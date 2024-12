NIAGARA FALLS, ON, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fiers de rendre compte des activités opérationnelles et d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada dans la Région du Sud de l'Ontario (RSO), du 1er janvier au 31 octobre 2024.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense du Canada avec ses 1 200 points d'entrée au pays. Jour après jour, environ 8 500 employés de première ligne jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés en empêchant les marchandises illégales et les personnes inadmissibles d'entrer au Canada et pour sécuriser le continent entier.

Partout au pays, des centaines d'enquêteurs criminels de l'ASFC, d'agents d'exécution de la loi, d'agents d'audiences et d'agents de renseignement travaillent pour soutenir et faire respecter les lois frontalières du Canada et prendre des mesures contre ceux qui les enfreignent. À l'étranger, environ 60 employés de l'ASFC dans 35 pays aident à gérer la frontière à l'échelle internationale. D'ici la fin de 2024, nous aurons accueilli plus de 500 nouveaux agents stagiaires et 18 nouvelles équipes de maître-chiens formées dans les rangs de notre personnel dévoué qui contribue à assurer la sécurité de nos frontières.

Le partenariat et l'échange d'informations sont essentiels à la sécurité des frontières car la criminalité organisée est un problème international, avec des réseaux opérant dans de nombreux pays. L'ASFC et les autres organismes chargés de l'application de la loi opèrent dans un contexte mondial pour réussir à endiguer la criminalité et à assurer la sécurité des frontières. Ensemble, nous empêchons les personnes dangereuses, les armes à feu, les armes et les drogues d'entrer et de nuire à nos communautés, tout en assurant la circulation de millions de voyageurs et de milliards de dollars en commerce international.

La RSO de l'ASFC comprend Windsor, Sarnia, London, Fort Érié, Niagara Falls et les collectivités avoisinantes. La région emploie 1 702 personnes qui fournissent des services à 8 frontières terrestres, 2 aéroports de taille moyenne et 10 petits aéroports, 1 gare ferroviaire, 2 traversées par ferry et plus de 100 sites maritimes. Elle abrite quatre des postes frontaliers terrestres les plus fréquentés par les voyageurs et les entreprises au Canada.

Protéger les collectivités canadiennes et assurer la sécurité des communautés

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024, l'ASFC de la région du Sud de l'Ontario a contribué à protéger les collectivités en saisissant :

392 armes à feu et 2 819 armes;

4 083 kg de stupéfiants;

1 742 976 kg de tabac de contrebande;

1 835 993 $ en espèces non déclarées.

En plus de ces saisies, nous avons :

Intercepté 397 individus recherchés en vertu de mandats non exécutés;

Arrêté 135 personnes pour des infractions liées à la conduite en état d'ébriété et 1 406 pour d'autres délits;

Refusé l'entrée à 1 406 personnes pour grande criminalité;

Réuni trois enfants disparus avec leur famille.

Les principales mesures d'application de la loi en 2024 sont les suivantes :

En octobre, les agents des services frontaliers du point d'entrée du pont Ambassador ont saisi 615 kg de cocaïne présumée, découverts dans une cargaison de raisins. L'enquête est en cours.

En septembre, lors de l'examen d'un bus au point d'entrée du pont Queenston , les agents ont découvert 30 armes à feu dans une valise non réclamée. L'enquête est en cours.

, les agents ont découvert 30 armes à feu dans une valise non réclamée. L'enquête est en cours. En juillet, les agents du point d'entrée du pont Rainbow ont saisi 75 945 dollars américains soupçonnés d'être des produits du crime. Les voyageurs se sont vu refuser l'entrée au Canada .

américains soupçonnés d'être des produits du crime. Les voyageurs se sont vu refuser l'entrée au . En juin, les agents des services frontaliers du point d'entrée du pont Blue Water ont intercepté 460 kg de cocaïne présumée dans une cargaison commerciale. Le conducteur a été inculpé par la GRC.

En mai, les agents du point d'entrée du pont Peace ont saisi deux armes de poing, un fusil de chasse, un fusil entièrement automatique et sept chargeurs de grande capacité sur un voyageur. L'individu a été condamné à une amende et renvoyé aux États-Unis.

