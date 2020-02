Bilan de janvier 2020 des progrès réalisés liés aux avis concernant la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ONTARIO, le 4 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les communautés des Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau dans les réserves et favoriser l'accès à une eau potable fiable, salubre et propre.

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a présenté aujourd'hui le bilan mensuel de l'état d'avancement des travaux du Ministère.

En janvier 2020, un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable a été levé, un avis à court terme a été levé et un avis est devenu un avis à long terme.

Le 7 janvier 2020, la Première Nation de Lac Seul (Ontario) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable issue de l'usine de traitement de l'eau de Kejick Bay. Cet avis, en vigueur depuis février 2003, a été levé après la mise en service d'une nouvelle usine de traitement de l'eau dans la communauté.

Le 10 janvier 2020, la Nation crie de James Smith (Saskatchewan) a levé un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable du système public de distribution d'eau de James Smith. L'avis, en vigueur depuis le 16 septembre 2019, a été levé après que les membranes du système de filtration de l'eau ont été changées et que les activités habituelles ont repris.

Mettre fin aux avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable avant qu'ils ne se transforment en avis à long terme est une partie importante du travail global effectué pour éliminer les avis à long terme. Des centaines de projets d'infrastructure liés à l'eau potable et aux eaux usées sont en cours partout au pays dans les réserves. L'achèvement de ces projets permettra de lever plus d'avis et de redonner accès à une eau potable fiable, salubre et propre aux communautés des Premières Nations.

Depuis novembre 2015, 149 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

Un avis concernant la qualité de l'eau potable mis en place en janvier 2019 dans la Première Nation des Chippewas de Nawash, en Ontario, est devenu un avis à long terme le 21 janvier 2020. Services aux Autochtones Canada travaille actuellement avec la Première Nation à mettre en place une nouvelle usine de traitement de l'eau.

Pour obtenir les dernières nouvelles sur la levée des avis concernant la qualité de l'eau potable, visitez www.canada.ca/eau-dans-reserves

« Nous sommes résolus à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la santé et le bien-être des Autochtones partout au pays. Dans le cadre de cet engagement, nous continuons de travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations à améliorer l'accès à une eau potable en appuyant la construction, la réparation et la modernisation de l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour s'assurer que tous ont accès à de l'eau potable propre. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Un avis concernant la qualité de l'eau potable devient un avis à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an. Entre novembre 2015 et janvier 2020, 88 avis à long terme concernant les réseaux publics des réserves ont été levés.

janvier 2020, 88 avis à long terme concernant les réseaux publics des réserves ont été levés. Au total, 574 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ont été entrepris ou achevés depuis le budget de 2016. Ces projets comprennent la construction, la modernisation ou la réparation d'infrastructures, de même que la réalisation d'études de faisabilité et de conception pour s'assurer que les Premières Nations disposent des infrastructures adéquates pour leurs communautés en croissance. À ce jour, 265 projets ont été achevés et 309 autres sont en cours de réalisation au profit de 606 communautés des Premières Nations d'un océan à l'autre.

Un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable est une mesure préventive de santé publique qui est en vigueur moins d'un an. Un avis est émis lorsque la salubrité de l'eau potable ne peut pas être garantie.

De concert avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021.

s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021. Le budget de 2016 a accordé 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Le budget de 2017 a affecté 49,1 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour améliorer l'accès à l'eau potable.

Le budget de 2018 a affecté 172,6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour améliorer l'accès à de l'eau potable propre et salubre et accélérer le rythme de la construction et de la rénovation des réseaux d'aqueduc touchés.

Le budget de 2019 réserve 739 millions de dollars de plus sur cinq ans, à compter de 2019-2020, ainsi que 184,9 millions de dollars par année par la suite. Cet investissement sert à financer la réalisation de réparations urgentes aux réseaux d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées vulnérables ainsi que le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure connexe dans les communautés des Premières Nations.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada .

