Bilan de la session parlementaire du printemps 2026 - 58 jours d'action : le gouvernement Fréchette présente son bilan et répond aux priorités des Québécois

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre de son bilan de la dernière session parlementaire, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a dressé aujourd'hui le bilan des premières actions de son gouvernement, réaffirmant sa volonté de répondre aux priorités des Québécois dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique et géopolitique. Durant cette session qui a vu l'arrivée d'un nouveau leadership particulièrement actif et d'une vision renouvelée, le nouveau gouvernement a mis en œuvre un plan d'action reposant sur cinq grandes priorités : diminuer le coût de la vie, propulser l'économie, rénover les infrastructures, simplifier les services de l'État et protéger l'identité nationale du Québec.

Diminuer le coût de la vie

La priorité absolue de la première ministre et de son gouvernement est de répondre aux besoins exprimés par la population du Québec en ce qui concerne l'augmentation du coût de la vie, qui découle notamment de l'incertitude économique et géopolitique globale. Des mesures de soutien sont déployées afin de soulager la pression vécue par un grand nombre de familles québécoises et par de nombreuses entreprises. Parmi ces mesures, mentionnons les suivantes :

La mise en place d'un crédit d'impôt remboursable pour l'accès à la propriété, qui permettra de rembourser jusqu'à 5 875 $ des droits de mutation immobilière payés pour l'achat d'une première propriété;

Le remboursement du coût carbone assumé par les entreprises agricoles et la bonification du soutien financier offert à la relève dans le domaine, totalisant des investissements de 95,8 millions de dollars;

La baisse d'impôts pour 75 000 PME afin de soutenir leur croissance;

Le déploiement de trois initiatives ciblées visant à soutenir les ménages québécois face à la hausse du coût de la vie, totalisant près de 1,1 milliard de dollars supplémentaires sur cinq ans. Un montant forfaitaire pouvant atteindre 200 $ sera versé aux personnes bénéficiant du crédit d'impôt pour la solidarité en raison de la hausse du coût du panier d'épicerie et de l'énergie. Cette aide ponctuelle s'ajoute aux sommes déjà accordées pour le crédit d'impôt pour la solidarité et bénéficiera à 3,5 millions de personnes, dont 295 000 familles avec enfants. S'ajoutent à cela le retrait de la taxe de vente du Québec (TVQ) sur certains produits alimentaires et d'hygiène de base et la réduction de 50 $ du coût du renouvellement des droits d'immatriculation pour les véhicules de promenade;

Le lancement d'un appel de projets visant à convertir 5 000 places en garderie non subventionnées en places subventionnées, dont jusqu'à 500 places en centres de la petite enfance (CPE).

Propulser l'économie malgré l'incertitude mondiale

La première ministre a également redoublé ses efforts visant à préserver la place enviable de la nation québécoise sur les marchés internationaux et à identifier de nouvelles occasions d'affaires garantes d'une meilleure stabilité économique. À titre d'exemples, citons les actions suivantes :

La nomination de M me Louise Blais à titre d'émissaire du Québec pour la révision de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Son mandat consistera entre autres à assurer la représentation des intérêts du Québec dans les discussions entourant la révision de l'ACEUM, tout en renforçant le dialogue avec les instances américaines et mexicaines afin de faire valoir sa contribution aux chaînes d'approvisionnement et à la compétitivité nord-américaine;





Louise Blais à titre d'émissaire du Québec pour la révision de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Son mandat consistera entre autres à assurer la représentation des intérêts du Québec dans les discussions entourant la révision de l'ACEUM, tout en renforçant le dialogue avec les instances américaines et mexicaines afin de faire valoir sa contribution aux chaînes d'approvisionnement et à la compétitivité nord-américaine; La nomination de M. Marc Parent à titre d'émissaire spécial du Québec pour le marché de la défense. Son mandat consistera entre autres à appuyer l'écosystème québécois de la défense afin de développer davantage ce marché lucratif et à attirer une part intéressante des investissements fédéraux prévus dans ce domaine;





La mise en valeur du rôle stratégique du Québec auprès des décideurs américains lors d'une mission à Washington, dans le cadre de la révision de l'ACEUM. Cette démarche a permis de défendre les priorités économiques du Québec, notamment dans les secteurs de l'aluminium, de l'aérospatiale et des minéraux critiques, tout en renforçant les relations avec des partenaires clés aux États-Unis. La mission a consolidé le positionnement du Québec comme acteur incontournable de l'économie nord-américaine;





Le positionnement du Québec comme partenaire stratégique de la France et de l'Europe dans des secteurs clés tels que l'aérospatiale, les minéraux critiques, la défense et la science quantique. La mission de la première ministre en France a permis de consolider les relations politiques et économiques franco-québécoises, notamment par le renouvellement d'un partenariat favorisant les exportations et les investissements croisés. Elle a également fait avancer les priorités du Québec en matière de francophonie et de diversité culturelle sur la scène internationale, notamment auprès de l'UNESCO.

