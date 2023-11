McDonald's offre une nouvelle expérience à ses fervents amateurs aux quatre coins du monde en proposant un nouveau Trio et des copains McCroquettes réinventés, et ce, dès le 11 décembre

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Quel que soit le temps écoulé, les amateurs de McDonald's n'oublient jamais le sentiment qu'ils ressentaient en ouvrant leur boîte à Joyeux festinMD pour y découvrir les surprises à l'intérieur. L'an dernier, nous leur avons donné la chance de revivre ce moment en tant qu'adultes avec la boîte Cactus Plant Flea Market aux États-Unis. Cette année, nous faisons à nouveau naître la joie nostalgique avec l'aide d'un artiste visionnaire et de quelques copains très spéciaux.

La boîte Kerwin Frost fera son apparition dans les restaurants McDonald’s du Canada dès le 11 décembre (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Nous lançons la boîte Kerwin Frost - une collaboration mondiale unique avec l'artiste et amateur de toujours de McDonald's, Kerwin Frost - au Canada et dans d'autres marchés sélectionnés dans le monde, dès le 11 décembre.

La boîte Kerwin Frost et les figurines à collectionner des copains McCroquettes

La boîte Kerwin Frost comprend le choix d'un Trio 10 morceaux de McCroquettesMD ou un Trio Big Mac®, des frites de renommée mondiale et une boisson de fontaine, formats moyens, ainsi qu'une figurine à collectionner McCroquettes - de retour après plus de 25 ans. Mais cette fois-ci, le tout est conçu en collaboration avec Kerwin Frost.

Natif de Harlem, à New York, Kerwin a trouvé de l'inspiration créative dans sa collection de copains McCroquettes. Il était donc normal que McDonald's ramène les copains et que, grâce à eux, nous fassions découvrir aux amateurs l'« Avenue Frost », où chacun est libre d'être exactement ce qu'il est. Avec leurs tenues à mélanger et assortir, les créations des copains s'inspirent des expériences d'enfance de Kerwin et de sa conviction que chacun doit se sentir libre de s'exprimer. Rencontrons les copains!

Kerwin Frost - Le maire de l'Avenue Frost est un véritable défenseur des citoyens et les encourage à être eux-mêmes. Dans ses temps libres, vous pouvez le voir ajouter des œuvres d'art à sa collection ou réparer des trucs dans son quartier.

- Le maire de l'Avenue Frost est un véritable défenseur des citoyens et les encourage à être eux-mêmes. Dans ses temps libres, vous pouvez le voir ajouter des œuvres d'art à sa collection ou réparer des trucs dans son quartier. Don Bernice - La styliste sage, une designer de mode d'expérience qui crée toutes les tenues des copains de l'Avenue Frost, tout en donnant des conseils avisés et des paroles de sagesse. Après tout, c'est une mamie, la meilleure!

- La styliste sage, une designer de mode d'expérience qui crée toutes les tenues des copains de l'Avenue Frost, tout en donnant des conseils avisés et des paroles de sagesse. Après tout, c'est une mamie, la meilleure! Moe de Harlem - Le héros du quartier, le gars sans prétention et malin qui nous soutient depuis le coin de l'Avenue Frost, que tout le monde connaît et aime. Il peut aussi donner les meilleurs discours de motivation sur un coup de tête.

- Le héros du quartier, le gars sans prétention et malin qui nous soutient depuis le coin de l'Avenue Frost, que tout le monde connaît et aime. Il peut aussi donner les meilleurs discours de motivation sur un coup de tête. Waffutu - L'optimiste curieuse, qui a grandi sur l'Avenue Frost et été élevée par le quartier au grand complet. Elle répand sa positivité partout où elle va et, pour des sourires instantanés, un coup de baguette et le tour est joué.

- L'optimiste curieuse, qui a grandi sur l'Avenue Frost et été élevée par le quartier au grand complet. Elle répand sa positivité partout où elle va et, pour des sourires instantanés, un coup de baguette et le tour est joué. BRRRICK - Le gars cool, le plus aventureux des copains de l'Avenue Frost, qui parle par calembours, aime essayer de nouvelles choses et la musique techno. Il est un tantinet nerveux, mais toujours de sang-froid sous pression.

- Le gars cool, le plus aventureux des copains de l'Avenue Frost, qui parle par calembours, aime essayer de nouvelles choses et la musique techno. Il est un tantinet nerveux, mais toujours de sang-froid sous pression. Darla - La rêveuse, une chanteuse à la voix douce et à la confiance paisible, qui a déménagé à l'Avenue Frost pour poursuivre son rêve de devenir une vedette en tant que chanteuse du groupe « The Frostettos ». Lorsqu'elle n'est pas sur scène, elle gère le restaurant McDonald's de l'Avenue Frost - où elle est l'employée du mois, de janvier à décembre!

« Depuis longtemps, la marque McDonald's apporte nostalgie et joie à ses amateurs de tous âges, a affirmé Alyssa Buetikofer, vice-présidente et chef du Marketing de McDonald's du Canada. Les amateurs de notre marque au Canada ont démontré à répétition leur amour pour les collaborations, et c'est pourquoi nous sommes heureux d'offrir la boîte Kerwin Frost afin de ramener à la vie les copains McCroquettes avec un nouveau look et pour un nouveau public. »

Les copains McCroquettes ont d'abord été lancés en 1988 dans le cadre d'un programme Joyeux festin offert pour une durée limitée, mettant en vedette dix figurines des copains McCroquettes à collectionner. Ils sont célèbres pour leurs aventures farfelues, leur imagination sans borne et leurs tenues interchangeables.

« J'adore McDonald's depuis mon tout jeune âge. J'avais même ma propre poupée Ronald McDonald que j'ai apportée à l'école pour une photo et je rêvais de collectionner toutes les figurines de copains McCroquettes, a dit Kerwin Frost. Maintenant, j'ai créé ma propre série spéciale de copains, chacun représentant un aspect différent d'expression personnelle. C'est inouï, c'est un rêve devenu réalité. McDonald's a été un partenaire hors pair depuis le jour un, et ils m'ont vraiment permis de créer, sans limites. J'espère que la boîte Kerwin Frost servira à rappeler aux gens d'affiner leur créativité et de ne pas avoir peur de montrer au monde qui ils sont vraiment ».

Au sujet de Kerwin Frost

Kerwin Frost est un artiste natif de Harlem, renommé pour ses créations dans l'industrie de la mode et de la musique. Il est directeur de la création, DJ, icône du style de la rue et animateur de sa propre série d'interviews. Il est aussi amateur de toujours de McDonald's et a collaboré avec la marque pour donner vie à la boîte Kerwin Frost.

