AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FÉDÉRAL FERONT UNE INAUGURATION À GATINEAU

GATINEAU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports, Leader du gouvernement à la Chambre des communes, et député de Gatineau, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, et à Isabelle N. Miron, conseillère municipale et mairesse suppléante de Gatineau, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 23 juin, 9 h.

Date : 23 juin 2026



Heure : 10 h 00 HE



Lieu : Gatineau L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]