En avril, la Division du renseignement et des opérations d'exécution de la loi de l'ASFC, dans la région du Sud de l' Ontario , a participé à une opération policière conjointe portant sur la contrebande de tabac. Cette opération a permis de saisir plus de 85 000 kg de tabac, ce qui représente une évasion fiscale de plus de 33 millions de dollars.

l' , a participé à une opération policière conjointe portant sur la contrebande de tabac. Cette opération a permis de saisir plus de 85 000 kg de tabac, ce qui représente une évasion fiscale de plus de 33 millions de dollars. En février, les agents du point d'entrée du tunnel Windsor - Detroit ont saisi une arme de poing, un fusil d'assaut, 25 chargeurs de grande capacité, deux bagues à lame et deux poings américains sur un voyageur. Des accusations en vertu de la Loi sur les douanes ont été portées contre le résident du Michigan .

- ont saisi une arme de poing, un fusil d'assaut, 25 chargeurs de grande capacité, deux bagues à lame et deux poings américains sur un voyageur. Des accusations en vertu ont été portées contre le résident du . Au début de l'année, les unités d'application de la loi pour les services intérieurs de la région du sud de l' Ontario et les unités de renseignement de Niagara ont collaboré avec leurs partenaires policiers pour démanteler une opération de leurre d'enfants dans la région de Niagara, ce qui a conduit à l'inculpation de treize personnes.

Accueillir les voyageurs au Canada

Les agents des services frontaliers des points d'entrée du Sud de l' Ontario ont traité 10,5 millions de véhicules et 19,4 millions de personnes, soit 43 % du total national des voyageurs aux frontières terrestres.

l' ont traité 10,5 millions de véhicules et 19,4 millions de personnes, soit 43 % du total national des voyageurs aux frontières terrestres. 4 400 demandes d'asile ont été traitées dans la région.

Soutenir l'économie

L'ASFC dans la région du Sud de l' Ontario a traité 2,7 millions de véhicules commerciaux, soit 65 % du total national aux frontières terrestres.

l' a traité 2,7 millions de véhicules commerciaux, soit 65 % du total national aux frontières terrestres. En outre, 10,2 millions d'entrées commerciales ont été traitées dans le Sud de l' Ontario .

l' . En octobre, la Gestion des cotisations et des recettes de l'Agence des services frontaliers du Canada (GCRA) est devenue le système officiel d'évaluation et de perception des droits et des taxes pour les marchandises commerciales importées au Canada . La région du Sud de l' Ontario a travaillé avec diligence pour intégrer les clients et aider au lancement du système. La GCRA contribuera à assurer et à accroître plus de 40 milliards de dollars de recettes perçues à la frontière chaque année en fournissant aux entreprises canadiennes un outil libre-service en ligne et des processus d'importation simplifiés.

Construire une frontière moderne

Les travaux de construction du plus grand point d'entrée frontalier terrestre du Canada , le pont international Gordie Howe à Windsor ( Ontario ), sont en cours. Le tablier du pont a été raccordé en juin et les agents des services frontaliers utilisent désormais un point d'entrée temporaire pour faciliter la construction en cours dans la zone internationale. Pour préparer l'ouverture du pont à l'automne prochain, l'ASFC a embauché plus de 200 agents des services frontaliers et prévoit aussi d'embaucher du personnel supplémentaire au cours de l'année prochaine.

Citations

« Au cours de cette année et au-delà, l'Agence des services frontaliers du Canada a joué un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité en interceptant des armes à feu et des drogues illégales à nos frontières. Je tiens à remercier tous les employés, d'un bout à l'autre de l'Agence, pour leur dévouement envers la protection de la santé et de la sécurité de nos communautés, et envers le maintien de l'intégrité de la frontière que nous partageons avec notre plus important allié et partenaire commercial, les États-Unis. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales



« La Région du Sud de l'Ontario est en première ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, protégeant les Canadiens en permanence. Nous sommes fiers du professionnalisme dont fait preuve notre équipe et le bilan de l'année 2024 met en lumière l'énorme travail accompli dans la région pour servir les Canadiens. J'aimerais souligner tous les efforts que notre équipe du Sud de l'Ontario déploie continuellement pour assurer la sécurité de notre frontière et de nos collectivités. »

- Michael Prosia, directeur général régional par intérim, Région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

