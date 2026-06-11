Bilan annuel des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse et des directrices et directeurs provinciaux : Les enfants sont-ils toujours une priorité?

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion du dépôt de leur bilan annuel 2025-2026, les directrices et directeurs de la protection de la jeunesse et les directrices et directeurs provinciaux (DPJ-DP) du Québec lancent un appel à la réflexion collective : faisons-nous réellement des enfants une priorité dans nos choix de société?

Des besoins plus grands, des situations plus complexes

Chaque jour, les DPJ-DP interviennent auprès d'enfants et de familles en situation de grande vulnérabilité. Au cours des dernières années, les DPJ-DP constatent une complexification des situations et une augmentation importante des besoins, tant chez les jeunes que pour leur famille, et ce, dans un contexte social en profonde transformation.

Des données récentes témoignent de la fragilité de la santé mentale des jeunes. D'ailleurs, plus de la moitié des élèves présentent des signes d'anxiété sociale, une réalité qui influence leur bien-être et leur développement, mais aussi leur réussite scolaire.

Des réseaux sous pression



Parallèlement, le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que celui de l'éducation doivent composer avec d'importants défis de capacité et d'adaptation. En effet, des prises en charge tardives amènent une détérioration des situations, nécessitant ultimement des interventions beaucoup plus complexes.

Faire des enfants un véritable choix de société

C'est dans ce contexte que des choix difficiles s'imposent. Faire des enfants une priorité implique de revenir à l'essentiel :

Investir dans la réponse aux besoins de base comme l'alimentation, le logement et un revenu adéquat;

Consolider les services existants;

Renforcer les interventions préventives et soutenir les milieux de vie des enfants (école, CPE etc.).

La stratégie nationale pour la protection de l'enfance, Grandir en confiance, propose, entre autres, des orientations qui vont en ce sens et stipule que la protection de l'enfance est une responsabilité collective.

Les DPJ-DP rappellent que chaque décision compte. Qu'il soit question d'éducation, de santé, d'économie, de logement ou de politiques sociales, le bien-être des enfants doit demeurer une considération centrale.

Statistiques provinciales 2025-2026

144 321 signalements traités pour 107 273 enfants au Québec, soit 6,4 % des enfants âgés de 0 à 17 ans au Québec. Il s'agit d'une hausse de 1,4 % des signalements par rapport à l'an dernier.

De ces 144 321 signalements, moins du tiers ont été retenus pour une évaluation approfondie par les DPJ (27,5 %), ce qui concerne 34 324 enfants.

52,1 % des enfants pris en charge par le DPJ sont demeurés dans leur milieu familial. À cela s'ajoutent les enfants confiés à des tiers significatifs (18,3 %).

10 507 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), ce qui représente une augmentation de 4,1 % par rapport à l'an dernier.

Pour consulter le bilan : Bilan annuel | CIUSSSCN

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Relations médias Santé Québec, [email protected]