E.N.C. (Production maraîchère, L'Ascension)

« Je suis fière d'avoir transformé une terre jugée impropre à l'agriculture en une ferme diversifiée et productive, et d'avoir su construire une entreprise résiliente et innovante, tout en régénérant les sols et la biodiversité. »

L'herboristerie se transmet de mère en fille au Domaine Botania depuis l'arrière-grand-mère de Rosalie. Celle qui se distingue par sa résilience, sa capacité d'innover et sa vision entrepreneuriale est bien résolue à honorer l'héritage de son aïeule tout en contribuant à l'évolution de l'agriculture nordique. Au-delà de ces défis, l'entreprise, détenue à 75 % par des femmes, saisit également les occasions qui se présentent. Les résultats parlent d'eux-mêmes : multiplication du chiffre d'affaires par 8 en 5 ans, 60 points de vente et une saine gestion financière.

MONTÉRÉGIE

Michaël Tougas

Ferme La Rosace S.E.N.C. (Production maraîchère biologique et diversifiée, Saint-Louis)

« Je suis fier d'être copropriétaire d'une ferme à notre image, démarrée à partir de zéro et qui avance vers un système alimentaire sain, local et saisonnier! »

L'ancien universitaire en design graphique et en sciences politiques mise sur ses formations pour créer une image de marque forte et cohérente au bénéfice de la collectivité. Sa vision d'affaires se décline selon quatre grands principes : la rentabilité, la qualité des produits, l'écologie et le partage. Ses qualités en gestion, combinées à sa nature posée et à sa résilience, sont de réels leviers de progrès vers la pérennité de l'entreprise. Ainsi est née l'idée fondatrice de La Rosace : célébrer toutes les cuisines en mettant de l'avant le plaisir de manger de bons aliments frais et saisonniers avec ses proches.

OUTAOUAIS

Catherine Wallenburg

Semences Nordiques (Semences, Farrellton)

« Je suis fière de faire avancer la diversité semencière et l'adaptation des variétés au contexte canadien. »

Développer et préserver résument bien l'esprit entrepreneurial de Catherine. Même en connaissant un succès commercial, la semencière aux valeurs morales fortes demeure bien ancrée dans le développement durable. Son projet s'inscrit dans une continuité historique : si les semences ont nourri les générations antérieures, il y a nécessité de les adapter face à des conditions qu'on ne peut qu'anticiper. Son savoir-faire et son savoir-être contribuent ainsi à la biodiversité et à la résilience alimentaire, et profiteront aux jardiniers qui, longtemps après elle, cultiveront les variétés de semences produites.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Jean-Michel Blackburn

Ferme Robel inc. (Production laitière, Saguenay)

« Ce qui me rend fier comme entrepreneur, c'est la construction de mon nouveau complexe laitier en 2025 et le fait d'avoir été nommé maître-éleveur en 2020. »

La Ferme Robel a été fondée par l'arrière-grand-père de Jean-Michel et celui-ci entend bien léguer à la génération future une entreprise saine et prospère. Ainsi, l'agriculteur au caractère réfléchi, facile d'approche et jovial fait des choix judicieux pour assurer la pérennité de son établissement et du secteur agricole. Son implication témoigne de sa volonté de devenir un leader en agriculture durable, en s'alignant sur un modèle économique harmonisé avec l'environnement et la société.

Faits saillants

Le dévoilement des personnes gagnantes aura lieu en novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 18 000 $ seront remis : La grande gagnante ou le grand gagnant recevra une bourse de 7 000 $ et deux personnes lauréates obtiendront chacun 3 500 $. Une candidate ou un candidat recevra une bourse de 2 000 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole II décernera une bourse de 2 000 $ à l'une ou l'un des finalistes qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participantes et participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

À travers ses 21 éditions, ce concours a permis à plus de 500 jeunes entrepreneures et entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et d'accroître la visibilité de leur entreprise.

Le concours a contribué au soutien financier de la relève agricole, en attribuant des bourses totalisant près de 250 000 $.

Liens connexes

SOURCE La Financière agricole du Québec

Information : Relations médias, Direction des communications, La Financière agricole du Québec, Tél. : 418 834-6866, poste 6559, Joindre les relations médias par courriel (https://www.fadq.qc.ca/nous-joindre/joindre-les-relations-medias-par-courriel)