Rénover nos infrastructures

La première ministre Fréchette a signé une entente historique avec le gouvernement du Canada, qui a sécurisé des investissements de près de 10 milliards de dollars dans le financement d'infrastructures partout au Québec, notamment dans les secteurs de la santé, du transport, du logement et de l'enseignement supérieur. Elle a également multiplié les actions pour assurer le maintien en bon état du parc d'infrastructures, et assurer la livraison de nouveaux projets jugés indispensables. Parmi ceux-ci, il y a :

l'octroi de nouvelles sommes permettant de poursuivre les travaux à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le lancement des travaux de modernisation et d'agrandissement des hôpitaux de Chicoutimi, de Jonquière et de La Malbaie, et l'achèvement de la planification d'une trentaine d'autres projets à travers le Québec.





la mise en chantier du projet d'élargissement de l'autoroute 20 en direction ouest à Lévis;





la consolidation du financement du projet de tramway pour la ville de Québec.

Simplifier les services de l'État

Le gouvernement du Québec a annoncé de nouvelles mesures pour améliorer les services rendus à la population, protéger davantage les Québécois et éliminer divers obstacles et irritants bureaucratiques. Notons entre autres :

la conclusion d'une entente avec les médecins spécialistes pour augmenter le nombre de rendez-vous et réduire la liste d'attente pour les chirurgies et la prise en charge par un médecin de famille ou un groupe de médecine familiale de plus de 500 000 nouveaux patients, dont plus de 180 000 sont vulnérables;





l'ajout un million d'heures de soutien à domicile pour aider nos aînés à rester chez eux le plus longtemps possible;





l'adoption d'une loi pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans et pour protéger la santé de nos enfants;





l'adoption d'une loi inspirée de la Loi de Clare pour protéger davantage les femmes victimes de violence conjugale;





l'adoption d'une loi pour donner plus de pouvoirs aux municipalités et pour construire plus de logements, plus rapidement;





la réouverture du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour deux ans, dans le respect de nos seuils d'immigration et de notre capacité d'accueil.

Protéger l'identité québécoise

Finalement, la première ministre et son gouvernement demeurent en action pour protéger l'identité du Québec, sa seule langue officielle, le français, et sa culture. Parmi les actions déployées en ce sens, mentionnons :

l'engagement pris par le gouvernement à appliquer la Charte de la langue française à la formation professionnelle et à l'éducation des adultes, ce qui entraînerait le transfert de 27 000 étudiants du réseau anglophone vers le réseau francophone;





à la formation professionnelle et à l'éducation des adultes, ce qui entraînerait le transfert de 27 000 étudiants du réseau anglophone vers le réseau francophone; le dépôt d'un projet de loi permettant le renouvellement anticipé de la disposition de dérogation couvrant les lois sur la langue française, permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire;





la désignation du pilote Gilles Villeneuve à titre de personnage historique du Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, en raison du rôle significatif qu'il a joué dans la course automobile au Québec et dans l'histoire de la Formule 1.

Citation :

« Il y a exactement 58 jours, j'ai été assermentée comme première ministre du Québec avec un engagement clair : me concentrer sur les priorités des Québécois et livrer des résultats. Dans un contexte d'incertitude, nous avons choisi l'action, le rassemblement et l'ambition. Le Québec a un nouveau souffle et notre gouvernement va continuer de mettre son plan à exécution avec détermination. J'ai la conviction que nous sortirons de cette période plus forts, plus prospères et plus confiants en notre avenir. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

Faits saillants :

La session parlementaire du printemps 2026 a vu le dépôt de plusieurs projets de loi déterminants. Parmi ceux-ci, mentionnons :

le projet de loi n° 2, Loi permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire à l'égard de la Charte de la langue française et de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français ;





; le projet de loi n° 3, Loi visant à assurer la représentation effective des électeurs ;





; le projet de loi n° 4, Loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d'un partenaire intime et modifiant diverses dispositions législatives;





le projet de loi n° 8, Loi encadrant la langue de l'enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultes ;





; le projet de loi n° 9, Loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante sur la santé des jeunes ;





; le projet de loi n° 11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif ;





; le projet de loi n° 22, Loi bonifiant les pouvoirs d'intervention des municipalités et modifiant d'autres dispositions législatives ;





; le projet de loi n° 23, Loi visant principalement à mieux accompagner les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui ;





; le projet de loi n° 193, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne afin de reconnaître le droit à un environnement sain à titre de droit fondamental ;





; le projet de loi n° 198, Loi proclamant la Journée nationale de sensibilisation à l'itinérance.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017