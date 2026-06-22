Bientôt de nouveaux logements abordables à London

LONDON, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Dans le but d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables pour la population canadienne, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement de plus de 2,3 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) pour construire 50 logements abordables dans la ville de London.

Situé au 763-773, rue Dundas, au cœur d'Old East Village, cet aménagement à usage mixte comprendra une tour d'habitation de 24 étages et un immeuble de faible hauteur de 6 étages. Plus de 40 % des 247 logements neufs seront abordables, dont 50 seront financés par l'IPOL. Dirigé par le London Cross Cultural Learner Centre, le projet met l'accent sur la durabilité, l'accessibilité et les liens communautaires.

De plus, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada verse 3,38 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide au logement provisoire pour soutenir 11 logements provisoires et de transition au sein de l'aménagement pour les demandeurs d'asile. Cette contribution fait partie de l'investissement général du gouvernement du Canada dans des solutions d'hébergement communautaire à long terme à London.

L'ensemble résidentiel accueillera un mélange diversifié de résidents, y compris des familles, des nouveaux arrivants, des jeunes adultes, des personnes âgées et des personnes handicapées. Environ 21 % des logements seront sans obstacles. Les résidents auront facilement accès au transport en commun et aux services communautaires essentiels, ainsi qu'à des commodités partagées, y compris un centre de santé et de mieux-être et des programmes communautaires spécialisés sur place.

L'annonce a été faite par Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et par Josh Morgan, maire de London.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement. Cet ensemble résidentiel offrira un nombre accru de logements sûrs et abordables pour la population de London. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Lorsque les collectivités ont les outils dont elles ont besoin pour répondre aux besoins en matière de logement de leurs résidents, tout le monde en profite. Dans le cadre du Programme provisoire d'aide au logement, le gouvernement du Canada soutient des solutions de logement durables et temporaires pour les personnes vulnérables. L'ensemble résidentiel situé au 763-773, rue Dundas reflète le pouvoir des partenariats pour accroître l'offre de logements, renforcer les mesures de soutien locales et bâtir des collectivités plus inclusives et résilientes. » - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre gouvernement protège l'Ontario en offrant plus d'options de logement abordable à London. Nous continuerons de faire progresser les solutions de logement communautaires qui répondent aux besoins locaux uniques et aident nos citoyens les plus vulnérables à trouver un chez-soi. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Des ensembles résidentiels comme celui situé au 763-773, rue Dundas changent vraiment les choses ici, à London. En investissant dans le logement abordable, nous veillons à ce que certains de nos résidents les plus vulnérables aient un chez-soi sûr, stable et abordable. Notre partenariat avec la province de l'Ontario et le London Cross Cultural Learner Centre renforce encore ce travail en soutenant les individus et les familles qui bâtissent leur vie dans notre collectivité et en veillant à ce que le logement soit jumelé aux services dont la population a besoin pour s'épanouir. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Créer plus d'options de logement pour les résidents de London est une priorité, et des projets comme Doorways to Dreams montrent ce qui est possible lorsque nous réunissons des partenaires et que nous nous concentrons sur les solutions. La Ville de London est fière d'investir aux côtés du gouvernement fédéral, de la province de l'Ontario et du Cross Cultural Learner Centre pour offrir plus de logements, y compris des logements abordables et accessibles, au cœur de notre collectivité. Nous ne faisons pas que construire des logements. Il s'agit d'ériger une collectivité, de soutenir les familles et les personnes vulnérables et de créer les conditions qui permettront aux gens de s'enraciner, de bâtir leur avenir et de réussir à London. » - Josh Morgan, maire de London

« Les demandeurs d'asiles sont un élément essentiel de l'avenir du Canada et un élément important de ce qui fait de London une communauté forte et dynamique. Mais pour mener une vie réussie et mettre pleinement à profit leurs compétences et leurs talents, les gens ont besoin d'avoir accès à un logement stable et abordable. Doorways to Dreams est plus que des briques et du mortier : c'est un investissement dans les personnes, le sentiment d'appartenance et l'avenir de notre ville. En créant plus de logements, nous créons des occasions pour les personnes vulnérables et d'autres personnes de London de s'établir, de contribuer et de s'épanouir. » - Valerian Marochko, directrice générale, Cross Cultural Learner Centre (CCLC)

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2026, le gouvernement fédéral avait engagé 82,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 199 000 logements et la réparation de plus de 344 200 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'IPOL, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître le parc de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité.



est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'IPOL, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître le parc de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité. Dans le cadre du Programme d'aide au logement provisoire , le gouvernement du Canada verse 7,34 millions de dollars à la Ville de London pour soutenir des solutions d'hébergement communautaires pour les demandeurs d'asile. Ce montant comprend 3,38 millions de dollars pour 11 logements provisoires et de transition dans l'ensemble résidentiel situé au 763-773, rue Dundas. Depuis 2019, le gouvernement du Canada a investi environ 1,9 milliard de dollars dans le cadre du Programme d'aide au logement provisoire pour aider les provinces et les municipalités à composer avec les pressions sur le logement provisoire associées à l'augmentation du volume de demandeurs d'asile. Bien que ces pressions persistent dans certaines communautés, le nombre de nouvelles demandes d'asile au Canada a diminué de 63 % en 2026 par rapport à la même période en 2024.





, le gouvernement du Canada verse 7,34 millions de dollars à la Ville de London pour soutenir des solutions d'hébergement communautaires pour les demandeurs d'asile. Ce montant comprend 3,38 millions de dollars pour 11 logements provisoires et de transition dans l'ensemble résidentiel situé au 763-773, rue Dundas. Depuis 2019, le gouvernement du Canada a investi environ 1,9 milliard de dollars dans le cadre du Programme d'aide au logement provisoire pour aider les provinces et les municipalités à composer avec les pressions sur le logement provisoire associées à l'augmentation du volume de demandeurs d'asile. Bien que ces pressions persistent dans certaines communautés, le nombre de nouvelles demandes d'asile au Canada a diminué de 63 % en 2026 par rapport à la même période en 2024. En mars 2026, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu le Partenariat Canada-Ontario pour le développement à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements du Canada et de l'Ontario partageront à parts égales un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.





à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements du Canada et de l'Ontario partageront à parts égales un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 763-773, rue Dundas est le suivant : 2 343 405 $ dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement; 3 375 000 $ d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, par l'intermédiaire du Programme d'aide au logement provisoire, pour soutenir 11 logements pour les demandeurs d'asile; un prêt municipal pour le logement abordable de 1,125 million de dollars de la Ville de London; une exemption des droits d'aménagement d'une valeur d'environ 4,32 millions de dollars fournie par la Ville de London.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation au Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

L'Ontario a récemment adopté la Loi de 2026 pour la construction de logements et l'amélioration de l'infrastructure de transport. Elle vise à accélérer la construction de logements et d'infrastructures en simplifiant les processus d'aménagement, en modernisant les règles d'urbanisme et en réduisant les coûts, en collaboration avec les municipalités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario, consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur X .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Makena Mahoney, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Ville de London, [email protected]