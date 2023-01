Bilan de la mission de la ministre Martine Biron en Belgique - Le Québec renforce ses relations avec ses partenaires européens

QUÉBEC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a conclu sa première visite officielle en Belgique. Les différentes rencontres ont donné l'occasion à la ministre de positionner le Québec comme un allié politique, économique et commercial fiable, autant pour le gouvernement belge que pour l'Union européenne (UE) et ses autres États membres.

Elle a pu notamment faire valoir les positions du Québec dans les dossiers européens, tels que l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE, et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE. Ces premiers contacts officiels avec les principales autorités du pays ainsi qu'avec des partenaires européens consolideront les liens établis en Belgique depuis plus de 50 ans et les renforceront dans le nouveau contexte international.

Dès son arrivée à Bruxelles, la ministre a eu l'occasion de s'entretenir avec le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo. De nombreux secteurs de coopération, tels que l'économie, la recherche et l'emploi, ont été au centre des discussions.

La ministre a également fait connaître l'expertise du Québec en matière de recherche et d'innovation, d'énergie propre et de ressources stratégiques auprès du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, dans l'objectif de renforcer le partage de meilleures pratiques sur les enjeux environnementaux.

Tout en démontrant le caractère prioritaire de la diplomatie économique pour le gouvernement du Québec, elle a fait valoir les nombreux atouts de la Stratégie territoriale pour l'Europe lors de sa rencontre avec la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères de la Belgique et directrice générale des Affaires européennes, Theodora Gentzis.

À titre de ministre responsable de la Condition féminine, elle a participé à un dîner sur les questions d'égalité, ce qui lui a permis d'explorer des pistes de collaboration avec des spécialistes de l'Union européenne et de la Belgique. Soulignons que le Québec et la Belgique partagent des préoccupations communes concernant la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale.

La rencontre avec le directeur exécutif pour les Amériques du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Brian Glynn, fut l'occasion de présenter le Québec comme partenaire solide de l'Europe. C'est le cas en particulier pour les échanges commerciaux ainsi que pour l'avancement de la recherche, à travers notamment le Cercle en recherche et innovation Québec-Europe (CRIQUE), créé sous l'impulsion du Québec en 2021, et qui rassemble maintenant 23 membres permanents.

La ministre a par ailleurs profité de son entretien avec la représentante de l'Organisation internationale de la Francophonie auprès de l'Union européenne, Fatou Isidora Mara Niang, pour réaffirmer des priorités communes en Francophonie. Elle a entre autres évoqué le renforcement de la Francophonie économique ainsi que la promotion et la défense de la langue française, en particulier l'enjeu de la mise en valeur et de la découvrabilité de contenus francophones dans l'espace numérique.

Enfin, cette visite a été l'occasion de souligner le travail exceptionnel accompli par l'équipe de la délégation générale du Québec à Bruxelles, qui a su faire rayonner le Québec sur la scène européenne depuis plus de 50 ans.

Citation :

« Je suis ravie d'avoir rencontré nos partenaires européens afin de constater l'ampleur du travail effectué sur le terrain. Depuis plus de 50 ans, nous entretenons des relations fortes, basées sur une langue et des valeurs communes. La Belgique et ses entités fédérées sont, pour le Québec, des alliés indispensables dans de nombreux dossiers. Nous allons certainement continuer de renforcer nos liens avec les partenariats établis dans la capitale belge. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'Union européenne (UE) est le plus grand marché intégré du monde et le 2 e partenaire commercial du Québec.

partenaire commercial du Québec. Sur les cinq dernières années cumulées, la Belgique est le 6 e partenaire pour les exportations en Europe et le 11 e au monde.

partenaire pour les exportations en et le 11 au monde. En 2021, les échanges de marchandises entre le Québec et l'Union européenne ont totalisé près de 40 G$.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Cell. : 418 802-6833; Information : Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca, Québec.ca/international, [email protected]