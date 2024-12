MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fiers de rendre compte des activités opérationnelles et d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada dans la Région du Québec, du 1er janvier au 31 octobre 2024.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense du Canada avec ses 1 200 points d'entrée au pays. Jour après jour, environ 8 500 employés de première ligne jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés en empêchant les marchandises illégales et les personnes inadmissibles d'entrer au Canada et pour sécuriser le continent entier. Partout au pays, l'ASFC emploie plus de 200 enquêteurs criminels qui enquêtent sur les personnes et les entreprises qui commettent des infractions graves à la législation frontalière et à la législation pénale du Canada.

Partout au pays, des centaines d'enquêteurs criminels de l'ASFC, d'agents d'exécution de la loi, d'agents d'audiences et d'agents de renseignement travaillent pour soutenir et faire respecter les lois frontalières du Canada et prendre des mesures contre ceux qui les enfreignent. À l'étranger, environ 60 employés de l'ASFC dans 35 pays aident à gérer la frontière à l'échelle internationale. D'ici la fin de 2024, nous aurons accueilli plus de 500 nouveaux agents stagiaires et 18 nouvelles équipes de maître-chiens formées dans les rangs de notre personnel dévoué qui contribue à assurer la sécurité de nos frontières.

Le partenariat et l'échange d'informations sont essentiels à la sécurité des frontières car la criminalité organisée est un problème international, avec des réseaux opérant dans de nombreux pays. L'ASFC et les autres organismes chargés de l'application de la loi opèrent dans un contexte mondial pour réussir à endiguer la criminalité et à assurer la sécurité des frontières. Ensemble, nous empêchons les personnes dangereuses, les armes à feu, les armes et les drogues d'entrer et de nuire à nos communautés, tout en assurant la circulation de millions de voyageurs et de milliards de dollars en commerce international.

Au Québec, l'ASFC compte 87 points de service, six gares ferroviaires, 25 aéroports et un centre de traitement du courrier international. Elle contrôle les navires le long de 2500 km de côtes maritimes et partage 813 km de frontière avec les États-Unis, la plus longue frontière commune au Canada.

Protéger la population canadienne et assurer la sécurité des collectivités

Les agents de l'ASFC ont saisi 1 191 armes à feu, armes, pièces d'armes et dispositifs prohibés, incluant :

Une arme à feu chargée et 25 munitions le à Saint-Armand , le 26 avril.

, le 26 avril. Deux armes à feu et deux chargeurs à haute capacité à Armstrong , le 23 juin.

, le 23 juin. Une arme à feu, cinq bombes aérosol à base de poivre de cayenne, deux pistolets à impulsion électrique et un poing américain à Armstrong , le 30 juillet.

, le 30 juillet. Une arme à feu et deux chargeurs prohibés à Stanstead , le 16 août.

, le 16 août. Une arme de poing prohibée, deux chargeurs d'une capacité de quinze balles chacun, 30 munitions et un couteau à ouverture automatique à Woburn , le 3 octobre.

3 672 saisies de drogues illégales et 1 928 saisies de cannabis ont été réalisées dans la région au cours de la période concernée. Parmi celles-ci :

309,52 kg de cannabis au Service maritime et ferroviaire de Montréal (SMF), le 11 janvier.

46,4 kg de Catha Edulis à l'aéroport Montréal-Trudeau, Secteur voyageur, le 9 mars.

1 068 comprimés de MDMA à l'aéroport Montréal-Trudeau, Secteur commercial, le 11 avril.

5,5 kg de cocaïne liquide à l'aéroport Montréal-Trudeau, Secteur voyageur, le 20 avril.

302,59 kg de haschisch au SMF, le 18 juin.

12,18 kg de kétamine à l'Établissement de traitement du courrier (ETC) Léo-Blanchette, le 9 août.

9,83 kg de métamphétamine à l'ETC entre le 30 août et le 4 septembre.

22 kg d'opium et 77 kg de Doda à l'aéroport de Mirabel , le 30 août.

, le 30 août. 13,6 g d'opium à l'aéroport Jean-Lesage, le 29 septembre.

Les agents ont également effectué 489 saisies de devises, pour un total de 8 584 941,66 $. Parmi celles-ci, la saisie de 169 693 $ à l'aéroport Montréal-Trudeau le 22 février et la saisie 128 370 $ US au poste frontalier de Hemmingford le 4 octobre, en tant que produits présumés de la criminalité.

Du 1er janvier au 31 octobre 2024, 1 213 véhicules volés ont été interceptés au Québec, soit 300 de plus que l'année dernière, pour la même période.

865 sanctions administratives et pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire ont aussi été imposées.

De plus, dans la dernière année, l'ASFC a établi un partenariat avec le Service correctionnel du Canada pour l'utilisation temporaire du Centre régional de réception situé à Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec, afin d'y loger un petit nombre de personnes détenues à haut risque.

