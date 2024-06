Bilan de la session parlementaire - Marie-Claude Nichols obtient des gains à l'arraché pour Vaudreuil

VAUDREUIL-DORION, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - C'est vendredi dernier que les député(e)s de l'Assemblée nationale sont rentrés dans leur circonscription pour la pause estivale. La session parlementaire aura été bien occupée pour la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui a siégé à plusieurs commissions parlementaires en plus d'adresser à l'Assemblée nationale les enjeux qui préoccupent la population du comté de Vaudreuil.

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, à l'Assemblée nationale (Groupe CNW/Députés indépendants)

La députée revient à Vaudreuil avec le sentiment du devoir accompli. « Au cours des derniers mois, je me suis levée à plusieurs reprises en chambre pour réclamer des changements dans le but d'améliorer la qualité de vie des gens d'ici, mentionne la députée. J'ai fait des propositions, suggéré des solutions et proposé des idées, mais le gouvernement de la CAQ, en perte de vitesse, s'est montré peu ouvert, confirmant son manque de considération pour les citoyennes et citoyens de notre région. Les gens de chez nous regardent vers l'avant, et ils souhaitent être désenclavés, avoir des options de transport collectif, une vision environnementale dans les grands projets et une vitalité économique n'étant pas paralysée par les problèmes de mobilité. »

La mobilité, toujours la priorité

À l'Assemblée nationale, la députée Nichols a pris la parole à plusieurs reprises au cours de la session d'hiver, pour dénoncer les importantes conséquences de la congestion routière. Elle a entre autres cité des exemples de familles qui doivent faire déjeuner leurs enfants dans la voiture chaque matin, de jeunes manquant près de cinq heures d'école par semaine parce que leur autobus est pris dans la circulation ou d'entreprises locales voyant leur clientèle diminuer en raison des problèmes de mobilité sur le territoire. Elle a exigé que la ministre mette en place des mesures d'atténuation, dont la gestion dynamique des voies, la gratuité en tout temps sur l'autoroute 30, la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Harwood et la voie de contournement de l'autoroute 20. Heureusement, après avoir insisté, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la réinstauration de la gestion dynamique de la circulation à partir du 27 mai dernier, ainsi qu'une nouvelle configuration des voies sur l'autoroute 40. Ces modifications auraient dû se faire avant, puisqu'elles ont un réel impact sur la fluidité du transport dans le réseau routier de la région.

La liberté d'expression des citoyennes et citoyens

Le projet de loi 57 sur la protection des élu(e)s a été adopté en cette fin de session parlementaire. Il s'agit d'un projet de loi nécessaire, selon la députée, mais ciblant le mauvais problème. « Il y a clairement des enjeux au sein de notre démocratie municipale, et je suis d'accord qu'il faut s'en occuper, mais le projet de loi de la CAQ vise principalement les citoyen(ne)s quérulents, plutôt que les conflits entre les élu(e)s. On vise ainsi le mauvais problème, selon Mme Nichols. Tous les élu(e)s m'ayant contacté dénoncent le climat malsain au sein de leur conseil, les procédures défaillantes et le manque d'encadrement, pas les membres de la population qui posent trop de questions. Je suis particulièrement inquiète des conséquences de ce projet de loi sur la liberté d'expression et la participation citoyenne. La CAQ est passée à côté du vrai problème. C'est deux poids, deux mesures ! On sanctionne les citoyen(ne)s insistants, mais on ne prévoit pas de conséquence pour les élu(e)s intimidateurs. » La députée craint que le projet de loi 57 n'atteigne pas les objectifs fixés, comme ce fut le cas pour le projet de loi 49, qui devait donner plus de pouvoir à la Commission municipale du Québec.

Des projets de loi qui changent les choses

La députée a participé à l'étude de plusieurs projets de loi en commission parlementaire, dont celui sur la réforme du droit de la famille, un sujet qui interpelle particulièrement celle qui a exercé dans ce domaine à titre d'avocate pendant plusieurs années. La nouvelle réforme prévoit notamment une obligation, pour les parents conjoints de fait qui se séparent, de partager, à hauteur de 50 % chacun, la valeur de la résidence familiale, des meubles et des véhicules automobiles utilisés par la famille et acquis après la naissance de l'enfant. Cette réforme attendue a été étudiée dans le respect et la collaboration entre les différents partis politiques, ce qu'a apprécié Mme Nichols.

Une tournée économique

Il y a quelques semaines, la députée a entamé une tournée des entreprises et industries de sa région, afin d'avoir un portrait juste des défis et des perspectives du milieu économique. Elle a visité les entreprises Winpak et Mitchel Lincoln jusqu'à présent, et compte déjà un calendrier de visites bien rempli pour l'été et l'automne prochains.

Les prochaines semaines permettront à la députée de passer davantage de temps dans sa circonscription et de sillonner la région pour rencontrer les citoyennes et citoyens. Elle souhaite une agréable période estivale à tous et invite la population à profiter des attraits touristiques de la belle région de Vaudreuil et de ses sept municipalités qui offrent des événements tout l'été, dont des festivals et des fêtes de quartier. Bonne période estivale !

Source :

Laureline Baril-Boisclair

Communication

Bureau de la députée de Vaudreuil

450 424-6666

SOURCE Députés indépendants