Bilan de la session parlementaire de l'automne 2024 - Protéger l'économie Protéger l'identité

QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Dans son bilan de la dernière session parlementaire, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est revenu aujourd'hui sur plusieurs gestes importants posés au cours des derniers mois par le gouvernement pour protéger l'économie du Québec et l'identité québécoise.

Protéger l'économie du Québec et le portefeuille des Québécois

La menace de l'imposition de tarifs de 25 % sur les importations canadiennes aux États-Unis préoccupe grandement le premier ministre. Les impacts sur l'économie peuvent être très importants. Il a donc demandé que le Québec soit à la table des négociations pour faire valoir ses intérêts et il a créé un groupe de travail Québec-États-Unis dans l'objectif de limiter les pertes d'emploi dans des secteurs stratégiques comme l'aéronautique, l'aluminium, le bois, l'agriculture et de préserver nos exemptions sur les produits culturels. M. Legault a appelé de nouveau Justin Trudeau à présenter un plan détaillé afin de mieux protéger les entrées et les sorties à la frontière.

Soucieux également des impacts de l'inflation sur le portefeuille des familles, le premier ministre a rappelé que depuis six ans, le gouvernement a posé plusieurs gestes et limité la hausse des tarifs d'électricité. Le revenu disponible par habitant après impôts et après inflation a d'ailleurs augmenté deux fois plus vite au Québec que dans le reste du Canada, tout comme les salaires et le PIB. Le gouvernement a également multiplié les actions afin de faire croître l'économie du Québec et on en voit maintenant les résultats.

Le gouvernement a aussi sévi contre certaines pratiques commerciales abusives ou frauduleuses en adoptant le projet de loi 72. Il permettra aux consommateurs québécois de bénéficier d'une meilleure transparence, notamment lorsqu'il est temps d'accorder du pourboire. Il sera dorénavant calculé avant les taxes. Les prix affichés à l'épicerie seront également plus clairs.

Protéger l'identité québécoise et limiter le nombre d'immigrants

Le gouvernement continue de défendre l'identité et les valeurs québécoises. Le premier ministre a demandé au ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et au ministre responsable de la Laïcité, M. Jean François Roberge, de regarder toutes les options pour renforcer la laïcité au Québec.

Le gouvernement a également accueilli le rapport du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne. Il se basera sur les conclusions du rapport pour renforcer l'autonomie du Québec, mieux défendre nos intérêts et limiter l'ingérence du gouvernement fédéral dans nos champs de compétences.

François Legault a souligné les mesures prises par le gouvernement du Québec pour limiter le nombre d'immigrants qui entrent sur notre territoire et pour permettre un meilleur encadrement de l'immigration. Un moratoire sur deux programmes d'immigration permanente a d'ailleurs été annoncé en octobre dernier. Un projet de loi sur les étudiants étrangers a été adopté et va permettre au gouvernement de freiner la hausse du nombre de ces étudiants. Il a également rappelé que la pression exercée sur les réseaux de l'éducation, de la santé, ainsi que sur le logement, est intenable. Bien qu'il y ait eu certaines avancées du côté du gouvernement fédéral pour limiter l'immigration temporaire, le premier ministre a de nouveau interpellé son homologue fédéral Justin Trudeau d'agir sur les demandeurs d'asile.

Renforcer la sécurité des Québécois

Le gouvernement continue d'agir pour mieux protéger les citoyens et l'adoption de deux projets de loi importants en matière de sécurité le démontre. Grâce au projet de loi 73, les Québécois sont désormais mieux protégés en cas de partage d'images intimes sans consentement. Toute personne ou compagnie qui ne respecterait pas une ordonnance demandant le retrait d'une image intime s'exposerait à des amendes pouvant aller de 500 $ à 50 000 $ par jour. Les citoyens et nos premiers répondants seront mieux protégés grâce à la loi 66 qui permet un meilleur suivi des personnes qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Il est maintenant possible d'exiger le suivi des conditions de libération pour ceux présentant des risques.

Des changements importants en santé et en éducation

Le gouvernement du Québec a agi pour améliorer l'accès de la population aux soins de santé, entre autres avec l'adoption du projet de loi modifiant les codes des professions. Les pharmaciens pourront désormais prescrire un plus large éventail de médicaments et renouveler des ordonnances sans que la personne doive obtenir une nouvelle consultation médicale. Nous avons également réduit la paperasse des médecins, leur permettant ainsi de soigner davantage les patients. Concrètement, ce sont environ 600 000 plages de rendez-vous de plus par année qui seront disponibles pour offrir des soins à la population grâce à cette mesure. Toujours pour assurer un meilleur accès aux médecins, le gouvernement a déposé cette semaine un projet de loi sur l'obligation de pratique des médecins au sein du secteur public.

Rappelons que Santé Québec, qui s'occupera de l'organisation des soins et des services de santé pour l'ensemble des Québécois, est en place officiellement depuis le 1er décembre dernier. Avec les nouvelles ententes des conventions collectives, cela permettra de donner aux citoyens un meilleur accès aux soins de santé.

Les changements en éducation se poursuivent pour aider les enseignants dans leur quotidien et offrir toutes les chances de réussite à nos élèves. Ainsi, c'est maintenant près de 13 000 aides à la classe dans les écoles primaires qui épaulent les enseignants. La construction de nouvelles écoles se poursuit un peu partout au Québec. Une 41e école a d'ailleurs été inaugurée tout récemment.

Citation :

« Cet automne, on a travaillé sur les enjeux qui comptent vraiment pour les Québécois et qui sont essentiels pour l'avenir de notre nation. Je pense au développement de notre économie et à l'accès aux soins de santé, mais aussi à la laïcité de nos institutions et à la protection de notre identité. En 2025, on va continuer de prendre les décisions nécessaires, même si elles sont difficiles, pour rendre le Québec plus fier et plus prospère. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

La session parlementaire de l'automne 2024 a vu le dépôt et l'adoption de plusieurs projets de loi. Parmi ceux-ci, mentionnons :

L'adoption du projet de loi n o 61, Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif ;

61, ; L'adoption du projet de loi n o 62, Loi visant principalement à diversifier les stratégies d'acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d'agilité dans la réalisation de leurs projets d'infrastructure ;

62, ; L'adoption du projet de loi n o 63, Loi modifiant la Loi sur les mines et d'autres dispositions ;

63, ; L'adoption du projet de loi n o 64, Loi instituant le Musée national de l'histoire du Québec ;

64, ; L'adoption du projet de loi n o 70, Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux ;

70, ; L'adoption du projet de loi n o 74, Loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers ;

74, ; L'adoption du projet de loi n o 76, Loi visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public ;

76, ; Le dépôt du projet de loi no 79, Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux.

