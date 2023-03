Bilan de la mission commerciale au Japon - Le ministre André Lamontagne constate que le secteur bioalimentaire québécois est bien positionné pour profiter d'un marché en croissance

QUÉBEC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, est satisfait de la mission commerciale à laquelle il a pris part, en compagnie d'une vingtaine d'entreprises et de représentants d'organisations bioalimentaires québécois. La délégation a notamment participé au Foodex, le plus important salon commercial d'aliments et de boissons d'Asie-Pacifique, qui s'est tenu à Tokyo du 7 au 10 mars.

La présence du ministre Lamontagne au salon Foodex s'est inscrite dans la volonté du gouvernement d'augmenter les exportations de produits bioalimentaires, de consolider les liens économiques avec le Japon et de susciter l'intérêt des entreprises japonaises à réaliser des projets d'investissement au Québec.

Troisième économie mondiale et deuxième en importance en Asie, le Japon est un marché d'exportation en croissance, incontournable pour de nombreux produits emblématiques du Québec, notamment le porc, le sirop d'érable, les céréales et fruits oléagineux, les produits marins ainsi que les petits fruits.

Les membres de la délégation ministérielle québécoise ont eu l'occasion de rencontrer plusieurs importateurs de l'industrie bioalimentaire japonaise, avec lesquels ils ont entre autres échangé sur le positionnement des aliments québécois au Japon. De plus, lors de la visite à la préfecture d'Aichi, l'une des plus prospères et importantes du Japon et dont l'agriculture est l'une des plus considérables au pays, le ministre a échangé sur des pratiques innovantes du secteur bioalimentaire, notamment en matière d'automatisation-robotisation, d'agriculture durable et d'autonomie alimentaire.

Les nombreuses rencontres ont permis de soulever un point commun à tous les produits québécois offerts au Japon : leur qualité et leur authenticité. Leur rayonnement sur le marché japonais est une fierté pour le Québec.

Par ailleurs, lors de sa visite au ministère de l'Agriculture du Japon, le ministre André Lamontagne a pu apporter son appui à la négociation d'un accord de zonage entre le Canada et le Japon pour maintenir les exportations de porcs en cas d'éclosion de la peste porcine africaine.

Citations

« Ce fut avec beaucoup de fierté que j'ai pu accompagner nos entreprises du secteur agroalimentaire ici, au Japon, dans le cadre de cette mission commerciale. Ces entreprises contribuent à l'essor de l'économie du Québec ainsi qu'à son rayonnement, et le développement de nos marchés d'exportation est une priorité pour notre gouvernement. Lors de cette mission, j'ai pu prendre toute la mesure de l'excellente réputation dont jouissent nos produits au Japon grâce à leur goût unique, à leur qualité exceptionnelle et au savoir-faire des entrepreneurs québécois. L'objectif de notre présence au Japon est clair : tabler sur cette excellente réputation pour saisir de nouvelles occasions d'affaires en soutenant les entrepreneurs qui souhaitent exporter leurs produits à l'international. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les entreprises qui font partie de la délégation du Groupe Export à Foodex 2023 sont rendues à divers stades de leur développement des affaires au Japon. Elles sont toutes très satisfaites de leur participation au salon. La participation du ministre Lamontagne a permis un rayonnement inégalé des produits québécois auprès de plusieurs importateurs tout au long de la semaine en plus de donner accès à d'importants acteurs sur le marché, comme Costco Japon. Je suis très confiant que des retombées positives dans plusieurs secteurs découleront de cette mission à court et à moyen terme. »

Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

« Je salue l'initiative du ministre André Lamontagne de diriger une mission au Japon dans le cadre du salon de l'alimentation Foodex. Sous son leadership, les entrepreneurs québécois ont pu profiter d'une visibilité accrue et de contacts privilégiés avec de futurs clients. »

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec

Faits saillants

Le salon international de l'alimentation et des boissons Foodex est l'un des principaux salons internationaux pour les entreprises québécoises et le plus important salon commercial d'aliments et de boissons d'Asie-Pacifique. Lors de sa dernière édition en présentiel, en 2019, le Foodex a accueilli 3 300 exposants et 85 000 visiteurs professionnels internationaux.

sa dernière édition en présentiel, en 2019, le Foodex a accueilli 3 300 exposants et 85 000 visiteurs professionnels internationaux. Rappelons qu'il s'agissait de la première mission commerciale au Japon d'un ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec depuis 2012, et de la première visite en sol nippon d'un ministre occupant cette fonction depuis la ratification, en 2018, de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. L'élimination des tarifs douaniers offre une occasion favorable aux exportations bioalimentaires québécoises.

de la première visite en sol nippon d'un ministre occupant cette fonction depuis la ratification, en 2018, de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. L'élimination des tarifs douaniers offre une occasion favorable aux exportations bioalimentaires québécoises. La présence du ministre Lamontagne au Foodex s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser le développement et la consolidation des projets d'exportation de produits bioalimentaires québécois et d'investissements bioalimentaires du Japon au Québec. Un espace d'exposition organisé par des entreprises d'ici et destiné à la promotion des produits québécois était d'ailleurs à l'honneur.

Le Japon est la troisième destination des produits alimentaires du Québec, après les États-Unis et la Chine, et la valeur de ses importations de produits bioalimentaires du Québec a atteint 495 millions de dollars en 2021.

est la troisième destination des produits alimentaires du Québec, après les États-Unis et la Chine, et la valeur de ses importations de produits bioalimentaires du Québec a atteint 495 millions de dollars en 2021. Les entreprises bioalimentaires québécoises sont présentes au Japon depuis 50 ans. Le porc, le soya, le sirop d'érable et les produits marins sont des produits emblématiques du Québec au Japon. Les petits fruits et les produits de niche, tels que le cidre, le gin et le chocolat, ont percé le marché japonais dans les dernières années.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, lancée en 2018, vise à accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales du Québec pour atteindre 14 milliards de dollars en 2025.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) | Facebook

MAPAQ (@mapaquebec) / Twitter

instagram.com/mapaquebec/

MAPAQ (@mapaquebec) | TikTok

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) - YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Sophie J.-Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]