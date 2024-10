Bilan de la première année : la nouvelle mesure est nécessaire et préventive - LA CLINIQUE JURIDIQUE DU BARREAU DU QUÉBEC, UN ACCÈS À LA JUSTICE GRATUIT ET APPRÉCIÉ

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Un an après l'ouverture des quatre centres de sa Clinique juridique, à Montréal, Gatineau, Sherbrooke et Québec, le Barreau du Québec fait un bilan très positif et confirme que la Clinique s'avère une mesure d'accès à la justice nécessaire pour la population, notamment en raison de sa gratuité et de sa facilité d'utilisation par l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec.

« Avec le déploiement officiel de sa Clinique juridique, le Barreau est désormais partie prenante de la solution en matière d'accès à la justice au Québec », déclare Me Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir une solution concrète et satisfaisante pour accéder à des services juridiques fiables, tout en dotant les futurs avocats d'une expérience humaine et engagée. »

La Clinique juridique permet d'obtenir sans frais, en personne ou en consultation virtuelle, de jour ou de soir, des conseils juridiques offerts par les étudiants et les étudiantes de l'École du Barreau sous la supervision étroite de membres du Barreau expérimentés. Les consultations sont possibles en français ou en anglais, dans plusieurs domaines de droit : social, familial, successoral, civil, logement, travail.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme du programme de formation professionnelle de l'École du Barreau qui donne maintenant une place prépondérante à l'apprentissage expérientiel. L'École a ainsi modernisé son approche et s'ancre davantage aujourd'hui dans la réalité de la pratique afin de préparer les avocats et les avocates de la relève à mieux répondre aux besoins de la population.

Une mesure nécessaire et préventive

Durant l'année académique 2023-2024, des milliers de personnes ont consulté la Clinique afin d'obtenir un service juridique. Dans un sondage proposé à l'ensemble de celles-ci, 53% des personnes répondantes ont indiqué qu'elles n'auraient pas consulté d'avocate ou d'avocat si elles n'avaient pas eu recours aux services de la Clinique. Par ailleurs, ce sondage a révélé un

haut niveau de pertinence de la Clinique et une adéquation avec les besoins de la population, alors que 96% des répondants et répondantes ont déclaré être satisfaits, de façon générale, des services rendus par la Clinique. En somme, celle-ci s'avère réellement utile pour connaître ses droits, aider à les faire valoir et pour mieux évoluer dans le système de justice.

Fait particulier, la Clinique juridique du Barreau du Québec est la plus grande clinique juridique étudiante en Amérique du Nord et dans la francophonie, et la seule à participation obligatoire pour les 1 500 étudiants et étudiantes inscrits annuellement. « Nous avançons avec confiance dans ce volet historique du Barreau du Québec, et nous invitons les personnes de la population à ne pas hésiter à solliciter les services de la Clinique juridique du Barreau. », ajoute Me Ouimet.

Pour mieux connaître la Clinique juridique du Barreau ou prendre rendez-vous, cliquez ici.



Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 500 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit.

