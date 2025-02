Bilan À toi la parole! : Un espace d'échange et de réflexions pour les jeunes de VSP

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont déposé, lors de la séance du 4 février, le rapport de synthèse préparé par Concertation Montréal des ateliers À toi la parole! Ces ateliers de consultation ont permis de recueillir les réflexions de jeunes sur l'avenir de leurs quartiers.

Élu(e)s et jeunes participants de l'espace de consultation À toi la parole! (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Ça a été très stimulant d'échanger avec les jeunes et d'entendre leurs idées. Certains des projets qu'ils ont proposés sont d'ailleurs justement en cours de réalisation en arrondissement : on est sur la même longueur d'onde! On veut que nos jeunes continuent de nous parler d'enjeux qui les interpellent : c'est comme ça qu'on s'ajuste aux besoins des différents quartiers », a affirmé Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les idées et préoccupations des jeunes ont porté principalement sur les thèmes suivants :

les parcs comme milieux de vie et de rassemblement;

le sentiment d'insécurité des femmes et des filles;

l'importance de la propreté dans l'espace public;

le désir de se rassembler dans des espaces dédiés aux jeunes.

Pour mieux répondre aux besoins des jeunes, les équipes de l'arrondissement travaillent à intégrer leurs propositions aux projets en cours et à venir. C'est notamment le cas dans le réaménagement en cours des parcs George-Vernot, Ovila-Légaré ainsi que Gabriel-Sagard : l'éclairage des parcs sera amélioré, des poubelles supplémentaires seront ajoutées et leur ramassage plus fréquent. De plus, l'Arrondissement teste des formules pour mettre à disposition des jeunes des chalets de parcs et des espaces dédiés et collabore avec des partenaires pour trouver des locaux pour les rassemblements et les activités sportives réservées aux femmes.

Consultez le rapport complet sur le site Web de l'arrondissement.

À propos d'À toi la parole!

Ce sont 44 jeunes de 12 à 17 ans qui ont participé à trois ateliers ludiques dans les bibliothèques et qui ont rencontré la mairesse et les conseillères et conseillers de l'arrondissement, en 2023 et 2024. L'objectif était de créer un climat favorable à l'échange avec les membres du conseil et de démystifier le processus municipal.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Source : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]