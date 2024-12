BILAN 2024 DU TRANSPORT COLLECTIF MÉTROPOLITAIN: Des avancées importantes malgré un contexte difficile

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du dépôt officiel de son budget 2025, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) revient sur les moments significatifs de l'année 2024 en transport collectif dans la région.

2024 : ENFIN DE LA PRÉVISIBILITÉ POUR MIEUX PLANIFIER

L'année 2024 a marqué un tournant pour la mobilité dans la région métropolitaine avec des avancées majeures :

Fini les files d'attente : depuis avril dernier, tout le monde peut recharger sa carte OPUS via l'application Chrono . Il s'agit là d'une avancée majeure qui sera d'ailleurs bonifiée en 2025.

depuis avril dernier, tout le monde peut recharger sa carte OPUS via . Il s'agit là d'une avancée majeure qui sera d'ailleurs bonifiée en 2025. Des données pour mieux planifier : les habitudes de déplacement ont grandement changé depuis la pandémie et en 2024 nous avons dévoilé les faits saillants de la plus vaste enquête sur la mobilité au Québec, fournissant de l'information essentielle pour guider la planification et les priorités futures.

les habitudes de déplacement ont grandement changé depuis la pandémie et en 2024 nous avons dévoilé les faits saillants de la au Québec, fournissant de l'information essentielle pour guider la planification et les priorités futures. Entente de financement pluriannuelle : annoncée lors de la mise à jour économique du 21 novembre dernier, les citoyens pourront continuer de bénéficier d'un service performant et fiable. Pour l'ARTM et ses partenaires, cette entente facilitera la planification et le développement du service.

annoncée lors de la mise à jour économique du 21 novembre dernier, les citoyens pourront continuer de bénéficier d'un service performant et fiable. Pour l'ARTM et ses partenaires, cette entente facilitera la planification et le développement du service. Une région, une Vision 2050 : les 83 municipalités ont convenu d'un plan ambitieux visant à ce qu'au moins 50 % des déplacements dans la région soient effectués en modes collectifs ou actifs d'ici 2050 (actuellement 30 %). La région sait où elle veut se rendre, elle a un plan de match pour répondre aux besoins de mobilité futurs.

« Ultimement, on poursuit deux grands objectifs pour les citoyens : offrir un transport collectif performant aujourd'hui et planifier celui qui saura répondre à leurs besoins de demain. Rien n'est parfait et il y a plusieurs défis à relever encore, mais j'ai le sentiment qu'on avance dans le bon sens malgré le contexte économique », a affirmé le directeur général de l'ARTM, M. Benoît Gendron.

2025 : l'année du REM et de la carte OPUS numérique

C'est à la fin de 2025 que les citoyens pourront monter à bord des antennes nord et ouest du REM, un nouveau service qui viendra transformer les habitudes et créer énormément de valeur à la mobilité régionale. Ce sera également en 2025 que les gens pourront progressivement entrer dans le transport collectif avec une carte OPUS virtuelle à même leur téléphone intelligent, une avancée grandement attendue.

Continuer d'en faire plus avec les moyens existants

L'industrie du transport collectif a toujours plusieurs défis devant elle au cours de la prochaine année. L'ARTM et ses partenaires sont engagés dans des chantiers d'optimisation afin de revoir les façons de faire et d'en offrir plus à la population avec les moyens existants.

Rappelons que si la tendance se maintient avec la croissance de la population, il y aura un million de déplacements supplémentaires en automobile chaque jour dans la région métropolitaine d'ici 2050. Dans ce contexte, le transport collectif est incontournable et son attrait passe par une offre performante ainsi que la mise en commun de nos forces et expertises.

Prendre connaissance du cahier budgétaire 2025

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Information aux médias : Équipe des relations médias, [email protected]