Bilan de la mission de la ministre Martine Biron - Renforcement des actions du Québec au sein d'organisations internationales clés à Paris

QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a conclu aujourd'hui à Paris une mission ayant permis de renforcer les liens du Québec avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Avec la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, la ministre a fait valoir le positionnement du Québec sur les enjeux de la promotion et de l'utilisation de la langue française dans le monde, notamment comme vecteur de développement économique, ainsi qu'en matière de découvrabilité des contenus francophones en ligne. En outre, la ministre a eu l'occasion d'animer une discussion sur la vitalité de la langue française et la découvrabilité avec des représentants des États et gouvernements membres et d'institutions de la Francophonie. De plus, un entretien s'est déroulé avec la ministre de la Culture de France, Rima Abdul Malak, en prévision de la prochaine Rencontre alternée des premiers ministres français et québécois (RAPM).

Au siège de l'UNESCO, la ministre s'est entretenue avec la sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines, Gabriela Ramos, le sous-directeur général pour la culture, Ernesto Ottone Ramírez, le secrétaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Convention), Toussaint Tiendrébéogo et la responsable de la priorité globale « égalité des genres », Maria Begoña Lasagabaster.

De nouvelles perspectives de collaboration dans le domaine de l'éthique de l'intelligence artificielle (IA), auquel l'écosystème québécois en IA apporte une contribution remarquée, ont été évoquées. La ministre a également réitéré l'engagement du Québec en faveur d'une économie numérique porteuse d'une véritable diversité d'expressions culturelles, contribuant au rayonnement de la langue française dans le monde. Elle a annoncé à cet effet de nouvelles contributions gouvernementales visant à soutenir la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l'environnement numérique ainsi que le Fonds international pour la diversité culturelle. Elle a au surplus présenté les priorités et les réalisations du Québec en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la perspective d'établir de nouvelles collaborations.

Au terme de sa mission, la ministre Martine Biron a rencontré le président-directeur général de TV5Monde, Yves Bigot, afin de discuter des meilleures stratégies pour favoriser le rayonnement des contenus audiovisuels francophones dans le monde. La ministre a pu échanger avec la directrice du Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes de l'OCDE, Lamia Kamal-Chaoui, en vue de dégager des pistes de collaboration notamment en ce qui concerne le développement économique local et l'économie circulaire.

« La langue française, le développement économique, la diversité linguistique et culturelle à l'ère numérique, et l'égalité entre les femmes et les hommes comptent parmi les priorités gouvernementales que j'ai fait valoir auprès de hauts représentants des organisations internationales et de certains de leurs États et gouvernements membres. Les institutions multilatérales sont des forums privilégiés pour faire entendre la voix du Québec dans le monde, et je compte utiliser ces tribunes chaque fois qu'il sera possible. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