Autres exemples d'exécution de la loi :

Le 6 février 2024, l'Équipe intégrée pour la lutte à la contrebande d'armes à feu (EILCA) du Québec a exécuté un mandat de perquisition avec l'assistance du Service de police de la Ville de Gatineau dans la résidence d'une homme à Gatineau, qui a mené à la saisie de 61 armes à feu, 13 armes prohibées, 22 armes à air comprimé, 12 dispositifs prohibés des munitions et plusieurs documents et appareils électroniques d'intérêt. Un communiqué de presse à ce sujet a été diffusé le 28 février.

dans la résidence d'une homme à Gatineau, qui a mené à la saisie de 61 armes à feu, 13 armes prohibées, 22 armes à air comprimé, 12 dispositifs prohibés des munitions et plusieurs documents et appareils électroniques d'intérêt. Un communiqué de presse à ce sujet a été diffusé le 28 février. Le 28 octobre 2024, suite à une enquête de la Section des enquêtes criminelles de l'ASFC, au Québec, des accusations ont été déposées contre James J. Robb qui a aidé une famille de cinq personnes à entrer illégalement au Canada le 19 octobre par le Lac Wallace, sur une chaloupe. Le 5 novembre, M. Robb a été condamné à une peine d'emprisonnement de 120 jours au palais de justice de Sherbrooke pour avoir enfreint plusieurs articles de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Soutenir l'économie

Cette année, dans la Région du Québec, il y a eu :

traitement de 432 184 passages de camions commerciaux;

dédouanement de 1 747 948 expéditions commerciales;

527 saisies de marchandises de luxe (pour une valeur de 3 033 234 $), dont la saisie d'une montre de luxe de 9 164 $ au poste frontalier de Lacolle Route 221, le 31 mai;

Route 221, le 31 mai; 110 saisies de tabac, dont 38 kg de tabac à shisha à l'aéroport Montréal-Trudeau, Secteur voyageur, le 26 juillet.

De plus, la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l'ASFC a complété 240 vérifications commerciales, ce qui a permis de récupérer près de 17 M $ en droits, taxes, intérêts et pénalités. À titre d'exemples :

Le 21 juin, un rajustement de 1 060 079 $ a été imposé à un importateur d'appareils de nettoyage qui avait déclaré à tort ses marchandises comme étant des machines à jet de vapeur et des défroisseurs à 0 % de droits de douane, alors qu'il s'agissait plutôt de nettoyeurs à vapeur de surface pour usage domestique dont le taux de douane est de 6,5 %.

Le 25 juillet, un importateur de vêtements et de chaussures a dû verser 1 876 758 $ à l'ASFC, puisqu'il n'avait pas déclaré des ventes antérieures qu'il a importées, en vertu du Programme d'exonération des droits.

L'automne 2024 marque aussi l'achèvement de l'Initiative de modernisation des opérations postales de l'Établissement de traitement du courrier Léo-Blanchette, qui dispose maintenant de nouveaux appareils à rayons X, convoyeurs, systèmes et installations. Cette initiative a été entamée en 2010 suivant un partenariat entre l'ASFC et la Société canadienne des postes.

Accueillir les voyageurs au Canada

12 418 433 voyageurs internationaux ont été accueillis dans la Région du Québec, dont 5 472 777 par voie terrestre, 6 841 881 par voie aérienne, 88 457 par voie maritime et 15 318 par voie ferroviaire.

1 005 463 voyageurs ont utilisé la Déclaration faite à l'avance pour accélérer leur passage à la frontière aux aéroports internationaux Montréal-Trudeau et Jean-Lesage. Il s'agit d'une augmentation de 19.7% par rapport à l'an dernier.

Pendant cette période, 27 894 demandes d'asile ont été traitées, dont 25 539 selon le Projet de réception en une étape. Il s'agit d'une procédure testée au Québec en 2022 et implémentée officiellement cette année qui a permis d'accélérer considérablement le traitement des demandes d'asile tout en maintenant l'intégrité du processus de traitement.

Au printemps 2024, six vols nolisés en provenance d'Haïti ont été accueillis à l'aéroport Montréal-Trudeau, avec à bord 561 canadiens rapatriés.

Collaborer avec les communautés autochtones

L'ASFC s'est entretenue avec des communautés autochtones pour la reconstruction prochaine du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, dont les communautés mohawks de Kahnawake, Kanesatake et Akwesasne, la Nation algonquine de Kitigan Zibi et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki.

Citations

« Au cours de cette année et au-delà, l'Agence des services frontaliers du Canada a joué un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité en interceptant des armes à feu et des drogues illégales à nos frontières. Je tiens à remercier tous les employés, d'un bout à l'autre de l'Agence, pour leur dévouement envers la protection de la santé et de la sécurité de nos communautés, et envers le maintien de l'intégrité de la frontière que nous partageons avec notre plus important allié et partenaire commercial, les États-Unis.»

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Alors que nous clôturons l'année 2024, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les employés de l'ASFC de la Région du Québec. Grâce à leur engagement et leur vigilance, nous avons relevé des défis importants tout en assurant la sécurité et la fluidité de nos frontières, comme en témoigne ce bilan. »

- Eric Lapierre, Directeur général régional, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

Liens connexes

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

