WINNIPEG, MB, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter un rapport sur les activités opérationnelles et d'application de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, du 1er janvier au 31 octobre 2024.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense du Canada avec ses 1 200 points d'entrée au pays. Jour après jour, environ 8 500 employés de première ligne jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés en empêchant les marchandises illégales et les personnes inadmissibles d'entrer au Canada et pour sécuriser le continent entier. la sécurité de nos frontières, et d'autres encore se joindront à nous d'ici la fin de l'année.

Partout au pays, des centaines d'enquêteurs criminels de l'ASFC, d'agents d'exécution de la loi, d'agents d'audiences et d'agents de renseignement travaillent pour soutenir et faire respecter les lois frontalières du Canada et prendre des mesures contre ceux qui les enfreignent. À l'étranger, environ 60 employés de l'ASFC dans 35 pays aident à gérer la frontière à l'échelle internationale. D'ici la fin de 2024, nous aurons accueilli plus de 500 nouveaux agents stagiaires et 18 nouvelles équipes de maître-chiens formées dans les rangs de notre personnel dévoué qui contribue à assurer la sécurité de nos frontières.

Le partenariat et l'échange d'informations sont essentiels à la sécurité des frontières car la criminalité organisée est un problème international, avec des réseaux opérant dans de nombreux pays. L'ASFC et les autres organismes chargés de l'application de la loi opèrent dans un contexte mondial pour réussir à endiguer la criminalité et à assurer la sécurité des frontières. Ensemble, nous empêchons les personnes dangereuses, les armes à feu, les armes et les drogues d'entrer et de nuire à nos communautés, tout en assurant la circulation de millions de voyageurs et de milliards de dollars en commerce international.

Protéger les Canadiens et assurer la sécurité des communautés

L'ASFC constitue la première ligne de défense du Canada, empêchant les armes illégales et les substances illicites d'entrer dans nos communautés. Cette année, les agents des services frontaliers et des opérations intérieures du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest ont effectué 277 saisies d'armes, ce qui a permis de bloquer l'entrée des articles suivants dans nos collectivités :

94 armes à feu, 182 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs, 149 pistolets paralysants, 120 poings américains, 746 couteaux interdits et 35 autres armes interdites.

1 594 saisies de stupéfiants illégaux, dont 409 kg de méthamphétamine, 76 kg de cocaïne, 134 kg de cannabis à usage réglementé et 11 kg d'opioïdes;

177 saisies de tabac, pour un total de 5 191 kg;

13 saisies de matériel d'abus pédosexuels;

6 851 806 $ de saisies d'espèces.

Nous avons émis 201 500 $ en pénalités suite à 209 cas de sanctions administratives pécuniaires relevant du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Accueillir les voyageurs au Canada

La région des Prairies a accueilli 6 281 183 voyageurs répartis dans 44 points d'entrée, dont des Canadiens de retour au pays, des visiteurs internationaux et des réfugiés, ce qui représente près de 700 000 entrées de plus que l'an dernier.

La région des Prairies a traité 429 demandes d'asile dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à offrir une protection permanente ou temporaire aux personnes fuyant un conflit ou la persécution.

Nous avons procédé au traitement de l'arrivée de 327 pompiers internationaux venus aider à lutter contre les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

Soutenir l'économie

L'ASFC a continué à déployer des mesures importantes pour maintenir les routes commerciales du Canada ouvertes et résilientes, afin que notre économie reste forte et réponde aux besoins des Canadiens.

Les agents des services frontaliers de la région des Prairies ont :

traité 476 301 camions commerciaux;

traité 7 681 276 envois par messagerie;

dédouané 3 276 013 envois commerciaux.

La perception des droits et des taxes contribue à protéger certains secteurs de l'économie canadienne. Lorsque des importateurs commerciaux enfreignent la législation sur le commerce et les frontières, l'ASFC impose des sanctions afin de dissuader les contrevenants. Cela permet de s'assurer que les exigences en matière d'importation sont respectées et de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises canadiennes.

La région a achevé 103 cas de vérification, évaluant un total de 7 605 475 $ en droits, taxes, intérêts et pénalités. La région a également mené 129 interventions de conformité, qui ont donné lieu à des évaluations supplémentaires de 2 947 831 $ en droits et taxes.

En octobre, le système de Gestion des cotisations et des recettes de l'Agence des services frontaliers du Canada (GCRA) est devenu le système officiel d'évaluation et de perception des droits et des taxes pour les marchandises commerciales importées au Canada. La région des Prairies a travaillé avec diligence pour intégrer les clients et contribuer au lancement du système. La GCRA contribuera à protéger et à accroître plus de 40 milliards de dollars de recettes perçues à la frontière chaque année en offrant aux entreprises canadiennes un outil libre-service en ligne et des processus d'importation simplifiés.

Collaborer avec les populations et les communautés autochtones

Les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis sont souvent confrontés à un certain nombre d'obstacles lorsqu'ils tentent de satisfaire aux qualifications essentielles et aux conditions d'emploi. Le programme de mentorat des candidats autochtones de l'ASFC vise à améliorer l'expérience des autochtones en leur offrant un soutien et des conseils personnalisés tout au long du processus d'évaluation et d'embauche. Le programme met en relation les candidats autochtones auto déclarés avec des mentors autochtones afin d'améliorer l'expérience de recrutement et de les aider à rejoindre la première ligne du Canada.

L'ASFC s'est engagée dans les efforts de réconciliation du gouvernement du Canada et travaille en collaboration avec les communautés autochtones de la région des Prairies. Nous sommes conscients de l'importance d'aider à faciliter le retour des objets à caractère historiques et culturellement importants aux Premières nations. En juin 2024, les agents des services frontaliers ont accueilli une délégation de la nation Siksika à l'aéroport international de Calgary alors qu'elle rapatriait une coiffe traditionnelle. Le conseiller aux affaires autochtones de la région des Prairies a travaillé en étroite collaboration avec la nation afin de faciliter un dédouanement respectueux lors du retour de l'objet précieux au Canada.

Citations

« Au cours de cette année et au-delà, l'Agence des services frontaliers du Canada a joué un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité en interceptant des armes à feu et des drogues illégales à nos frontières. Je tiens à remercier tous les employés, d'un bout à l'autre de l'Agence, pour leur dévouement envers la protection de la santé et de la sécurité de nos communautés, et envers le maintien de l'intégrité de la frontière que nous partageons avec notre plus important allié et partenaire commercial, les États-Unis.»

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« La région des Prairies de l'ASFC s'est engagée à protéger les Canadiens en empêchant les drogues illégales, les armes à feu prohibées et d'autres articles dangereux d'entrer dans nos collectivités, tout en facilitant le flux légitime des voyages et du commerce à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. Avec 34 points d'entrée terrestres, 26 points d'entrée aériens et 4 points d'entrée maritimes dans trois provinces et un territoire, je suis extrêmement fière du dévouement de notre personnel de première ligne et de tous les employés qui travaillent sans relâche chaque jour pour soutenir l'économie et assurer la sécurité de nos communautés ».

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

Liens associés

