Bilan de la période des déménagements - L'opération 1er juillet s'est bien déroulée à travers le Québec

QUÉBEC,, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Quelques jours après le 1er juillet, moment où plus de 180 000 Québécois en moyenne déménagent, le bilan de l'opération démontre que la situation, dans toutes les régions du Québec, est sous contrôle, et les équipes demeurent mobilisées pour soutenir ceux et celles qui sont dans le besoin.

Le travail sur le terrain se poursuit et, comme chaque année, les offices d'habitation et les municipalités resteront à l'œuvre aussi longtemps que des ménages feront une demande d'aide pour se loger. À travers le Québec, depuis le début de l'opération 1er juillet, ce sont ainsi 2305 ménages qui ont saisi la main tendue du gouvernement du Québec, afin d'obtenir du soutien pour trouver un logement adéquat à leurs besoins.

En date du 7 juillet, le bilan par région est celui-ci :

Région administrative Relogés de façon permanente ou dossier fermé Relogés de façon temporaire famille-hôtel Unités de supplément au loyer d'urgence attribuées 01 - Bas-Saint-Laurent 67 2 X 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 57 X X 03 - Capitale-Nationale 253 6 X 04 - Mauricie 38 16 1 05 - Estrie 125 51 25 06 - Montréal 29 49 20 07 - Outaouais 79 38 X 08 - Abitibi-Témiscamingue 3 X 1 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 X X 12 - Chaudière-Appalaches 5 X 1 13 - Laval 175 4 11 14 - Lanaudière 46 1 X 15 - Laurentides 14 X 6 16 - Montérégie 104 30 23 17 - Centre-du-Québec 256 70 10

Rappelons que c'est le plan d'action musclé du gouvernement du Québec, allié à une coordination efficace du travail sur le terrain entre les offices d'habitation, les municipalités et la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui a permis de bien s'occuper des ménages dans le besoin. Des logements ont été répertoriés, une ligne directe était disponible pour soutenir les personnes dans la recherche d'un logis, de l'aide financière était prévue pour épauler ceux et celles qui étaient dans le besoin à payer un loyer, et de l'hébergement temporaire ainsi que de l'entreposage des biens étaient offerts si nécessaire.

Maintenant, pour augmenter l'offre de logements abordables disponibles dans toutes les régions du Québec, le gouvernement du Québec agit sur plusieurs fronts. Jusqu'à présent, plus de 730 M$ ont été investis et plus de 6 600 logements sociaux et abordables ont été bâtis ou sont en cours de construction, alors que de nombreux autres projets sont en développement.

« D'abord, je suis très heureuse de voir que le message a été entendu par les Québécois dans le besoin et que les mesures mises de l'avant par notre gouvernement ont permis de prendre soin des ménages qui ont demandé notre aide. À ce propos, je tiens à remercier les municipalités, les équipes des offices d'habitation ainsi que le personnel de la Société d'habitation du Québec pour leur dévouement. Nous étions tous prêts à faire face à la période des déménagements et la collaboration entre tous les partenaires a fortement contribué à l'opération 1er juillet sur le terrain. Sur plus de 180 000 déménagements en moyenne, ce sont 2305 ménages qui ont fait appel aux équipes mobilisées depuis le début de celle-ci. Aucun ménage ne s'est retrouvé à la rue et chaque Québécois ayant demandé de l'aide, a été accompagné. Tant et aussi longtemps que des personnes auront besoin de soutien, nous serons là. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Les ménages qui sont toujours à la recherche d'un logement sont invités à communiquer avec leur office d'habitation local ou avec le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ, au : 1 800 463-4315.

Pour connaître les coordonnées de l'office d'habitation servant un territoire donné, il suffit de consulter le Répertoire des organismes sur le site de la SHQ en ayant en main le code postal du territoire ciblé afin de faciliter la recherche.

La SHQ a également mis en ligne une foule de renseignements utiles qui sont tous accessibles à partir d'une même page Web.

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. La SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

