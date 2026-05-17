Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie - Québec réitère son engagement envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre

QUÉBEC, le 17 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, réaffirme l'engagement ferme du gouvernement du Québec pour une société plus inclusive, sécuritaire et respectueuse de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres.

Instituée par la Fondation Émergence en 2003, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est maintenant célébrée partout dans le monde le 17 mai. Chaque année, cette journée contribue à informer le public, à rappeler l'importance de poser des actions concrètes pour faire avancer les droits des personnes LGBTQ+ et à mobiliser les alliées et alliés de tous les milieux.

Des étapes importantes en matière d'égalité et de défense des droits des personnes LGBTQ+ ont été franchies au cours des dernières années. Rappelons qu'en 2023, le gouvernement dévoilait un investissement de 24 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de son Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028. Ce travail s'effectue en étroite collaboration avec les partenaires du milieu communautaire, dont l'expertise est essentielle pour assurer la sécurité et la dignité de toutes et de tous.

Citation :

« L'égalité et le respect sont au cœur de notre identité québécoise. En cette Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, nous réitérons notre volonté de faire du Québec un milieu de vie exemplaire, où chaque personne peut être soi-même en toute sécurité et avec dignité.

C'est en cultivant l'ouverture et la bienveillance que nous bâtissons, ensemble, une société plus juste et plus harmonieuse, au bénéfice de toute la collectivité. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Fait saillant :

La 3e édition du prix Action LGBTQ+ se déroulera le 1er juin prochain. Cette remise de prix est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne annuellement des réalisations contribuant à faire du Québec une société ouverte et accueillante pour les personnes LGBTQ+.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 450 501-7435, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]