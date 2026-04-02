Bilan de la mission en Belgique et en France - Renforcement des partenariats avec la France et la Belgique : 18 nouvelles ententes pour la coopération universitaire et la recherche

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, est de retour de sa mission en Belgique et en France, sa première à titre de ministre de l'Enseignement supérieur. L'objectif central de cette mission était clair : conclure des ententes de coopération et réaffirmer les relations entre les universités du Québec et de l'Europe

La ministre était accompagnée de 12 représentants d'établissements, en plus de la Fédération des cégeps et du Scientifique en chef, pour la plupart de ses activités. Elle a réaffirmé sa volonté de renforcer les liens existants et de stimuler de nouvelles collaborations, particulièrement dans les domaines de la recherche et du génie. De plus, compte tenu de l'importance accordée au secteur de la défense dans le plan économique du Québec, des pistes de coopération dans ce secteur stratégique ont également été lancées.

La ministre a échangé avec des partenaires institutionnels et universitaires, tant en Belgique qu'en France, pour consolider les liens en matière de mobilité étudiante et de recherche. Elle en a profité pour rappeler la relation directe et privilégiée qu'entretiennent le Québec et la France depuis plus de 60 ans et le caractère prioritaire des relations Québec-Belgique, en annonçant son intention d'augmenter les seuils maximaux des bourses du Programme de mobilité internationale et de courts séjours à l'étranger (PMICSE) pour ces deux destinations, permettant ainsi aux étudiants québécois de recevoir jusqu'à 3 000 $ par mois pour un séjour de formation en Belgique ou en France. C'est un incitatif fort qui favorisera encore davantage leur mobilité vers ces destinations.

À Bruxelles, où elle a notamment rencontré la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Élisabeth Degryse, les discussions et les visites ont permis de mettre en lumière la participation du Québec à des initiatives clés telles qu'Erasmus+ et Horizon Europe, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.

À Paris, la ministre a rencontré son homologue, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, Philippe Baptiste. Elle en a également profité pour réunir l'ensemble des représentants d'établissements ainsi que le Scientifique en chef lors d'une séance de travail du Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU).

Motivée par la volonté de stimuler la mobilité et de renforcer les partenariats avec la France dans une variété de secteurs, la ministre a annoncé une contribution financière additionnelle de près de 50 000 $ au CFQCU afin de consolider son rôle central dans le développement et le renforcement de la coopération universitaire entre la France et le Québec.

Enfin, elle a pu mesurer toute la vitalité des partenariats entre nos établissements en assistant, comme témoin privilégié, à la conclusion de 18 ententes avec des partenaires belges et français -- un véritable accomplissement qui illustre l'élan et la force de notre coopération internationale.

Citation :

« Je suis heureuse que cette mission en Belgique et en France ait permis de réitérer la vitalité de notre coopération en enseignement supérieur et en recherche. Elle a aussi mis en valeur l'importance de la mobilité étudiante de part et d'autre pour l'avenir de nos établissements, mais également de nos sociétés. Les rencontres que nous avons menées avec nos partenaires européens ont certainement renforcé cette coopération déjà bien établie. Je reviens convaincue que ces collaborations continueront d'enrichir la Francophonie, tout en offrant aux étudiantes et étudiants des occasions uniques de réussite et de rayonnement. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le Ministère accorde annuellement une somme de 17,5 millions de dollars pour favoriser la mobilité internationale des étudiants inscrits dans un établissement universitaire québécois, en vertu du PMICSE. Plus de 5 400 étudiants inscrits dans les universités québécoises en 2023-2024 ont bénéficié de ce programme.

Liens connexes :

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-5016, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]