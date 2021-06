Bilan de fin de session parlementaire - Le Parti libéral du Québec - la seule et véritable alternative crédible à un gouvernement d'une autre époque

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - La session parlementaire qui se termine aujourd'hui aura été, pour la cheffe de l'opposition officielle, madame Dominique Anglade, une autre occasion de démontrer aux Québécois que sa formation politique est la seule alternative crédible au gouvernement caquiste de François Legault. Grâce au travail acharné des députés libéraux, les Québécois constatent que le gouvernement est déconnecté de leurs réalités et des enjeux fondamentaux de la société québécoise. L'équipe libérale a, pour sa part, proposé des solutions réalistes et créatives pour répondre aux défis que le Québec devra surmonter dans les prochains mois et prochaines années.

« Aujourd'hui, nous terminons une session bien remplie sous le signe du déconfinement. J'ai d'abord une pensée pour toutes les victimes de la COVID-19 et leurs familles, mais aussi pour l'ensemble du personnel essentiel qui continue de répondre présent pour qu'on traverse enfin cette pandémie. Je pense également aux Québécoises et aux Québécois qui se sont serré les coudes pendant ces longs mois. Parallèlement, pour le Parti libéral du Québec, cette session parlementaire a été l'occasion de poursuivre le grand chantier de reconstruction du Parti libéral du Québec que nous avons amorcé, mais aussi de consolider cette alternative crédible que nous incarnons face au gouvernement caquiste de François Legault. Une alternative plus moderne, plus juste et plus durable. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

Plus spécifiquement, cette session parlementaire aura été le théâtre de plusieurs déclarations caquistes qui démontrent une réelle déconnexion et un déni des enjeux qui touchent directement les Québécois. Pensons à la pénurie de la main-d'œuvre, aux crises des services de garde, à la crise du logement et celle de la santé mentale, ou au racisme systémique. C'est sans parler de l'attitude arrogante du gouvernement dans plusieurs dossiers, tel que l'entêtement à défendre le ministre Jean-François Roberge dans la triste saga sur la qualité de l'air dans les écoles, au refus de respecter la Commissaire à l'éthique en défendant les agissements de Pierre Fitzgibbon, à la gouvernance par décret et à l'octroi de centaines de millions de dollars de contrats sans appel d'offres. Nous avons aussi pu constater à nouveau le manque de transparence de François Legault et de la CAQ sur une panoplie de dossiers : que l'on pense aux refus répétés sur la commission d'enquête sur la pandémie, au refus de dévoiler les sondages payés par le gouvernement ou encore sur les refus de présenter les études qui ont mené à l'annonce du tunnel caquiste à 10 G$.

« Tout cela démontre que le gouvernement de François Legault a une vieille vision de la politique. À cette vision, nous opposons notre nouvelle vision économique, une vision qui nous permettra de bâtir un Québec digne du 21e siècle, dans laquelle le progrès économique, le progrès social et le progrès environnemental sont indissociables. Parce que nous souhaitons une économie humaine, dans laquelle les entreprises se préoccupent de notre monde et de notre environnement. Alors, soyez assurés que cet été, l'équipe du Parti libéral du Québec ira à la rencontre des Québécoises et des Québécois. Nous leur démontrerons qu'il existe une seule alternative crédible et moderne au gouvernement caquiste de François Legault. »

