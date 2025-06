Bilan de l'exercice 24-25 dans un contexte de profonde instabilité économique et de guerre tarifaire avec les États-Unis

Une offre de financement et d'accompagnement plus pertinente que jamais pour diversifier les marchés et stimuler la productivité des entreprises

Faits marquants de l'année:

Plus de 6750 interventions d'accompagnement, dont 1147 projets d'accompagnement technologique visant un avancement en innovation, et 4 405 accompagnements d'entreprises souhaitant étendre leurs marchés hors Québec.

Des engagements financiers totaux de 4,7 G$ pour soutenir des projets d'entreprises, dont près de 1,9 G$ de financement permettant d'augmenter leur productivité

Lancement de Panorama , une solution financière pour appuyer les exportateurs québécois dans la diversification de leurs exportations vers d'autres marchés que les États-Unis

, une solution financière pour appuyer les exportateurs québécois dans la diversification de leurs exportations vers d'autres marchés que les États-Unis Lancement de l'initiative grand V pour stimuler les investissements des entreprises et accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Investissement Québec publie aujourd'hui son rapport annuel d'activités et de développement durable pour l'exercice 2024-2025, une année marquée par l'incertitude économique et qui s'est conclue sur fond de tensions commerciales sans précédent menaçant la survie de nos entreprises.

La société d'État dresse malgré tout un bilan positif, qui a permis de mettre en lumière toute la pertinence de sa mission. En effet, au cours de l'année 2024-2025, les services d'accompagnement offerts par les experts d'Investissement Québec n'auront jamais été aussi importants, alors que plus de 6750 interventions ont été réalisées, notamment pour propulser la productivité et l'internationalisation de nos entreprises.

Quelques 1147 projets d'accompagnement technologique visant un avancement en innovation ont été effectués.

De leur côté, les experts en accompagnement à l'exportation d'Investissement Québec International ont réalisé 4 405 accompagnements d'entreprises souhaitant étendre leurs marchés hors Québec, et tenu 10 242 rencontres d'affaires entre des entrepreneurs québécois et des acheteurs ou partenaires d'affaires étrangers.

Au chapitre du financement, ce sont plus de 4,7 milliards de dollars qui ont été octroyés durant l'exercice, provenant des fonds propres d'Investissement Québec et des fonds gouvernementaux, pour soutenir des projets d'entreprises d'une valeur de plus de 21,4 milliards de dollars.

Des interventions financières de près de 1,9 milliards de dollars ont été consenties pour des projets visant l'accroissement de la productivité, pour une valeur totale de projets de 4,6 milliards de dollars.

Au cours de l'exercice, Investissement Québec a continué à assumer un niveau de risque supérieur lorsque son implication permet la réalisation de projets structurants ou de propulser la croissance d'entreprises à fort potentiel. Quelque 270 millions de dollars ont aussi été investis en capital de risque et via des fonds d'investissement au total durant l'année, ce qui a notamment valu à la société d'État de s'inscrire au palmarès des firmes les plus actives en capital de risque au Québec et au Canada.

Autres faits saillants :

2 350 interventions financières réalisées, pour un financement total de l'ordre de 4,7 milliards de dollars;

réalisées, pour un financement total de l'ordre de 2,7 milliards de dollars investis dans les secteurs stratégiques de l'économie québécoise;

investis dans les secteurs stratégiques de l'économie québécoise; Sur les 4,7 milliards de dollars de financement au total, 1,42 milliard de dollars autorisés via les fonds propres d'Investissement Québec pour soutenir des projets d'une valeur de près de 5,29 milliards de dollars, dont :

autorisés via les fonds propres d'Investissement Québec pour soutenir des projets d'une valeur de près de 5,29 milliards de dollars, dont : 95 % des interventions financières réalisées auprès d'entreprises ayant moins de 200 employés;

des interventions financières réalisées auprès d'entreprises ayant moins de 200 employés; 51 % des projets financés réalisés dans des MRC non-urbaines;

des projets financés réalisés dans des MRC non-urbaines; 767 accompagnements d'entreprises pour faire face à des enjeux de main-d'œuvre;

accompagnements d'entreprises pour faire face à des enjeux de main-d'œuvre; Plus de 6,4 G$ de nouveaux investissements directs étrangers;

Plus de 4,3 G$ de ventes sur les marchés hors Québec par les entreprises exportatrices accompagnées.

Une performance financière largement affectée par l'incertitude économique provoquée par l'imposition de tarifs douaniers par l'administration américaine

À l'instar des principaux indices boursiers, la performance du portefeuille d'Investissement Québec a été fortement impactée par les perturbations économiques et l'instabilité des marchés, en particulier au 4e trimestre.

Ainsi, pour l'exercice terminé au 31 mars 2025, le résultat net ajusté a été de 15 millions de dollars correspondant à un rendement ajusté des capitaux propres de 0,3 %. Ce résultat s'explique principalement par la réévaluation de la juste valeur de certains placements et la dévalorisation boursière de participations cotées, de même que l'ajustement de la provision pour pertes effectué au moment de terminer l'exercice 2024-2025, alors que l'on ne connaissait avec certitude ni l'ampleur finale des tarifs douaniers ni leur durée et ni leur portée définitive.

Cela dit, le rendement moyen de la Société sur 5 ans se maintient à 6,2 %, au-dessus de la cible de rendement moyen à long terme des capitaux propres égal ou supérieur au taux d'emprunt fixé par l e gouvernement. De plus, au cours de l'exercice, malgré le contexte économique exigeant, la Société a porté une attention constante à la maîtrise de ses coûts d'opérations, qui sont en baisse par rapport à l'an dernier, notamment par la réduction de ses effectifs, de 1296 employés en 2024, à 1210 employés au 31 mars 2025.

Une offre d'accompagnement et de financement alignée sur les besoins des entreprises

Au cours de l'exercice, Investissement Québec a mis en place des solutions de financement et d'accompagnement afin de permettre aux entreprises de faire face aux turbulences économiques, et aux aléas des politiques publiques de notre principal partenaire commercial. La solution financière PANORAMA a été lancée en fin d'exercice pour soutenir les besoins en fonds de roulement des entreprises visant à augmenter ou diversifier leurs ventes hors États-Unis, couplée à un accompagnement de notre réseau à l'international.

La Société a aussi lancé l'initiative grand V, qui combine financement et accompagnement technologique pour stimuler les investissements des entreprises, augmenter leur productivité et propulser leur croissance.

En plus du financement, grand V propose des services d'accompagnement sur mesure dispensés par nos experts en innovation pour répondre aux besoins technologiques des entreprises, tant au niveau de l'optimisation des opérations que pour l'amélioration des produits. Au 31 mars 2025, cinq mois seulement après le lancement de l'initiative, 1 milliard de dollars de financement ont été octroyés pour 225 projets innovants représentant une valeur totale de projets de près de 3,1 milliards de dollars.

Citations :

« C'est dans un contexte économique empreint d'incertitude que s'est conclu l'exercice 2024-2025 d'Investissement Québec. Nos résultats financiers reflètent en effet le repli significatif des marchés et l'instabilité entourant l'imposition de tarifs douaniers qui ont marqué le dernier trimestre, mais notre rendement moyen 5 ans se situe à 6,2 %, soit au-delà de la cible du coût des fonds du gouvernement.

Néanmoins, plus que jamais, la pertinence de notre mission s'est révélée, à un moment où les entreprises ont dû composer avec de forts vents contraires et surmonter de nombreux obstacles. Les 6 750 accompagnements et 2 350 interventions financières réalisés cette année pour 4,7 milliards de dollars de financement en sont la preuve concrète, témoignant de la portée de notre engagement à leurs côtés. Je termine en soulignant les remarquables réalisations de nos équipes au cours de l'année, notamment pour appuyer la diversification des marchés d'exportation et l'augmentation de productivité de nos entreprises de façon agile et stratégique, dans toutes les régions du Québec. »

- Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Pour notre gouvernement, il est primordial de maintenir une économie forte et de bâtir un Québec plus productif et compétitif. C'est essentiel de soutenir la croissance de nos petites, moyennes et grandes entreprises et de stimuler les investissements dans nos régions. L'équipe d'Investissement Québec partage cette vision avec nous. Notre gouvernement croit en cette collaboration et, ensemble, on continuera d'accompagner les entreprises dans la réalisation de projets d'avenir pour le Québec. »

- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Pour consulter le Rapport annuel d'activités et de développement durable 2024-2025 d'Investissement Québec, visitez le lien suivant : https://rapportannuel.investquebec.com/

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Source et information: Isabelle Fontaine, Direction principale, Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, [email protected]