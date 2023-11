Bilan de l'opération 57 : 75 individus condamnés à des amendes totalisant 314 430 $

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) rend publique la liste des 75 individus qui devront payer des amendes totalisant un montant de 314 430 $ pour différentes infractions, principalement à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à la Loi sur les pêches, commises sur les territoires de la Montérégie et de Lanaudière.

Rappelons que l'opération 57 s'est déroulée le 27 novembre 2019 après une longue enquête et à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus des citoyens. Le démantèlement de cet important réseau de braconnage, qui impliquait près de 75 individus, a nécessité la participation de plus de 100 agents de protection de la faune. Cette opération anti-braconnage visait principalement :

La vente, l'achat, la possession illégale et le dépassement des limites de poissons, d'ail des bois et de gibier;

La capture illégale de poissons, principalement la perchaude, le doré, l'esturgeon et le bar rayé;

L'utilisation de poissons appâts vivants, pratique qui est interdite pour la pêche au Québec.

La majorité des dossiers se sont réglés par la transmission de plaidoyers de culpabilité au procureur attitré à l'opération.

Contrevenant Infractions Pénalités LAROCHE, Francis Beauharnois Vente illégale de poissons

Dépassement des limites et possession illégale de poissons

Utilisation de poissons appâts vivants

Achat illégal de gros gibier

Non-respect de la limite de taille des poissons

Utilisation d'engins de pêche interdits

Pêche en temps prohibé 67 925 $ Annulation du certificat du chasseur et du permis de pêche et interdiction d'en solliciter de nouveaux pour 24 mois. Interdiction de pêcher ou d'avoir en sa possession un engin de pêche à moins de 100 mètres de tout plan d'eau pour une période de deux ans (à compter du 8 avril 2022). CHAMPAGNE, Marcel Sainte-Barbe Vente et achat illégaux de poissons

Achat illégal de gros gibier

Vente et achat d'ail des bois (espèce menacée) 54 350 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois RICHER, Paul-Émile Godmanchester Vente et achat illégaux de poissons

Vente et achat d'ail des bois (espèce menacée) 20 975 $ MAURICE, Jessy Beauharnois Vente illégale de poissons

Pêche en temps prohibé 11 175 $ LEBOEUF, Jean-Michel Salaberry-de-Valleyfield Vente et achat illégaux de poissons

Utilisation illégale de poissons appâts

Dépassement des limites et possession illégale de poissons 6 705 $ CLÉMENT, Richard Sainte-Barbe Vente et achat illégaux de poissons

Achat illégal de gros gibier 6 650 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois BRETON, David Salaberry-de-Valleyfield Vente illégale de poissons

Pêche en temps prohibé

Achat illégal de gros gibier

Possession illégale de poissons 6 375 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois FAUBERT, Jocelyn Salaberry-de-Valleyfield Vente et achat illégaux de poissons 5 475 $ MOYEN, Réal Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 5 475 $ GALIPEAULT, Gérald Saint-Louis-de-Gonzague Vente illégale de poissons 5 475 $ FORGET, Michel Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 5 000 $ NUCKLE, Étienne Terrebonne Vente illégale de poissons

Non-respect de la limite de taille des poissons

Dépassement des limites et possession illégale de poissons Utilisation d'engins de pêche interdits

Utilisation d'engins de pêche interdits 4 600 $ DUROCHER, Martine Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons

Achat illégal de gros gibier 3 650 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois DESCHAMBAULT, Patrick Salaberry-de-Valleyfield Vente illégale de poissons

Achat illégal de gros gibier 3 650 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois POIRIER, Denis Sainte-Barbe Achat d'ail des bois (espèce menacée) 3 000 $ DELAUNIÈRE, Carl Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 3 000 $ DUFOUR, Real Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 3 000 $ PATRY, Gaétan Salaberry-de-Valleyfield Vente illégale de poissons 3 000 $ LAPORTE, Yolande Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 2 500 $ CHARETTE-GIROUX, Gaétane Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 2 500 $ PILON, Linda Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 2 500 $ SCHRYER, Michèle Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 2 500 $ ARCHAMBAULT, Roger Saint-Zotique Achat illégal de poissons 2 500 $ LAFRENIÈRE, François Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 2 500 $ ALLEN, Christiane Godmanchester Vente illégale de poissons

Vente illégale d'ail des bois (espèce menacée) 2 325 $ BEAULIEU GAGNON, Marguerite Brossard Achat illégal de poissons 2 000 $ MONETTE, Richmond Coteau-du-Lac Achat illégal de poissons 2 000 $ LEGAULT, Mario Godmanchester Achat d'ail des bois (espèce menacée) 2 000 $ BESNER, André Sainte-Barbe Achat illégal de poissons 1 825 $ CHIASSON, Alain Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ CHIASSON, Louis-Marie Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ COMEAU, Jean-Guy Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ CÔTÉ, Daniel Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ CÔTÉ, Gilles Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ DEGRÉ, Pierre Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ DEMERS, Johanne Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ DOUCET, Maurice Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ DUROCHER, Alain Saint-Anicet Achat illégal de gros gibier 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois DUROCHER, François Saint-Anicet Achat illégal de gros gibier 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois ÉMOND, Denis Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de gros gibier 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois GAGNÉ, Denis Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ LABERGE, Luce Saint-Zotique Achat illégal de poissons 1 825 $ LACOMBE LAFLAMME, Nicole Sainte-Barbe Achat illégal de poissons 1 825 $ LACOMBE, André Sainte-Barbe Achat illégal de poissons 1 825 $ LAPLANTE, André Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ LARGESS, Raymond Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ LAROCHE, Bastien Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de gros gibier 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois LAROCHE, Laurent Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ LATOUR, Richard Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ LATREILLE, Robert Saint-Zotique Achat illégal de poissons 1 825 $ LEBRUN, Serge Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ LÉGER, Normand Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ LEMIEUX DESCHAMBAULT, Murielle Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ PATRY, Mario Salaberry-de-Valleyfield Vente illégale de poissons 1 825 $ PÉPIN, Gilles Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ POIRIER, Jean-Louis Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ POIRIER, Réal Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ RANCOURT, Jean-Luc Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ VACHON, Roger Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 825 $ WINTER, Jimmy Saint-Anicet Achat illégal de gros gibier 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois WINTER, Larry Châteauguay Achat illégal de gros gibier 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois GAGNON, Jean-Luc Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 400 $ DAIGNEAULT, Michel Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons

Achat d'ail des bois (espèce menacée) 1 250 $ GUÉRIN, Nicolas Ormstown Achat d'ail des bois (espèce menacée) 1 000 $ BOUGIE, Normand Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 000 $ PACKWOOD, Jean-Pierre Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 1 000 $ DECOSSE, Rachel Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 750 $ LEDUC, Jacques Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 750 $ DURANCEAU, Chantal Saint-Stanislas-de-Kostka Achat illégal de poissons 750 $ MERCIER, Christine Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 750 $ THIBAULT, Alain Salaberry-de-Valleyfield Achat illégal de poissons 750 $ DEREPENTIGNY, Pierre Salaberry-de-Valleyfield Achat d'ail des bois (espèce menacée) 500 $ LADOUCEUR, Marc-André Salaberry-de-Valleyfield Achat d'ail des bois (espèce menacée) 500 $ LALUMIÈRE, Richard Saint-Anicet Achat d'ail des bois (espèce menacée) 500 $ TRÉPANIER, Raymond Salaberry-de-Valleyfield Achat d'ail des bois (espèce menacée) 500 $

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

X Facebook

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs